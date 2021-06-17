Honor уверена, что станет серьезным конкурентом для Apple

Honor — компания, которую очень любят во всем мире и в частности в России. Теперь правильно делать именно такие заявления. Особенно после того, как она перестала быть просто брендом и стала именно отдельной компанией. Теперь она уже во всю начала выпускать собственные, независимые от Huawei смартфоны и делает свои первые самостоятельные шаги на рынке. Получается, у нас появился еще один игрок, который может добиться многого, так как ему не надо начинать с нуля. Посмотрим, что из этого получится, но пока у нас уже есть смелые рассуждения и заявления руководства компании, в которых она дает понять, на что рассчитывает в ближайшее время и к чему стремится.

Новые смартфоны Honor

Наверное, вы уже знаете о том, что компания вчера представила свой новый смартфон, который является независимым от Huawei. Об этом ранее писал мой коллега Иван Кузнецов. Хотя согласитесь, с таким дизайном сложно говорить о полной независимости. Если бы кто-то другой сделал такие камеры, я бы сказал, что они ”слизаны”, но если они такие же, как в готовящейся новинки бывшего материнского бренда… Впрочем, сейчас не об этом и даже не о наушниках Honor Earbuds 2 SE, которые тоже представили вчера. Поговорим больше в целом о том, что это означает для Honor и всех нас.

Honor или iPhone

На мероприятии генеральный директор Honor Чжао Мин сказал, что рынок дорогих товаров — это будущее Honor, и оно неизбежно. Он утверждает, что после того, как Huawei покинула этот рынок, Apple быстро набирает обороты и продолжает расти.. По словам Чжао, это означает, что в будущем Honor собирается конкурировать с Apple. По его мнению, Honor должна соответствовать или превосходить продукты Apple с точки зрения производительности и пользовательского опыта. Не слишком ли смелое заявление? Как считаете?

Чжао Мин считает, что для конкуренции на рынке элитных товаров важнее всего совершенствовать свои собственные продукты и технологии. Он сказал: ”Несмотря на то, что флагманские продукты многих компаний оснащены процессором Snapdragon 888, впечатления от них слишком разные, поэтому что сложно производить продукты высокого уровня”.

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Мне это заявление очень близко, так как это чуть ли не первый человек, который сказал, что железо — не главное. То есть, если в смартфоне стоит самый топовый процессор, оперативка, которой больше, чем постоянной памяти в смартфоне 5-7-летней давности и камера на 100500 Мп, это еще не признаки топового смартфона.

Характеристики Honor 50

Honor 50 и его версия ”Pro” — первые смартфоны с Qualcomm Snapdragon 778G. Эти устройства используют основную камеру на 108 МП и поддерживают сверхбыструю зарядку мощностью 100 Вт. Также есть Honor 50 SE — самая младшая версия в серии. Это устройство использует процессор Dimensity 900, но также получило основной датчик на 108 МП. Все эти смартфоны имеют экраны с высокой частотой обновления — 120 Гц, GPU Turbo X, Link Turbo и частоту дискретизации сенсорного экрана 240 Гц.

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Чем отличаются телефоны Honor

По словам Чжао Мина, в будущем мобильные телефоны Honor будут представлены в четырех основных сериях. Мы получим серии Magic, Digital, X и Play. Серия Magic представляет собой флагманскую серию «экстремальных технологий».

Если вы подумали, что в серию Magic войдут складные телефоны, то вы правы. Именно об этом и шла речь. То есть Honor стала чуть ли не первой компанией, которая заявила о намерении делать «раскладушку«, когда она еще не готова. Остальные выпускали такие устройства втихаря, видимо, боясь сделать что-то не так и не справиться. Добавлю только, что во времена Huawei в этой линейке так же выходили передовые модели, которым всегда было, чем удивить.

Серия Digital относится к среднему уровню, а серия X и серия Play — к начальному уровню. Руководитель так же заявил, что будущая серия Play будет специально нацелена на онлайн-рынок. Интересно, что именно с этого и начинала компания, когда еще только зарождалась в виде модели смартфона Huawei, а не самостоятельной единицы.

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Кроме того, генеральный директор Honor так же сообщил, что компания представит Honor Magic 3 в третьем квартале этого года. А еще он официально подтвердил, что это устройство будет использовать процессор Snapdragon 888. ”Аппаратное обеспечение определяет нижний предел возможностей мобильного телефона и, что более важно, возможность управления оборудованием. Я верю в серию Magic” — добавил руководитель.