Несмотря на то что многие производители смартфонов стараются переделать Android по-своему, спрятав его под собственной оболочкой, которая зачастую отличается от исходной операционки совершенно кардинальным образом, им всё равно приходится пользоваться приложениями и сервисами авторства Google. Но если Google Chrome или Google Maps ещё, в общем-то, можно чем-то заменить, то найти замену Google Play или тем более Google Assistant практически невозможно. Всё-таки продукты такого масштаба, как правило, если не уникальны, то чрезвычайно сложны и дороги в реализации. Но некоторые воспринимают это как вызов.

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OnePlus решила, что может себе позволить перевести фирменные смартфоны на работу с собственным голосовым помощником. Причём это не потенциальные планы, а вполне себе реализованный проект, который имеет не только название – OnePlus Voice Assistant, — но и реальное воплощение. Прямо сейчас проект находится на стадии бета-тестирования, однако уже готов к тому, чтобы с ним попытались пообщаться живые пользователи. Поэтому OnePlus ищет тех, кто согласился бы принять участие в испытаниях ассистента.

Как работает OnePlus Voice Assistant

Аудитория потенциальных участников программы бета-тестирования ассистента сильно ограничена. Во-первых, потенциальный тестер должен быть владельцем смартфонов OnePlus 7 или OnePlus 7 Pro. Во-вторых, тестовые устройства должны обязательно работать на базе оболочки HydrogenOS, которая распространяется только на китайском рынке. Ну, и, в-третьих, к тестированию допускаются только пользователи из Китая, потому что пока единственный язык, на котором разговаривает голосовой помощник, — это китайский.

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Голосовой ассистент OnePlus на самом деле не является уникальной разработкой компании. Судя по всему, за основу был взят помощник Breeno, разработанный специалистами Oppo, которая, как и OnePlus, является частью концерна BBK. Поэтому нет ничего удивительного в том, что одной дочке BBK позволяется использовать наработки другой. В конце концов, как, по-вашему, OnePlus умудрилась в принципе выйти на уже сформировавшийся рынок смартфонов и не просто не вылететь с него, а очень прочно закрепиться на нём и стать одним из самых известных вендоров? Конечно, благодаря финансовым вливаниям материнской компании.

Как скачать OnePlus Voice Assistant

Согласно подтверждённой информации, поступившей от OnePlus, в скором времени компания планирует расширить аудиторию бета-тестеров фирменного ассистента. Первыми на очереди являются владельцы смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro, которые вышли относительно недавно. Видимо, OnePlus пока дорабатывает помощника, чтобы он мог исправно работать ещё и на новых устройствах. Впрочем, если вы являетесь владельцем OnePlus 7/7 Pro, купленным в Китае, и неплохо владеете китайским языком, вы можете попробовать установить OnePlus Voice Assistant, скачав его по этой ссылке.

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Насколько перспективна в принципе такая разработка? На мой взгляд, OnePlus Voice Assistant — это такая местечковая история, которой вряд ли суждено вырасти во что-то большее. Даже если китайцы умудрятся обучить своего помощника новым языкам, что вряд ли, скорее всего, переплюнуть Google Assistant им уже не удастся. Да они, наверное, на это и не рассчитывают. Ведь в Китае сервисы поискового гиганта всё равно не работают, а значит, нужно сделать что-нибудь такое, что могло бы заменить местным пользователям Google Assistant.