После того, как все мы ошалели от камеры Xiaomi 17 Ultra, в сети появился неожиданный слух о том, что Xiaomi остановила разработку Xiaomi 18 Ultra — смартфона, которое раньше описывали как одно из самых амбициозных устройств компании в области камеры. Официального подтверждения нет, поэтому относиться к информации стоит как к утечке из индустрии, а не как к финальному решению. Тем не менее повод обсудить есть: если слух верен, серия Ultra в привычном виде может исчезнуть.

Характеристики Xiaomi 18 Ultra

Источник утверждает, что в линейке Xiaomi 18 может не оказаться отдельной модели Ultra. До этого утечки описывали Xiaomi 18 Ultra как флагман с упором на съёмку и очень серьёзным набором характеристик. Речь шла не о косметическом обновлении, а о попытке снова выйти вперёд в гонке мобильных камер.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

По ранним данным, Xiaomi 18 Ultra мог получить:

телеобъектив на 200 Мп с крупным сенсором

технологию LOFIC для лучшей работы со светом и тенями

непрерывный оптический зум

макросъёмку с расстояния около 15 см

экран на 6,9 дюйма

новый улучшенный широкоугольный модуль

вероятный чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Ожидаемая цена на мировом рынке называлась выше 1200–1300 долларов — это примерно от 85 000 ₽ в России по текущему курсу. Иными словами, речь о дорогом нишевом аппарате для тех, кому камера важнее всего остального.

Выйдет ли смартфон Xiaomi 18 Ultra

Если вы ждали именно камерофон с максимальной оптикой и зумом, новость неприятная: возможно, такого устройства в поколении Xiaomi 18 просто не будет. Серия Ultra исторически была тем, ради чего фотолюбители выбирали Xiaomi (большие сенсоры, оптика Leica и профессиональные аксессуары). Тот же Xiaomi 17 Ultra сейчас занимает именно эту нишу и продаётся на AliExpress примерно за 76 000 ₽.

Купить Xiaomi 17 Ultra

А вот для большинства обычных пользователей это почти ничего не меняет. Остальные модели линейки никуда не делись и по-прежнему фигурируют в утечках: это базовый Xiaomi 18, а также Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Камеры в них тоже будут сильными, просто без экстремального уклона в съёмку и без премиальной наценки за статус Ultra.

У какого Xiaomi будет лучшая камера

Важный нюанс: отмена Ultra не означает, что Xiaomi отказывается от хорошей съёмки. По логике утечек, премиальные камерные возможности могут переехать в другую модель — скорее всего, в Xiaomi 18 Pro Max. Его уже описывают как крупный аппарат с экраном 6,9 дюйма и топовым чипом, то есть на роль главного флагмана он вполне подходит.

Для покупателя это потенциально даже удобнее: вместо отдельного дорогого камерофона лучшие функции собирают в одном Pro Max, который проще найти в продаже и который не так сильно проигрывает в повседневных сценариях. Если вам нужен баланс мощности, экрана и камеры, такой подход выглядит разумнее, чем узкоспециализированный Ultra.

Что будет с камерофонами Xiaomi

Если Xiaomi действительно отступает от плана с телевиком на 200 Мп и сложной оптикой, это может быть сигналом не про одну модель, а про рынок в целом. Несколько лет производители соревновались в размере сенсоров, перископах и кратности зума. Но каждый такой апгрейд делает телефон дороже, толще и тяжелее, а выгода для обычного пользователя растёт уже не так заметно, учитывая развернувшийся кризис на рынке памяти.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Возможно, Xiaomi пришла к выводу, что рынок упирается в практический предел: людям чаще важнее сбалансированный флагман, чем рекордные камерные характеристики, за которые приходится переплачивать. Это не приговор фотофлагманам, но повод не ждать бесконечного роста мегапикселей и зума в каждом новом поколении.