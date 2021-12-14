Apple выпустила Android-приложение для защиты от слежки

Факт того, что Apple не очень-то заботится о пользователях Android-смартфонов, совсем не удивляет. Ну, с одной стороны, вполне очевидно. Хочешь пользоваться яблочными сервисами — покупаешь iPhone. С другой, если не обеспечить доступ к некоторым фишкам для владельцев других девайсов, последствия могут быть просто ужасными. Именно так вышло с нашумевшими метками AirTag, которые мало того, что не работают с операционной системой от Google, так еще и позволяют без проблем следить за каждым, кто не использует технику Apple.

AirTag - это небольшая метка от компании Apple, которую вы можете положить в рюкзак или повесить на ключи и в любой момент отследить ее местоположение.

Геометками в 2021 году нас уже не удивить. Тем более, что Samsung выпустил свой Smart Tag еще до представления нам решения от Apple. Однако корейский бренд заранее позаботился обо всех пользователях и предоставил возможность использовать метку как на Android, так и на iOS.

Слежка с помощью AirTag

Понятно, что как только геометки получили широкое применение, ими заинтересовались злоумышленники. Сами подумайте. Если кто-то хочет отследить ваше местонахождение, он просто бросит метку к вам в сумку или кошелек, а вы никогда об этом и не узнаете.

Конечно, сама Apple предлагала функции оповещения о слежке. Надо сказать, что на устройствах яблочной компании они работали так себе. В сети есть куча разных экспериментов, где было четко показано, как владельцев iPhone оповещают только на второй или третий день. Если же говорить про Android-девайсы, здесь и того хуже.

Ранее темы касался автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин. В своей статье коллега четко разобрал все нюансы работы Android-смартфонов с AirTag, где рассказал про функцию Lost Mode, которая передает сообщение через NFC.

Вы можете без проблем поднести свой смартфон к белой части метки и посмотреть информацию о том, кто ее потерял. Однако проконтролировать слежку до сегодняшнего дня было невозможно.

Приложение AirTag на Android

Вместе с выходом очередного обновления своей операционной системы, Apple внезапно выкатила приложение Tracker Detect, которое позволит пользователям Android найти рядом с собой чужой трекер AirTag.

Программа предельно проста в использовании и позволяет отследить не только яблочные устройства, но и метки от других производителей, которые поддерживают приложение Локатор на iPhone. Например, тот же Smart Tag от Samsung.

Как проверить, следят ли за мной

Как только приложение обнаружит подозрительную активность около вашего смартфона, сразу же выдаст инструкцию о том, как отключить устройство и понять, кто ее владелец.

Чтобы проверить, следят ли за вами с помощью AirTag, вам необходимо:

Скачать приложение Tracker Detect из Google Play.

Принять пользовательское соглашение от Apple.

Нажать кнопку Сканировать в нижней части экрана.

Подождать 1 минуту.

При обнаружении подозрительной метки, программа отобразит последнее местоположение AirTag.

Далее вам предложат три варианта: подробную информацию о метке, инструкцию по отключению и воспроизведение звука.

Скачать Tracker Detect

Вопросов, конечно, больше чем ответов. Во-первых, неужели теперь каждому пользователю Android придется скачивать на свой смартфон данное приложение и постоянно мониторить активность вокруг себя?

Согласитесь, так и до паранойи дойти недолго? Плюс, уже сейчас понятно, что Tracker Detected не будет работать в фоновом режиме. Мало того, что вам придется его скачать, так еще и проверять по несколько раз на дню.

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Можно ли использовать AirTag с Android

Увы, но Apple не разрешила пользователям Android использовать свои геометки. Многие уже подумали, что AirTag теперь совместим с любыми смартфонами, но это, увы, не так. Не путайте Tracker Detected c нативным приложением Локатор, которое позволяет воспользоваться всеми функциями AirTag. Программа позволяет лишь отследить те метки, которые были утеряны их основным пользователем.

Вот что по этому поводу говорит сама Apple:

Tracker Detect ищет несвязанные с владельцем смартфона средства отслеживания, совместимые с сетью Apple Локатор. Это трекеры AirTag и аналогичные устройства других компаний. Если вы думаете, что кто-то использует AirTag или другое устройство для отслеживания вашего местоположения, вы можете запустить сканирование, чтобы найти его.

Не знаю, как у вас, а у меня есть четкая мысль, что Apple сделала свое приложение на отвали. Ну, надо же было оправдаться за возможность слежки за людьми. На айфоне-то может быть все будет работать как надо, но с Android лично у меня возникают большие вопросы.

Крутые советы для владельцев смартфонов Xiaomi.

А вы как считаете? Сможет ли Tracker Detect полностью исключить возможность слежки за простыми пользователями? Обязательно расскажите об этом в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.