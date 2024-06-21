Главные фишки iOS 18 могут задержаться на годы, а на Android почти все это уже есть

10 июня на конференции WWDC 2024 компания Apple представила свою новую платформу искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая обещает перевернуть с ног на голову опыт использования на устройств под управлением iOS 18. Многие пользователи Android даже успели окрестить нововведение главным событием отрасли и невольно задумались о том, чтобы пересесть на вражескую платформу. Однако мало кто понял, что внедрение нейросетей будет происходить поэтапно в течение нескольких месяцев и даже лет. Поэтому основные функции Apple Intelligence станут доступны пользователям не ранее 2025 года.

Что умеет Apple Intelligence в iOS 18

Те, кто смотрел презентацию iOS 18, знают, что Apple Intelligence предложит пользователям iOS множество новых возможностей, основанных на искусственном интеллекте. Среди них:

Приоритизация уведомлений и краткие сводки оповещений и текстовых сообщений

Обобщение веб-страниц, голосовых заметок, заметок о встречах и электронных писем

Новые инструменты для письма, генерация изображений и персонализированные эмодзи Genmoji

Эти функции значительно улучшат взаимодействие пользователей с их устройствами и помогут им более эффективно управлять информацией и задачами. Но, чтобы гарантировать, что Apple Intelligence будет работать безупречно, компания выбрала стратегию постепенного развертывания.

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Тот факт, что платформа ИИ будет доступна только на iPhone 15 Pro и новее, никого особенно не удивил. Apple и в прошлом позволяла себе такие финты, делая новые функции доступными только на флагманских устройствах. Поэтому, если вы хотите испытать Apple Intelligence на себе, вам придется встать в очередь за новым аппаратом компании.

Звучит так себе. Тем более, что на Android многие эти функции доступны бесплатно уже сейчас:

Во-первых, тут есть Алиса, в которую уже встроена нейросеть YaGPT , а также ее Pro-версия с широчайшим спектром возможностей.

, а также ее Pro-версия с широчайшим спектром возможностей. Во-вторых, Google уже давно предлагает пользователям собственную нейросеть Gemini, которая всем доступна в виде отдельного приложения, а владельцам Google Pixel — в качестве интегрированной функции.

В-третьих, само приложение ChatGPT с GPT-4o уже умеет очень и очень многое, а значит, вы можете попробовать пользоваться им. Тем более, что кое-что оно делает даже лучше, чем специализированные сервисы. Например, переводит тексты.

Функции, которые появятся в Apple Intelligence в будущем

Однако это не единственное ограничение, которое нас ждет. Новые функции Apple Intelligence будут внедряться очень и очень небыстро, и на первом владельцам совместимых устройств будет доступен лишь базовый набор возможностей вроде краткого пересказа, создания эмодзи и приоретизации уведомлений. А вот все самые интересные фишки обновления появится не раньше 2025 года:

Углубленное взаимодействие с контентом из сообщений (например, можно будет попросить Siri включить подкаст, который вам прислал друг, или найти время и место приземления рейса, которым летит ваша мама)

Помощь в программировании на базе среды разработки Xcode

Интеграция Siri с ChatGPT

Управление контентом на устройстве при помощи Siri

Распознавание изображений на экране и взаимодействие с содержимым рабочего стола

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Предполагается, что такой подход позволит Apple тщательно обучить свои модели ИИ перед тем, как выпустить их в люди, и избежать многих ошибок, характерных для современных нейросетей. По этой же причине сначала Apple Intelligence будет доступен только на английском. Для поддержки других языков компании придется нарастить облачную инфраструктуру для обработки запросов пользователей и иметь возможность оперативно исправлять любые ошибки или неточности, прежде чем они затронут широкую аудиторию. А в условиях, когда в Купертино еще сами не знают, с какими проблемами могут столкнуться при развертывании нововведения, проще и уместнее делать это только на одном языке.

Siri и интеграция с ChatGPT в iOS 18

Очевидно, что наиболее важным новшеством Apple Intelligence станет расширение возможностей Siri за счет интеграции с ChatGPT. Благодаря нейросети голосовой ассистент получит поддержку семантической индексации и обретет способность к распознанию контекста беседы. Таким образом Siri сможет находить информацию на ваших устройствах, точно управлять приложениями и даже распознавать, чем вы занимаетесь на своем девайсе в данный момент.

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Предполагается, что более умная Siri наконец-то должна стать тем самым ассистентом, роль которой ей отводилась изначально. Она сможет не только отвечать на базовые вопросы, но и действительно помогать пользователям в поиске фотографий по описанию, таблиц и документов по фрагментам используемого в них текста и даже способствовать освоению тех или иных функций приложений, которые вы запускаете. Хотя эти возможности и должны стать доступны в 2025 году, очевидно, что в России они работать не будут.

Как Apple Intelligence изменит устройства Apple

Нет сомнений, что с выпуском Apple Intelligence компания из Купертино делает большой шаг в направлении создания по-настоящему умных и персонализированных устройств. iOS 18 станет первой ОС, в которой искусственный интеллект будет играть центральную роль, помогая пользователям более эффективно решать повседневные задачи и взаимодействовать с информацией.

Несмотря на то, что внедрение Apple Intelligence будет постепенным, данное обновление представляет собой значительный прорыв в сфере потребительских технологий. Компания ставит перед собой амбициозные задачи и стремится предоставить пользователям максимально качественный и функциональный продукт.

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В условиях растущей конкуренции на рынке искусственного интеллекта у нее просто нет других возможностей. И, я бы даже сказал, что от успеха реализации собственной нейросети Apple зависит то, сможет она сохранить за собой позиции главного новатора на рынке или в конечном итоге завязнет и повторит судьбу Nokia и Siemens.