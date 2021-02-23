Скоро смартфоны OPPO будут заряжаться по воздуху

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Артем Сутягин 0

Беспроводная зарядка не так давно была экзотикой, а теперь становится не просто нормой, но даже и необходимостью. Она постепенно появляется во все большем количестве смартфонов, но пользователи так и не получают существенного преимущества от ее внедрения. Люди жалуются, что подключить провод и положить смартфон в одно конкретное место — это одно и то же. Доля истины в этом есть, но существуют технологии, которые позволят изменить это мнение. Не так давно о чем-то подобном отчиталась Xiaomi, а теперь и другая китайская компания пробует свои силы в этом деле. OPPO рассказала о том, как будет работать ее зарядка по воздуху, и намекнула на возможные сценарии использования. Если все так и сложится, то будет круто.

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Провода больше не нужны.

Беспроводная зарядка по воздуху

Прошло около месяца с того момента, как свой Mi Air Charge представила компания Xiaomi. Суть заключается в том, что можно будет находится в каком-либо помещении и одна из нескольких десятков встроенных антенн определит местонахождение телефона в пространстве, чтобы сфокусировать на нем ”луч” зарядки. Более подробно о технологии рассказывал наш Иван Кузнецов в отдельной статье.

Мы даже выдвигали предположение, что такая технология может быть применена в новом Xiaomi Mi MIX 4, который должен выйти в этом году. Даже руководство компании подтверждало, что продолжение знаменитой линейки будет.


Беспроводная воздушная зарядка OPPO

OPPO продемонстрировала в демонстрационном видео, как технология беспроводной воздушной зарядки работает на устройствах. В этом коротком ролике вы можете увидеть, что используемое устройство — это складной смартфон OPPO X 2021, представленный в прошлом году на отдельном мероприятии. Как и Xiaomi, технология OPPO кажется настоящей беспроводной зарядкой, поскольку устройство продолжает заряжаться даже после того, как его сняли с коврика для зарядки.

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На стенде MWC Shanghai представители компании сообщили, что технология беспроводной воздушной зарядки, представленная OPPO, может увеличить мощность до 7,5 Вт. Что касается расстояния, то на видео оно небольшое и можно предположить, что пока компания не может его увеличить, но вероятно, что это просто вопрос времени, и если есть возможность сделать то, что нам показали, то резервы еще есть. В конце концов от Xiaomi мы тоже дождались только условной демонстрации, и никто из журналистов не рассказал об этом более подробно, получив готовый образец.

Как работает беспроводная зарядка OPPO

По сравнению с Xiaomi, чья технология посылает миллиметровые волны через ”башню” внутри комнаты, OPPO отмечает, что использует магнитный резонанс как решение основных проблем, с которыми сталкиваются все беспроводные зарядки.

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Именно так OPPO называет свои зарядки.

Где можно пользоваться беспроводной зарядкой OPPO

Самым интересным было даже не то, что OPPO просто показала работу зарядки, а то, что компания объявила о глобальном партнерстве с автопроизводителями и производителями микросхем для расширения зоны применения технологии VOOC Flash. В рамках специального проекта компания собирается лицензировать другие компании на использование ее технологии зарядки в своих продуктах.

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Такие партнеры, как Volkswagen, Anker и NXP Semiconductors, являются признанными лидерами и одними из пионеров в области автомобилей, портативных зарядных устройств и производства микросхем соответственно. OPPO заявляет, что эти компании будут работать с техническими проектами, разработанными ей, и смогут внедрять их в свои продукты.

Если вы не знаете, то OPPO подала заявки примерно на 2950 патентов на зарядку по всему миру, из которых 1400 уже выданы. Что касается Anker, то она известна своими зарядными устройствами и пылесосами. Таким образом мы можем ожидать, что VOOC попадет в эти продукты. Что касается Volkswagen и NXP Semiconductors, то такое партнерство позволит им внедрить технологию зарядки в свои автомобили и печатные платы соответственно.

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Проводные зарядки развиваются. Но будущее за беспроводными.

Лично мне интереснее всего было бы применение технологии в автомобилях. Это небольшое пространство (в отличии от комнаты), в котором даже при небольшой дальности работы можно сделать так, чтобы смартфон заряжался в сумке, кармане или любом другом месте — без необходимости класть его на специальную площадку.

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Если так будет, то мы можем забыть о необходимости внешних аккумуляторов. Зарядкой по воздуху можно будет оснастить автобусы, поезда метро, остановки общественного транспорта и личный транспорт. В итоге смартфон будет заряжаться в то время, пока вы там находитесь. Так можно забыть о том, что такое страх двух процентов заряда перед выходом из дома. А вы как думаете?

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