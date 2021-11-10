Что покажет Samsung на презентации 19 ноября

Когда Samsung объявляет о новой презентации, сердце фанатов технологий радостно замирает. Вдруг покажут что-то интересное и расскажут о каких-то новинках, которые могут что-то изменить? Иногда, впрочем, компания злоупотребляет этим. Такое было месяц назад, когда на волне подготовки к презентации Apple, южнокорейская компания решила устроить свое мероприятие, но не показала на нем ровным счетом ничего. Хотя ожидания были настолько завышены, что мы рассчитывали увидеть как минимум Samsung Galaxy S21 FE, который все никак не можем получить с сентября. Сейчас компания анонсировала еще одно мероприятие. Маловероятно, что на нем покажут смартфоны, но точно расскажут о том, что на них сильно повлияет. Особенно актуально это будет в нашем регионе.

Что нового будет в Galaxy S22

Несмотря на то, что флагманская серия Samsung Galaxy S22 все еще находится в паре месяцев от запуска, похоже, южнокорейский технологический гигант спешит объявить о новом процессоре. Именно он должен будет использоваться в его грядущем высококлассном смартфоне

Когда выйдет новый процессор Exynos 2200

Скорее всего, новинка получит название, о котором говорят уже давно — Exynos 2200. Уже сейчас в Instagram есть несколько загадочных визуальных тизеров, которые показывают, что новый чип Exynos будет представлен именно 19 ноября.

Что еще покажут на презентации Samsung

Так же то тут, то там появляются сообщения о том, что у Samsung есть несколько других процессоров среднего и бюджетного класса, находящихся в разработке. Но характер тизеров дает нам ощущение, что это, вероятно, будет именно флагманский чипсет. Об этом говорит то, что компания в нем сосредоточилась на играх и развлечениях.

Смарт-часы от Samsung с поддержкой eSIM появились в России.

”Игры прошли долгий путь”, — гласит подпись к нескольким изображениям в посте. Ниже приведен полный текст записи, но интересно и то, что заканчивается все словами с хэштегом #EverythingChanges (Все меняется). И пусть так говорят чуть ли не каждый раз, когда не знают, что сказать, но, похоже, на этот раз мы пришли к тому, о чем говорили еще несколько месяцев назад.

Чем хорош Exynos 2200

Как мы уже знаем, Exynos 2200 посвящен играм, благодаря сотрудничеству Samsung и AMD, которое принесет графику RDNA2 на мобильные телефоны. RDNA2 — это новейшая графическая архитектура AMD, и графические процессоры, основанные на этой технологии, используются в видеокартах AMD серии 6000 и PlayStation 5. Графический процессор, который впервые выходит на мобильные устройства, должен предлагать трассировку лучей и шейдинг с переменной скоростью. Если совсем просто, то так мы получим более качественную графику и повышенную энергоэффективность.

В течение многих лет процессоры Exynos от Samsung подвергались критике за недостатки в играх и производительности по сравнению с чипами Qualcomm Snapdragon. Судя по тому, что нам сейчас показали, компания готовится изменить положение дел, и поэтому дразнит нас перспективой новой волны конкуренции.

Конечно, пока рано судить, насколько действительно масштабными окажутся изменения. Даже после презентации у нас будут только цифры и больше ничего, но они уже дадут представление о том, в каком направлении и как далеко шагнула корейская компания. Истинные перемены мы увидим только в выходом новых смартфонов серии Galaxy S22 в начале следующего года. Тогда производительность новых чипсетов можно будет проверить в деле.

Snapdragon 898 выйдет в начале декабря. Каким он будет.

Впрочем, пока еще не все игры смогут использовать такие возможности графики, которые будет способен обеспечить этот процессор. Но на перспективу это отличное решение, которое должно изменить многое. В меньшей степени изменения коснутся всей индустрии игр, так как есть и другие игроки. В большей степени это затронет саму Samsung, которая перевернет свою новую страницу.

Это должно быть приятно и для нас с вами, так как новые флагманы Samsung будут поставляться к нам именно с процессором Exynos. Может быть теперь мы сможем порадоваться этому? Пока говорить с уверенностью рано, но соперничество между Snapdragon 898, который представят в начале декабря, и Exynos 2200, ожидаемого 19 ноября, обещает быть интересным.