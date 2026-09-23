Xiaomi наконец-то выпустила долгожданные смартфоны Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max, о которых в своём обзоре подробно рассказал наш журналист Герман Вологжанин. Пока новинки представлены в Китае, однако в Европе и России они тоже появятся. Правда, глобальные версии смартфонов Xiaomi решила ухудшить. В чём именно — рассказываю далее.

Глобальный Xiaomi 18 Pro теряет 1000 мАч и 10 Вт зарядки

По данным XimiTime, глобальная версия Xiaomi 18 Pro получила аккумулятор на 6000 мАч вместо 7000 мАч в китайской модели. Одновременно с этим максимальная мощность проводной зарядки снизилась со 100 до 90 Вт. Разница в 10 Вт на практике почти не ощущается, но сам факт показательный: раньше Xiaomi урезала только ёмкость, а скорость зарядки оставляла нетронутой.

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У старшей модели потери ещё крупнее. Глобальный Xiaomi 18 Pro Max оснащён батареей на 7050 мАч против 8500 мАч в Китае, то есть минус 1450 мАч. Зарядку здесь, впрочем, не тронули: остаётся 100 Вт. Для понимания масштаба: 7050 мАч у глобального Pro Max почти совпадают с 7000 мАч у китайского обычного Pro. Получается, что покупатель международной старшей модели с большим корпусом получает автономность примерно на уровне китайской младшей. Это не катастрофа: 6000 и 7050 мАч всё равно много по меркам рынка, однако даже глобалка OnePlus 15 предлагает больше — читайте об этом смартфоне отдельно.

Xiaomi режет батареи глобальных версий уже четвёртый год

Подобная практика Xiaomi тянется около четырёх лет, и это легко проверить по прошлым поколениям:

у Xiaomi 17 китайская версия имела 7000 мАч, а глобальная — 6330 мАч;

китайская версия имела 7000 мАч, а глобальная — 6330 мАч; у Xiaomi 17 Ultra — 6800 мАч в Китае против 6000 мАч на глобальном рынке;

— 6800 мАч в Китае против 6000 мАч на глобальном рынке; Xiaomi 15 в Китае получил 5400 мАч, а в остальном мире 5240 мАч;

в Китае получил 5400 мАч, а в остальном мире 5240 мАч; у Xiaomi 15 Ultra разница составила 6000 против 5410 мАч.

Официально Xiaomi причины не объясняет. Но обычно в таких случаях вспоминают требования к сертификации батарей и логистике в разных странах. Из-за таких различий важно понимать, какой именно аппарат вы держите в руках, особенно при покупке с рук или на маркетплейсе. Мы уже рассказывали, как отличить версию Xiaomi, и с 18 Pro этот навык пригодится как никогда.

Что у глобальной версии осталось без изменений

Хорошая новость в том, что урезание касается только батареи и зарядки. Xiaomi 18 Pro на глобальном рынке работает на новейшем Snapdragon 8 Elite Gen 6, а в Pro Max стоит более мощная версия Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Камеры тоже совпадают с китайскими. Оба смартфона получили два датчика на 200 Мп: один в основном модуле, другой в телеобъективе, плюс сверхширокоугольный модуль. Именно этот набор Xiaomi продвигает как главное достижение поколения, и глобальным покупателям его оставили целиком. Ещё две особенности переехали из Китая без потерь:

Privacy Display — режим защиты экрана, который затрудняет подглядывание в смартфон со стороны;

— режим защиты экрана, который затрудняет подглядывание в смартфон со стороны; дополнительный дисплей на задней панели, впервые доступный за пределами Китая: на него выводятся уведомления и превью с камеры при съёмке селфи на основные модули.

Задний экран появился ещё у Xiaomi 17 Pro, но 17 Pro и 17 Pro Max так и не вышли за пределы Китая. С 18 Pro Xiaomi наконец предлагает эту фишку остальному миру, и для многих она перевесит потерю 1000 мАч.

Стоит ли ждать российскую версию или брать китайскую

Презентация Xiaomi 18 Pro в Китае состоялась 23 сентября, а сроки выхода в других странах, цены и планы по обновлениям Xiaomi пока не раскрыла. Тем не менее, Xiaomi 18 Pro Max и обычный Xiaomi 18 уже прошли сертификацию ЕЭК, органа Евразийского экономического союза, что косвенно указывает на официальные поставки в Россию. По нашим ожиданиям, в России смартфоны появятся до конца 2026 года.

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Есть и второй подвох, помимо батареи: официальная российская версия будет заметно дороже китайской. Так происходило со всеми флагманами Xiaomi последних лет, и 18 Pro вряд ли станет исключением. Конкретные цены появятся только после анонса, поэтому рублёвых цифр мы пока не приводим.

Лично мне кажется, что Xiaomi здесь сама подталкивает опытных покупателей к серому импорту из Китая. Когда разница между версиями составляла пару сотен миллиампер-часов, переплата за официальность была оправдана. Когда речь о 1000–1450 мАч и более медленной зарядке, аргумент «зато с гарантией» звучит слабее. Если для вас автономность важнее удобства сервисов Google, дождитесь первых отзывов о китайской версии; если хочется просто купить и не думать, глобальная модель всё ещё остаётся одним из самых мощных Android-смартфонов года, пусть и не таким выдающимся, как её китайская сестра.