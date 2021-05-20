Xiaomi все еще может выпустить модульный смартфон

Модульные смартфоны были несбыточной мечтой для многих потребителей и производителей оборудования. Идея действительно была хорошей. В случае ее удачной реализации можно было бы просто покупать новые модули и менять их, не меняя сам смартфон. Функция апгрейда компьютера знакома всем, но то же самое могло появиться и в мире смартфонов. Проблема в том, что лишь немногие из производителей выпустили реальные устройства. А из тех, что все же вышли, ни одно не прошло долгий путь, дожив до наших дней. Какие-то все они были странные. Наверное, самый лучший вариант получился у Motorola, но сменные задние крышки (камера, колонка или панели) — это так себе модульность. Теперь, согласно новой патентной заявке, Xiaomi может быть еще одним производителем, который попытает счастье в этом деле.

Новый патент Xiaomi

Патент, поданный Xiaomi в USPTO (по данным LetsGoDigital), предусматривает смартфон с тремя отдельными частями. Каждый модуль содержит свою собственную часть смартфона и может быть заменен на другой. Крепление осуществляется за счет направляющих, по которым, как по салазкам, модуль и устанавливается на место. Это можно сравнить с задвигающимся ящиком кухонного шкафа. Что-то интересное в этой конструкции есть.

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Платы массива камер и клавиш размещены в верхнем модуле, а аккумулятор — в среднем. В нижнем модуле расположены разъемы и динамик, завершающий традиционную форму смартфона. По крайней мере два из этих модулей содержат дисплей. Если соединить все части воедино, то устройство выглядит как традиционный смартфон с минимальным количеством швов при соединении всех трех частей.

История модульных телефонов

Около семи лет назад Google Project Ar предположил, что модульные смартфоны могут иметь перспективны и занять свое заслуженное место в будущем. Вот только в конечном итоге проект прекратился. Были и куда более интересные и менее экстравагантные модели. Например, LG G5, который позволил пользователям вставлять дополнительные модули с нижнего края телефона.

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Совсем недавно Fairphone 3 продемонстрировал преимущества модульной конструкции для ремонта и увеличения срока службы устройства. Система Motorola Moto Mods была самым большим успехом в этой области. Это нельзя было назвать полноценной модульностью, так как и в базовом варианте это был полноценный смартфон, но он позволял навешивать модуль на заднюю стенку. Я называл это рюкзаками. Среди них были просто разноцветные задние стенки, которые можно было менять под настроение, портативная колонка JBL и даже мощный модуль камеры от Hasselblad. Но еще раз, самое главное было в том, что телефон можно было использовать и без этих модулей.

Модульный телефон Xiaomi

Патент Xiaomi не гарантирует будущий модульный смартфон от компании. Хотя уже не раз ходили слухи о том, что компания работает в этом направлении. Иногда даже назывались сроки, но они уже прошли. Сейчас, с появлением патента, у нас есть перспективы того, что Xiaomi действительно готовит что-то подобное. Учитывая ее портфель инноваций и то, что она даже выпускает складной телефон, работа над чем-то модульным вполне возможна. Тем более, это будет чуть ли не первый случай, когда по-настоящему серьезный бренд выпускает что-то подобное на рынок. Одно это уже подстегнет интерес к новинке. При всем уважении, Motorola и LG — это не Xiaomi.

Если что-то подобное выйдет, будет интересно посмотреть на новинку с точки зрения ее удобства. Пока на картинках все смотрится очень интересно и перспективно, но прежде, чем составлять свое впечатление, надо попробовать это в деле.

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Зачем нужны модульные телефоны

Любая модульная конструкция позволит легко модернизировать систему смартфона, позволяя пользователям заменять компоненты на более мощные. Только представьте, что можно улучшить камеру или процессор без покупки нового смартфона.

Патент предлагает нечто подобное с демонстрацией вертикального модуля камеры и квадратного модуля камеры. Конечно, у конструкции есть свои недостатки. Чтобы заменить модуль камеры, вам придется заменить процессор и, вероятно, хранилище тоже, а это стоит денег. Кроме того, телефоны с подвижными частями больше подвержены риску повреждения.

Неясно, увидим ли мы когда-нибудь модульные смартфоны от Xiaomi. Но интересно, что даже в мире складных устройств и других инноваций компания пока не считает, что эта концепция мертва.