5 приложений, которые сделают WhatsApp намного круче

WhatsApp — хоть и популярный, но довольно ограниченный мессенджер. Он не позволяет делать многого из того, что разрешают другие сервисы. Поэтому, если и пользоваться им, то только с дополнениями. Нет, обращаться к кастомным версиям Ватсапа вроде WhatsApp+ или WhatsApp Gold я не рекомендую. В конце концов, это небезопасно, да и возможности мессенджера они расширяют не очень серьёзно. Однако есть приложения, которые превращают Ватсап в по-настоящему удобный и функциональный сервис.

Как перенести Ватсап с Андроида на Айфон

Первое, что нужно исправить в Ватсап, — это наладить перенос чатов с Android на iPhone. По умолчанию на это установлено жёсткое ограничение. Поэтому обычно для трансфера переписки используются десктопные утилиты, копирующие чаты на одном устройстве и переносящий на другое. Но недавно в Google Play появилось приложение Wutsapper, которое позволяет перенести переписку напрямую.

Скачайте приложение Wutsapper себе на смартфон;

Запустите и нажмите «Начать» — «Android на iPhone»;

Пройдите авторизацию и выберите данные для переноса;

Подключите смартфоны друг к другу по кабелю;

Авторизуйтесь в WhatsApp на iPhone и подтвердите передачу;

Выберите «Перенести всё» и дождитесь окончания процедуры.

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По умолчанию Wutsapper бесплатен, но позволяет переносить лишь ограниченный объём данных. В моём случае бесплатного тарифа хватило на то, чтобы перенести почти всю переписку без некоторых вложений. Но это оказалось некритичным ограничением. Впрочем, если вы требуете большего, придётся купить платную версию.

Как читать удалённые сообщения в Ватсап

WhatsApp — впрочем, как и любой другой мессенджер — не позволяет читать удаленные сообщения. Иначе смысла в этой функции просто не было бы. Однако многие хотят ознакомиться с содержимым посланий, которые отправитель по какой-то причине решил стереть ещё до того, как вы их прочли. Но на вашей стороне есть средство, которое позволяет это сделать.

Скачайте приложение WhatsRemoved+ из Google Play;

Установите его и раздайте необходимые привилегии;

На следующем этапе отметьте WhatsApp галочкой;

Разрешите ему анализировать контент в WhatsApp.

Что такое резервная копия Ватсап, зачем она нужна и как ее восстановить

После этого WhatsRemoved+ создаст на вашем устройстве выделенное хранилище, куда будут сохраняться все сообщения, которые вы будете получать, независимо от того, удалил их отправитель или нет. Особенно удобно, что приложение сохраняет не только текстовое содержимое, но и медиавложения, которые отправляются в составе сообщений.

Как узнать, что человек заходил в Ватсап

Для многих Ватсап уже давно превратился из простого средства общения в инструмент слежки за близкими людьми. Не имея возможности спросить о том или ином человеке напрямую, многие предпочитают отслеживать его активность через WhatsApp, проверяя, в какое время и сколько раз отслеживаемый открывал мессенджер. Впрочем, полагаться только на себя больше не придётся:

Скачайте Chat Track себе на смартфон;

Запустите его и введите имя и номер отслеживаемого;

Добавьте его и проверьте, онлайн этот пользователь или нет;

Добавьте другие номера, которые хотите отслеживать.

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В бесплатной версии Chat Track позволяет добавлять только один номер. Но, если подписаться, ограничение снимается. Вы сможете отслеживать сразу нескольких пользователей, вне зависимости от того, есть они в списке ваших контактов или нет. Если есть, можно добавить их оттуда напрямую, а, если нет, достаточно прописать номер этих июлей, а потом указать имя, чтобы не запутаться.

Как настроить автоответчик в Ватсапе

WhatsApp — это средство общения, поэтому вполне естественно желать установить на него автоответчик. Например, в моменты, когда вы очень заняты, но примерно представляете, о чём пойдёт разговор, либо просто хотите, чтобы ваши собеседники знали, что сейчас вы не можете и ответить. В этом случае вам потребуется приложение-автоответчик для WhatsApp — WhatsAuto.

Скачайте приложение WhatsAuto себе на смартфон;

В графе «Текст» введите любой текст для ответа, если он будет одиночным;

Если нужно настроить диалог, перейдите в «Меню» — «Пользовательский ответ»;

Настройте своего чат-бота, выбрав условия ответа на сообщения с ключевыми словами.

Что за программа Ватсап плюс и стоит ли ей пользоваться

Очень удобно, что WhatsAuto предлагает несколько вариантов использования, в том числе создание собственного чат-бота. Он будет анализировать текст сообщений, которые вам присылают, и, если в них будут ключевые слова, которые вы отметили, то он сам будет отправлять им ответ, который вы заранее зададите. Правда, доверять приложению переписываться вместо себя целиком я бы всё-таки не решался.

Как улучшить Ватсап на Андроид

В Ватсап крутится довольно много информации, которая представляет ценность для пользователей. Это и медиаловжения, и аватарки наших собеседников и даже содержимое их статусов и сторис. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие хотят эти самые данные сохранить себе, но зачастую не представляют, как это сделать. В этом и многом другом вам поможет приложение WAPunch.

Скачайте приложение WAPunch себе на смартфон;

Дайте ему необходимые системные разрешения;

Выберите нужное действие: добавить стикер, сохранить статус или вложение или что-то ещё;

Авторизуйтесь в WhatsApp, чтобы всё заработало.

Как в Ватсапе восстановить удалённую переписку

WAPunch — чрезвычайно универсальное приложение. С его помощью можно даже добавить в WhatsApp новые стикеры, включая анимешные смайлики из большого количества символов, и даже настроить быстрое включение мессенджера. Достаточно просто потрясти смартфон в руках и WhatsApp включится автоматически.