Несмотря на санкции, Huawei может представить новый процессор

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Артем Сутягин 0

Интересные дала происходят вокруг Huawei. Мало того, что в течение двух лет компанию активно подталкивали к кризису все новыми и новыми санкциями, так еще и ее руководство не всегда принимало правильные решения. С другой стороны, именно благодаря этому руководству Huawei до сих пор на плаву. Сейчас появилась новая информация, которая дает повод задуматься и погадать, что будет дальше. Если все сложится, как надо, то это не просто отложит угасание компании, но может даже отменить его. Пусть у нее и не будет доступа к сервисам Google, но и на китайском рынке можно неплохо развернуться, спокойно ”допиливая” свой AppGallery, и постепенно наращивать конкуренцию на мировой арене. Ух, как хочется такой красивой истории, но возможна ли она? Давайте разберемся, о чем сейчас речь, и попробуем понять, чего нам ждать.

Kirin 9000L

Новый процессор Kirin может быть реальностью.

Будут ли продавать Huawei

Если вы помните, не так давно руководители компании сказали, что даже не думают продавать мобильный бизнес компании. Произошло это после того, как Huawei за круглую сумму рассталась со своим суббрендом Honor. В это охотно верится, но полностью уверенными пока быть нельзя.

Новые смартфоны Huawei на Kirin продолжат выходить. Как это возможно?

Кроме того, несмотря на санкции, телекоммуникационный гигант умудрился подготовить к выпуску второе поколение Huawei Mate X. Интересен даже не сам факт выхода новинки, а то, что она стала другой. То есть компания действительно поработала в этом направлении и переработала конструкцию, а значит, потратилась.

Мы и дальше ждем новинки в виде Huawei P50, который, по разным слухам, появится сразу после презентации в апреле или через некоторое время после нее в мае этого года.

Kirin 9000L

Huawei хорошо рассказывала о своих процессорах, но сейчас не те времена.

Новый процессор Kirin 9000L

Сейчас в китайских СМИ появился интересный слух, что компания HiSilicon (дочернее подразделение Huawei), производящая чипы, вскоре запустит мобильную платформу Kirin 9000L. Его уже несколько раз упоминали в качестве потенциального процессора для младшей версии Huawei P50, но тогда это было похоже на фантазии и домыслы. Теперь же информации становится все больше, а слух — все правдоподобнее.

Сообщается, что Kirin 9000L будет иметь такую же основу, как Kirin 9000E и базовый флагман Kirin 9000. Разные источники добавляют, что пока необъявленная новинка будет производиться по 5-нм технологии Samsung EUV. Чипсет немного уступает двум ранее выпущенным моделям TSMC по производительности.

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Чем отличается Kirin 9000 от 9000L

Раскрытая конфигурация Kirin 9000L наглядно показывает, чем он будет отличаться от ”старших братьев”. Частота основного ядра процессора Kirin 9000L будет снижена до 2,86 ГГц по сравнению с 3,13 ГГц у Kirin 9000 и 9000E. Графический процессор — это 18-ядерный Mali-G78, а ядра графического процессора 9000 и 9000E — это 24 ядра и 22 ядра соответственно.

Kirin 9000L

Из песни слов не выкинешь.

Пока нельзя говорить о том, что информация стопроцентная, и мы точно получим спасительный для Huawei процессор, но есть сразу два пути, которыми они могут прийти в смартфоны.

Первый — это выбраковка. Многие специалисты рассуждают о том, что компания успела массово закупить процессоры до вступления санкций в силу и брала все без разбора. Потом начали выявляться некоторые их недочеты, и Huawei, чтобы не выбрасывать их, превратила такие чипы в более доступную версию с меньшей производительностью и меньшим количеством ядер. Говорить о том, что это правда, сложно, но такая теория есть.

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Будут ли делать новые процессоры для Huawei

Альтернативное мнение говорит о том, что Samsung в сотрудничестве с японскими и европейскими производителями построили небольшую производственную линию с использованием оборудования, не имеющего отношения к США. Вроде как именно на этом заводе и будут производиться новые чипсеты для Huawei. Имеются в виду ”новые чипы” как широкое понятие, а не только одна модель, о которой шла речь выше.

Kirin 9000

Kirin 9000 — отличный процессор, но бесконечно на нем «выезжать» не получится.

Такая лазейка возможна, так как, напомню, запрещено продавать Huawei именно те процессоры, которые сделаны с использованием американских технологий. Непонятно, насколько глубоко они должны быть интегрированы в производственный процесс, чтобы можно было вводить санкции, но именно это было ключевым требованием.

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Пока с уверенностью можно сказать только одно. Если у Huawei действительно есть новый процессор и она сможет его представить, то у нее есть все шансы еще побороться с санкциями и продолжить работу. Так же можно сказать, что если чипсет Kirin 9000L действительно существует, то он будет анонсирован в самое ближайшее время. Да и нужен он здесь и сейчас, а не когда-то через несколько лет.

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