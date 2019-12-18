Скорость, с которой развивается Google Assistant, действительно поражает. Кажется, ещё вчера максимум, о чём его можно было спросить, был прогноз погоды, а теперь с его помощью можно выполнять множество различных задач, буквально не прикасаясь к смартфону. Запуск режимов камеры, управление умным домом, возврат покупок в Google Play – это лишь малая часть того, на что способен голосовой помощник от Google. Но поисковый гигант считает, что остановиться на достигнутом значит проиграть, а потому продолжает неустанно совершенствовать ассистента, на постоянной основе снабжая его всё новыми и новыми функциями.

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В последнем обновлении Google Chrome появилась поддержка управления через Google Assistant. Голосовой помощник позволяет взаимодействовать с интерфейсом самого браузера, а не страницы, однако на раннем этапе развития функции будет достаточно и этого. Всего Google Assistant понимает 9 команд, касающихся браузера, и умеет открывать и закрывать вкладки, возвращаться на один шаг назад, переходить на шаг вперёд, перезагружать веб-страницу, сохранять вкладку в список для чтения, открывать историю и раздел загрузок.

Что умеет обновлённый Google Assistant

Для того чтобы начать взаимодействовать с Chrome при помощи голоса требуется Google Assistant самой последней ревизии, которую Google представила этой осенью. Правда, пока она распространяется только среди владельцев смартфонов Google Pixel. Но поскольку Google обещала сделать её доступной для всех пользователей, скорее всего, уже через несколько недель Google Assistant 2.0 появится на аппаратах сторонних производителей и сможет управлять браузером и другими приложениями.

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Так вот для чего нужен был минималистичный интерфейс обновлённого Google Assistant, который не открывается в отдельном окне, а даёт знать о своей активности анимированной полоской в характерных цветах Google в нижней части экрана. Пользователь может вызвать помощника свайпом снизу вверх и подавать ему команды голосом, не опасаясь, что он перекроет собой то, с чем вы работаете в данный момент. Это очень удобно, учитывая, что Google Assistant теперь и срабатывает значительно быстрее, чем раньше.

Как управлять Chrome на Android голосом

По умолчанию голосовое управление в Chrome не работает и его нужно включать отдельно.

Для этого откройте Chrome на смартфоне и введите в адресную строку chrome://flags;

В поиске найдите функцию Direct Actions и активируйте её, выбрав в выпадающем окне параметр Enabled;

После этого нажмите на кнопку Relaunch в нижней части экрана, чтобы перезагрузить браузер;

Вызовите Google Assistant при открытом Google Chrome и отдайте ему одну из доступных 9 команд.

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Прямо сейчас Google продолжает совершенствовать голосовое управление в Chrome и планирует добавить ещё несколько команд. По данным проекта Chromium Gerrit, разработчики компании тестируют возможность вызова меню с настройками браузера и раздела помощи. Правда, в текущей версии Chrome заставить Google Assistant вызывать их пока не удаётся. Возможно, это можно будет сделать после выхода следующего обновления мобильного веб-браузера Google, которое, скорее всего, выйдет только в следующем году.