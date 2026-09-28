Несмотря на то, что Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max официально показали ещё на прошлой неделе, обычный Xiaomi 18 только прошёл сертификацию в Китае. Выйдет он значительно позже «прошек», и вопрос «когда?» сейчас самый актуальный. Xiaomi не называла точных сроков релиза, однако в сеть просочилась предполагаемая дата выхода Xiaomi 18 с ключевыми фишками устройства.

Pro-версии вышли без базовой модели

В сентябре Xiaomi обновила флагманскую линейку, но показала её не целиком: 18 Pro и 18 Pro Max представили в Китае 23 сентября 2026 года, а обычного Xiaomi 18 на презентации не было. Ещё до начала мероприятия президент и сооснователь Xiaomi Лу Вейбинь написал в Weibo, что стандартная версия выйдет отдельно и позже. Почему компания разделила запуск, он не объяснил.

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Старшие модели уже продаются в Китае: 18 Pro стоит от 5999 юаней (порядка 75 000 рублей), а 18 Pro Max от 6999 юаней (около 88 000 рублей) за версию 12/256 ГБ. Глава компании Лэй Цзюнь пообещал, что серия 18 Pro выйдет на мировой рынок уже в этом году. С прошлым поколением было иначе: 17 Pro так и не вышел за пределами Китая.

Сертификация M261DB и запуск в декабре

В тот же день, 23 сентября, смартфон Xiaomi с номером модели M261DB прошёл проверку беспроводных модулей в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая. Считается, что это и есть обычный Xiaomi 18. Без такой проверки телефон в Китае продавать нельзя, поэтому запись в базе министерства обычно означает, что до запуска осталось не так много.

О декабре пишет китайский ресурс XimiTime со ссылкой на утечку: Pro-модели выходят первыми, базовая версия за ними. Xiaomi эту дату не подтверждала, так что считайте её ориентиром.

Каким будет смартфон по слухам

Официальных характеристик пока нет, всё ниже взято из утечек. По ним базовая модель почти не уступит старшим в главном:

процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6, сделанный по 2-нм техпроцессу;

камера с 200-мегапиксельным сенсором;

аккумулятор на 7200 мАч ;

; новый, улучшенный дисплей: этого ждут от всей серии.

Техпроцесс показывает, насколько мелкие транзисторы в чипе. Чем они мельче, тем обычно выше скорость и ниже расход энергии, и Xiaomi как раз обещает прирост и в производительности, и в энергоэффективности. Для всей серии раньше называли две камеры по 200 Мп, но про обычный Xiaomi 18 в слухах говорится только об одном таком сенсоре. Сколько всего модулей будет в его камере, пока неясно.

Сравнение Xiaomi 18 с Pro-версиями

У Xiaomi 18 Pro экран 6,4 дюйма с новой матрицей M11, пиковая яркость 4000 нит и аппаратная защита от подглядывания. Сзади тройная камера с сертификацией Leica, которая покрывает все основные фокусные расстояния, а аккумулятор на 7000 мАч. В 18 Pro стоит Snapdragon 8 Elite Gen 6, а в 18 Pro Max его усиленная версия Extreme.

Модель Процессор Аккумулятор Цена в Китае Xiaomi 18 (слухи) Snapdragon 8 Elite Gen 6 7200 мАч не объявлена Xiaomi 18 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 6 7000 мАч от 5999 юаней Xiaomi 18 Pro Max Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme 8500 мАч от 6999 юаней

У Pro Max экран 6,9 дюйма, а обе старшие модели поддерживают проводную зарядку на 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. Что из этого сохранится в обычном Xiaomi 18, пока неизвестно: ни размер экрана, ни скорость зарядки, ни то, будет ли у него задний дисплей, как у Pro-версий, в утечках не упоминаются.

Когда Xiaomi 18 появится в России

Если всё пойдёт по плану, сначала смартфон выйдет в Китае в декабре. До России он, скорее всего, доберётся в начале 2027 года: на глобальные рынки флагманы Xiaomi обычно выходят позже китайского запуска. Точных дат для России компания не объявляла.

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Есть и более оптимистичный прогноз: в одном отраслевом отчёте говорится, что всё трио, то есть Xiaomi 18, 18 Pro и 18 Pro Max, может выйти за пределами Китая, а в Индии даже в декабре 2026 года. Официального подтверждения этому нет. Российских цен тоже пока нет: Xiaomi не назвала стоимость базовой модели даже для Китая.