Snapdragon 898 выйдет в начале декабря. Каким он будет

Qualcomm традиционно представляет свой новый флагманский процессор, который по совместительству является самым мощным в мире Android, в конце года. Для этого компания проводит саммит Snapdragon Tech Summit примерно в эти же даты. Долгое время мы гадали, будет ли в этом году соблюдена традиция. Оказалось, что да. По крайней мере, Qualcomm анонсировала упомянутое мероприятие. Вот только сделала она это как-то очень буднично и даже не стала громко заявлять об этом. Пока подробностей мало, но уже сейчас мы можем раскрыть кое-какие детали новинки и поделиться информацией о новом процессоре и смартфонах, которые его получат.

Когда выйдет новый Snapdragon

Разработчик чипов подтвердил на своем веб-сайте, что технический саммит Snapdragon 2021 состоится с 30 ноября по 2 декабря. Qualcomm не раскрывает никаких подробностей, но все ожидают увидеть на мероприятии процессор Snapdragon 898 (SM8450).

Каким будет Snapdragon 898

Утечка в начале этого года, любезно предоставленная опытным информатором Эваном Блассом, уже дала нам приблизительное представление о том, чего ожидать. В частности, считается, что Snapdragon 898 предлагает 4-нм техпроцесс и модем Snapdragon X65.

Другие очевидные детали включают процессор Kryo 730 на базе архитектуры Armv9 и графический процессор Adreno 730. Что касается первого, то ожидается, что Qualcomm примет на вооружение ядра Cortex-X2, Cortex-A710 и Cortex-A510. Если это что-то вроде Snapdragon 888, то их количество соотвественно будет: одно, три и четыре.

Если хочется чего-то, чем Qualcomm сможет нас удивить, кроме нового мобильного чипсета, то мы можем рассчитывать на кое-что интересное. Здесь речь может идти о высокопроизводительном чипсете Snapdragon для ноутбуков. И это довольно реально. Хотя ранее была информация о том, что процессоры с Nuvia будут доступны не ранее второй половины 2022 года.

Что такое уязвимость в процессоре.

Первый телефон на Snapdragon 898

Что касается первого телефона на новом процессоре Snapdragon 898, то им может стать даже не Samsung или Xiaomi, как в предыдущие годы, а Motorola. Генеральный менеджер Motorola Чен Джин сообщил в Weibo, что скоро появится модель с названием Moto Edge X. Исполнительный директор также заявил, что устройство будет ”бесконечно мощным”.

Конечно, этот пост сам по себе не говорит о том, что Motorola скоро выпустит телефон на Snapdragon 898. Но именно здесь на помощь приходит ветеран утечек Digital Chat Station, утверждающий, что именно станет первым анонсированным устройством с новейшим процессором.

Как это часто бывает, с большой долей вероятности телефон сначала будет доступен только в Китае, и придется выждать некоторое время прежде, чем он появится за его пределами. Поэтому первой моделью для международного рынка может оказаться совсем другой телефон. Например, Samsung Galaxy S22 с его дополнительными версиями Plus и Ultra.

Huawei Mate 50 Pro может получить Snapdragon 898. Но не спешите радоваться.

Напомню только, что это не первый случай, когда новый флагманский процессор Qualcomm дебютирует в составе какого-либо устройства уже через несколько недель после анонса. В прошлом году такой моделью был смартфон Xiaomi Mi 11, выпущенный на Snapdragon 888 в Китае в конце декабря 2020 года. Тогда новый процессор также был представлен в начале декабря. Так что прецедент есть, и значит, что в этом году мы можем подучить такой же результат.

Повлияет ли кризис процессоров на выпуск Snapdragon 898

Сейчас все производители испытывают трудности с производством процессоров, но у Qualcomm они несколько иного рода. Скорее всего, проблемы с первыми партиями устройств будут, но это не значит, что купить их будет нельзя. Возможно, просто придется немного дольше подождать или чуть больше заплатить.

В что вы ждете от нового Snapdragon 898 и какой телефон вы бы купили на его базе? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате.