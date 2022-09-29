4 лучших альтернативных клиента ВКонтакте для Андроида

26 сентября Apple удалила из своего магазина приложений App Store все программы VK. В том числе и клиент социальной сети ВКонтакте. Аналогичные действия в любое время могут произойти и в Google Play. На днях у нас выходил материал, как можно установить приложение ВКонтакте с помощью apk-файла или из стороннего магазина приложений. Но многие пользователи не хотят заморачиваться с раздачей разрешений на установку, загрузку лишних файлов и прочие настройки, хотя делаются они один раз, и больше к этому возвращаться не потребуется.

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Безусловно, значительно удобнее зайти в уже установленный Google Play и загрузить оттуда готовое приложение. Если вы не хотите тратить время на поиск нужного apk и его установку, то специально для вас подобрали четыре лучших альтернативных клиента ВКонтакте для Андроида.

ВКонтакте — мобильная версия

Скажу сразу: я не являюсь сторонником использования различных альтернативных клиентов, какими бы дополнительными функциями они ни обладали. Мне кажется, что безопасность личных данных при их использовании значительно снижается. Лично я, если бы не хотел тратить время на установку, пользовался бы мобильной версией, тем более что она максимально близка к приложению ВКонтакте.

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Плюс ко всему, на Андроиде через Google Chrome можно создать практически полноценное приложение, и не придется постоянно запускать браузер. Сделать это можно следующим образом.

Откройте мобильную версию социальной сети ВКонтакте.

Войдите в свой аккаунт.

Нажмите на три точки в правом верхнем углу.

Выберите “Установить приложение”.

Нажмите кнопку “Установить” и дождитесь, пока Chrome создаст мини-приложение из мобильной версии.

Такое приложение не будет запускать браузер и откроется как отдельная программа. Считаю этот вариант на случай удаления официального клиента из Google Play наиболее удобным. А самое главное, что музыка тоже будет доступна.

Контакт ВК — скачать

Одним из популярных альтернативных клиентов для социальной сети ВКонтакте является приложение Контакт ВК. Он сильно напоминает официальные клиент и практически полностью соответствует ему по функциям. Доступны: лента новостей, рекомендации, просмотр историй, сообщения. К сожалению, не нашел рекомендаций видео и раздел клипы. Скорее всего, их посмотреть будет невозможно.

Скачать Контакт ВК

Многим понравится, что в настройках можно включить так называемый режим невидимки, и никто не будет знать, что вы находитесь онлайн. Вторым разочарованием приложения стало отсутствие музыки. Но с 2016 года разработчики ВКонтакте закрыли доступ к музыке сторонним клиентам. Отдельно следует отметить, что в приложении есть реклама, и отключить ее можно за 199 рублей. Но оплата настроена на Google Play, и осуществить ее по понятным причинам невозможно.

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Kate Mobile — скачать

Следующей альтернативой официальному клиенту является приложение Kate Mobile для ВКонтакте. Если честно, после его установки я ожидал, как обычно, увидеть нечто похожее на привычное приложение, но был сильно удивлен. Приложение выглядит максимально аскетично и по умолчанию выводит на экран три раздела: “Профиль”, “Новости” и “Сообщения”.

Скачать Kate Mobile

Чтобы открыть другие разделы, необходимо открыть “Профиль”, и именно там можно найти “Группы”, “Видео” и прочие интересующие вас пункты. В том числе отдельный раздел с “Историями”. Самое удивительное, что в этом приложении доступны все аудиозаписи, которые добавлены к вам на страницу, и их можно спокойно слушать. Так же, как и в Контакт ВК, здесь есть режим невидимки, чтобы никто не знал, что вы онлайн.

ВК Amberfog на Андроид

Другим интересным клиентом для социальной сети ВКонтакте является приложение ВК Amberfog. Все возможности здесь такие же, как и в предыдущих приложениях: можно просматривать новости и рекомендации, общаться в сообщениях, лайкать посты и многое другое. Для некоторых пользователей главной возможностью здесь будет поддержка нескольких аккаунтов. Если вы ведете не только личную страничку, но и связаны с ВКонтакте по работе, то вы однозначно оцените возможность использовать одно приложение для нескольких учетных записей.

Скачать ВК Amberfog

К сожалению, здесь недоступна музыка. При ее открытии перекидывает в браузер на обычную мобильную версию. Приложение можно заблокировать с помощью пин-кода и тогда никто посторонний не получит доступ к вашим личным данным и перепискам. Отдельно следует отметить тот факт, что в этой программе существуют гибкие настройки внешнего вида. Мало того, что можно выбрать понравившийся из предустановленных цветов, так еще можно устанавливать любое изображение на фон сообщений. Вряд ли многие будут пользоваться этой возможностью, но кому-то может понравиться такая возможность.

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А вообще, советую потратить несколько минут времени и вернуть официальное приложение по нашей инструкции. Мы же на Андроиде, а не на Айфоне. У нас есть больше вариантов.