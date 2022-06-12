Новая iOS 16 и правда об «уходе» Huawei из России: итоги недели

Самое большое событие из мира технологий на этой неделе не было напрямую связано с Android, но мы все равно о нем поговорим, ведь это презентация iOS 16 и других операционных систем Apple в рамках конференции WWDC 2022. Но были и другие важные новости. Например о том, что Евросоюз принял закон об унификации разъемов, и с 2024 года все смартфоны, а так же другие мелкие гаджеты будут заряжаться через USB Type-C. Были новости. Например, об уходе Huawei из России, а так же некоторые другие, но не менее интересные. Их мы и обсудим в нашей итоговой новостной подборке

Apple представила iOS

Многие думают, что WWDC, о которой все говорят и где Apple представляет свои новые версии операционной системы, это что-то мимолетное. На самом деле это большая конференция разработчиков, которая длится несколько дней и является чем-то вроде Google I/O, но в мире Apple. Просто в первый день этой конференции проводится мероприятие, на котором демонстрируются все новые операционные системы. В этом году презентация опять была онлайн, но от этого она не стала менее интересной. Для нас важнее всего была iOS. Давайте рассмотрим, что же нам представили, а вы уже сами для себя решите, что из этого скопировано из Android, а что позаимствовано на уровне идеи.

Apple представила iOS 16 и ее ответвление для iPadOS 16 с множеством новых функций, которые в основном касались экрана блокировки. Так же были представлены watchOS 9 (для Apple Watch), macOS Ventura (для MacBook и Mac) и процессор М2, который стал мощнее и эффективнее модели предыдущего поколения. Но, как мы и сказали выше, мы будем обсуждать именно мобильную ОС.

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Основное изменение в iOS 16 — это экран блокировки. Компания представляет самое большое обновление для него за все время. Новый экран блокировки позволит пользователям настраивать внешний вид даты и времени, устанавливая для них разные цвета и оттенки. Так же можно устанавливать разные фотографии и даже добавлять виджеты. Неважно, используете ли вы фотографию, статические обои или любые новые живые обои. Экран блокировки предлагает широкие возможности настройки. До этого, напомню, можно было только поменять заставку и больше ничего.

Android уже предлагала поддержку виджетов на экране блокировки, но от этой функции отказались. А вот отображение виджетов снизу, а не сверху, это действительно удобное и полезное нововведение. Тем более, что теперь они будут занимать еще меньше места, укладываясь в еще более аккуратные стопочки, чем раньше. Поэтому они не будут блокировать фотографию, которую вы разместили в качестве обоев. Она, кстати, может меняться, и это называется Photo Shuffle. Такое в разных оболочках Android тоже встречается уже много лет.

Существует новый API Live Activity, который позволяет получать более удобные уведомления с обновлениями в реальном времени. Например, он может показывать счет в играх или доставку еды, которую вы заказали через приложение. Это и правда удобно. Теперь не надо будет разблокировать телефон, чтобы получить информацию.

iOS 16 также представляет три новые функции для сообщений. Теперь вы можете редактировать сообщение и даже отменить его отправку. Кроме этого, вы можете пометить диалоги как непрочитанные. А еще есть новый режим диктовки, которому больше не нужно подключение для передачи данных — он работает локально на телефоне и полностью на устройстве. Вы также сможете переключаться между диктовкой и набором текста с клавиатуры. При этом вы получите автоматическое распознавание смайликов, автопунктуацию и полную поддержку Siri. Хотя, конечно, не во всех регионах.

Важные изменения коснулись и приложения Wallet. Правда, в России они не имеют большого смысла. Тем не менее, Apple усердно работала над тем, чтобы в этом приложении можно было собрать платежи, документы и другие вещи, включая ключи доступа. Теперь их можно не просто складывать в Кошелек, но и делиться ими через СМС или по электронной почте с другими пользователями iPhone. Они получат его, добавят к себе в Кошелек и смогут открыть дверь.

Функция Apple Pay Later позволяет пользователю разделить покупку на равные платежи на срок до шести недель. Существует также отслеживание заказов Apple Pay, которое будет сохранять подробные квитанции в Wallet и отображать информацию об отслеживании заказов.

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Появилась новая общая библиотека фотографий iCloud. Ее можно создавать для шести человек и добавлять туда фотографии из своего альбома, включая автоматическую загрузку по распознанию лиц или дате, когда были сделаны эти фотографии.

Xiaomi придумала, как лишить Android главного преимущества перед iOS.

Карты Apple тоже получили улучшения, но все они не так важны в нашей стране. Тем не менее, они все равно вызывают интерес. Появились они из-за того, что компания хочет иметь надежную экосистему, не полагаясь на Google.

Приложение получило возможность сложного построения маршрута с добавлением до 15 остановок в пути. При этом можно покупать билеты и хранить их. Остальные нововведения коснулись визуализации. В частности анимированные 3D-модели некоторых объектов на карте, которые помогут лучше ориентироваться на местности. Например, кафе с огромным пончиком на входе или знаменитая вывеска Las Vegas.

На презентации показали интересную функцию, как на картинке нажали на изображение собаки, оно отделилось от фона и его отправили сообщением. Это выглядит просто как фантастика. Apple говорит, что для этого используется машинное обучение. Но первые отзывы говорят, что работает это все пока довольно сыро. Так что еще есть куда улучшать, но сама идея хорошая.

Стыд, срам и позор: что не так с iPhone 14 и как он повредит Apple.

Это одно из самых интересных изменений, которое нам предложили на презентации. Apple представляет новое поколение Carplay. Его поддержка появится в некоторых автомобилях в конце 2023 года. Система претерпит серьезные изменения и будет работать на всех доступных экранах в автомобиле, включая дисплей водителя. Это относится к моделям, которые оснащены единой системой экранов, включающей центральный экран, ЖК-экран вместо приборной панели и/или длинные экраны во всю переднюю панель, как в новых премиальных автомобилях.

Новые функции позволяют Carplay считывать и отображать важную информацию, такую ​​как скорость, обороты двигателя, уровень топлива и температуры. Также можно будет полностью настроить все экраны. Это лишний раз намекает на то, что Apple готовит почву для своих будущих электромобилей.

В iOS 16 появилось и множество других функций, таких как новые настройки заметок, новые улучшения для всей системы, но все они не тянут на революционные и лишь немного меняют приложения или их внешний вид.

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2020-го года и новее)

Предварительная версия iOS для разработчиков уже доступна для участников программы. Публичная бета-версия для всех желающих появится только в следующем месяце. Финальная версия появится как доступное обновление для всех поддерживаемых устройств только в сентябре. Почти наверняка старт массового распространения совпадет с запуском iPhone 14, на котором она будет установлена из коробки. Но уже сейчас вы можете поделиться мнением относительно новой версии iOS и ее сравнением с Android 13 в нашем Telegram-чате.

Все телефоны будут заряжаться через USB Type-C

Если вам хотя бы больше 25 лет, то вы хорошо помните те времена, когда чуть ли не для каждого телефона нужна была своя зарядка. Плоские, длинные, круглые, толстые, тонкие и всякие другие типы разъемов… Часто даже в рамках одного производителя можно было наткнуться на два-три разных коннектора. Потом унификация начала брать свое и теперь мир в основном расколот на Lightning, USB Type-С и microUSB. Но и этому скоро придет конец. А точнее, в 2024 году, когда вступит в силу новый закон в рамках Евросоюза. Все производители должны будут пользоваться одним типом разъемов.

Унификация часто является одним из следствий борьбы за экологию. Кажется, что эти события не должны быть связаны между собой, но это не так. Чем меньше самых разных вещей производится, тем меньше их выбрасывается. Именно поэтому мы и получаем некоторые инициативы по унификации не от оптимизаторов производства, которые хотят сэкономить, а от борцов за экологию. Так получилось и в этот раз.

Европейские законодатели на этой неделе достигли соглашения, согласно которому все телефоны, планшеты и камеры, продаваемые в регионе, должны иметь общий зарядный порт USB Type-C. Новый закон также будет применяться к iPhone от Apple, которые в настоящее время используют порт Lightning. Хотя, Mac и iPad (в средних и топовых версиях) уже давно перешли на Type-C

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В соответствии с измененными правилами все будущие смартфоны, продаваемые в ЕС, включая iPhone, должны быть оснащены портом USB Type-C для зарядки к осени 2024 года. Потребителям больше не потребуется новое зарядное устройство и кабель при каждой покупке нового гаджета, и они могут используйте один кабель для всех портативных электронных устройств малого и среднего размера. Даже если они захотят купить пару кабелей, им не придется покупать по два каждого из них.

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Правда, правила применяются только к устройствам, которые заряжаются через провод, а не к тем, которые питаются исключительно по беспроводной сети. То есть, производители могу не устанавливать разъем Type-С, а просто перевести свои устройства на беспроводную зарядку, вообще убрав с корпуса все разъемы.

Сегодня мы сделали общее зарядное устройство реальностью в Европе! Европейские потребители давно были разочарованы тем, что с каждым новым гаджетом накапливалось множество зарядных устройств. Теперь они смогут использовать одно зарядное устройство для всей своей портативной электроники — заявил докладчик Европарламента Алекс Агиус Салиба.

Звучит красиво, но на самом деле еще решены не все проблемы, чтобы можно было легко достигнуть цели.

Мы гордимся тем, что в дополнение к смартфонам, планшетам, цифровым камерам, наушникам и гарнитурам, портативным игровым консолям и портативным колонкам включены ноутбуки, электронные книги, наушники, клавиатуры, компьютерные мыши и портативные навигационные устройства. Мы также добавили положения о беспроводной зарядке, являющейся следующим шагом в развитии технологии питания устройств, и улучшили информацию и маркировку для потребителей», — продолжил Алекс Агиус Салиба.

Покупателям будет предоставлена четкая информация о зарядных характеристиках новых гаджетов, что облегчит им проверку совместимости существующих зарядников. Они также смогут выбирать, хотят ли они покупать новые телефоны с зарядным устройством или без него. Неясно, должны ли производители иметь оба варианта комплектации в Европе или они будут обязаны предоставить гаджеты с комплектным, если покупатели захотят его. Если вы не захотите, обязательно напишите в нашем Telegram-чате почему.

Эти новые обязательства приведут к большему повторному использованию зарядок и помогут потребителям сэкономить до 250 миллионов евро в год на ненужных покупках. По оценкам, утилизированные и неиспользуемые зарядные устройства ежегодно составляют около 11 000 тонн электронных отходов — отмечается в пресс-релизе Европейского парламента.

А как насчет старых телефонов без портов USB-C? Что ж, новые правила ЕС не будут применяться к продуктам, размещенным на рынке до того, как нововведения вступят в силу через 24 месяца.

В свое время многие производители говорили, что такой подход к унификации убивает конкуренцию и не позволяет разрабатывать более новые разъемы. В целом это логично, ведь если бы 5-6 лет назад заморозили проект microUSB, то мы и не узнали бы, что такое удобный USB Type-C. Но сейчас он перекрывает по скорости, удобству и долговечности все аналоги на годы вперед и для удобства на нем действительно можно остановиться.

Пока сложно сказать, как поступят производители телефонов, ведь многие китайские компании до сих пор используют дешевый microUSB. Если они захотят официально продавать свою продукцию в Европе, им придется что-то менять. Делать это только для одного, пусть и большого рынка не логично. Стало быть, маловероятен тот сценарий, при котором одна и та же модель будет иметь два разных разъема. То же самое относится и к iPhone. Сложно представить, что в США он будет продаваться с Lightning, а в Европе с USB Type-C.

Скорее всего, подобные инициативы будут и дальше, а значит места для не универсальных разъемов будет оставаться все меньше. И это хорошо!

Huawei уходит из России

С начала кризиса прошло почти 4 месяца: за это время множество компаний ушли из России, среди которых были и производители смартфонов, и программного обеспечения, но большинству из них была найдена достойная замена. Также надежда была на китайских производителей, но что-то пошло не так: поначалу сократились поставки смартфонов, а из-за того, что санкции угрожают даже видавшим виды корпорациям, они не рискуют сотрудничать с Россией. Huawei прекратил поставлять сетевое оборудование для сотовых операторов, а теперь появилась новость о том, что компания сокращает количество фирменных магазинов. Напрашивается вопрос: а что, Huawei уходит из России? Но здесь не все так однозначно. Давайте разбираться.

По сообщениям источников, китайская компания Huawei закрывает свои магазины в России вместе с остальными компаниями: как вы знаете, это касается не только брендов электроники, но и бутиков одежды. Huawei начал сокращать свою сеть еще в конце февраля этого года, но спустя несколько месяцев эта тенденция лишь набирает обороты. Закрытие касается магазинов по всей стране — из 19 точек на данный момент было закрыто 4 салона бренда.

Правда, выяснилось, что у Huawei нет собственных магазинов в России — точки являются партнерскими и закрываются они из-за нехватки товаров и низкого спроса на смартфоны. По сообщениям РБК, салоны Huawei продолжат закрываться в ближайшее время. К слову, под управлением компании-партнера находилась также часть монобрендовых салонов Samsung и Apple, но они были закрыты еще в прошлом году из-за финансовых результатов. Вероятно, кризис — лучшее время для того, чтобы избавиться от проблемных активов, чем и решили заняться в управляющей компании.

Huawei нашла способ обойти санкции и дать 5G даже старым смартфонам

Многие СМИ допускают формулировку, что Huawei присоединился к антироссийским санкциям из-за угрозы своему бизнесу. С одной стороны, звучит это вполне реалистично: с конца марта компания отправила часть сотрудников московского офиса на удаленку и перестала оформлять новые контракты на поставку смартфонов и сетевого оборудования. С другой — Huawei как никто другой не понаслышке знает об ограничениях.

Производитель с 2019 года находится под американскими санкциями из-за так называемой торговой войны между США и Китаем, из-за чего пришлось перестать устанавливать Android на свои смартфоны. В любом случае, доля Huawei и Honor на российском рынке составляла мизерные 3% по итогам 2021 года, а продажи смартфонов могут попросту перевести в онлайн — пандемия доказала, что это намного прибыльнее.

Между тем, Huawei приостановила поставки сетевого оборудования, на которое так надеялись мобильные операторы после ухода Nokia и Ericsson из России. К тому же, наряду с App Store и Google Play удалила приложения российских банков из App Gallery. Однако публично компания не делала заявлений о присоединении к антироссийским санкциям.

Как санкции повлияли на работу Android-смартфонов в России

Как уже говорилось выше, продажи Huawei и Honor в России составляли всего 3%. Это ничто по сравнению с лидерами рынка Xiaomi, Samsung, Apple и Realme, на долю которых суммарно приходилось почти 82% проданных устройств. Сложно назвать возможный уход компании из России невосполнимой потерей: после перехода смартфонов на HarmonyOS продажи Huawei снизились, в результате чего новая версия смартфонов не всем пришлась по душе.

В любом случае, на данный момент открытые салоны по-прежнему имеются, а интернет-магазин Huawei функционирует без проблем: все товары, начиная со смартфонов и заканчивая ноутбукам, есть в наличии и даже с подарками и скидками. Кроме того, все интересующие смартфоны легко можно найти в наличии у реселлеров и небольших онлайн-магазинах — достаточно ввести название в поиске.

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Эксперты утверждают, что спрос на смартфоны продолжит падать и в дальнейшем. Уже сейчас можно заметить, что интерес пользователей к iPhone сильно остыл на фоне различных ограничений со стороны Apple. Если раньше те же смартфоны завозили в страну партиями по несколько тысяч, то теперь их заказывают до тысячи штук и меньше. В этих условиях проще всего придется небольшим магазинам. Да и аналитики склоняются к тому, что спрос на технику будет падать по всему миру, а не только в нашей стране. Ситуация со смартфонами в России репрезентативна и отражает то, что в скором времени будет и в других странах из-за финансового кризиса.

Android 13 Beta 3 вышла

Программа публичного бета-тестирования, готовящегося к запуску Android 13, продолжается полным ходом. Теперь у нас есть уже третья публичная бета-версия операционной системы от Google. Ключевым ее преимуществом является повышение стабильности, которое так важно перед официальным запуском. Но до него осталось еще не меньше двух-трех месяцев, а это значит, что можно поэкспериментировать с новыми функциями. Давайте рассмотрим, что нам принесло обновление, стоят ли эти изменения отдельной номерной бета-версии и на какие телефоны можно ее установить.

Все изменения, ориентированные на приложения и API-интерфейсы, являются окончательными именно в этой третьей бета-версии Android. Это говорит о том, что разработчики могут включаться в работу и заниматься полноценной работой над своими приложениями, а производители смартфонов могут ориентироваться на то, что есть, при создании своих оболочек.

Для потребителей это означает, что в будущем будут внесены небольшие изменения в функциональность или пользовательский интерфейс, но существенными они уже не будут. Стоит также отметить, что Android 13 придерживается куда более высокого темпа обновления, чем Android 12, которой в прошлом году потребовалось намного больше времени, чтобы достичь этого рубежа.

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Первая предварительная версия Android 13 для специалистов так же появилась довольно рано — в феврале 2022 года. За ней последовала первая публичная бета-версия, представленная уже в апреле. Это произошло за пару недель до ее официального анонса в рамках конференции разработчиков Google I/O 2022. Вторая публичная бета-версия была представлена сразу после конференции, а третья — в четверг на этой неделе.

Новые функции конфиденциальности, такие как разрешения на уведомления и средства выбора изображений, функции повышения производительности, настраиваемые значки приложений, HDR-видео, Bluetooth LE Audio и поддержка MIDI 2.0 через USB — все это теперь включено в Android 13.

Google Pixel 4 и 4XL

Google Pixel 4a и 4a (5G)

Google Pixel 5 и 5а

Google Pixel 6 и 6 Pro

Смартфоны сторонних производителей, которые получили первую публичную бета-версию, до сих не получили чего-то более нового. Их список можно найти в этой статье.

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Помимо Android 13 автолюбители в последнее время начали получать новейшее обновление Android Auto 7.8 от Google. Обновление теперь доступно только тем, кто дал согласие на участие в программе. Тем не менее, Android Auto 7.8 теперь доступен для скачивания на сайте и в виде APK для самостоятельной установки.

Конечно, это не главное изменение Coolwalk, о котором Google объявила в начале мая на Google I/O 2022. Он будет доступен ближе к концу лета. Самым заметным изменением в Android Auto 7.8 для участников тестирования стала новая система уведомлений, которая сообщает пользователям, когда доступны обновления. Кроме того, стало появляться предупреждение о том, что процедуру установки/настройки необходимо будет провести заново. Это озадачило многих пользователей, которые оставили большее количество сообщений на форумах и в социальных сетях.

Новая iOS 16 похожа на Android, но она все равно лучше.

Автомобильная платформа Google также получила значительный импульс к развитию. Android Automotive OS 12L теперь доступна для автомобилей с поддержкой Android Automotive, таких как Polestar 2 и Volvo XC40 Recharg. Согласно обзорам, обновление является «массовым». Быстрое управление стало одним из самых важных достижений. Производители могут добавлять отдельные настройки, такие как переключатели Bluetooth, строку состояния или другие компоненты системного пользовательского интерфейса. По словам разработчиков, пользователи смогут «безопасно настраивать важные параметры во время вождения, не запуская программу настроек».

Поделиться своим мнением об Android 13 или опытом использования, если вы уже установили бета-версию, можно в нашем Telegram-чате.

Стали известны подробности о Xiaomi 12 Ultra

Когда должен выйти новый телефон именитого бренда, это всегда интересно. Если это флагман, то интереса становится еще больше, но компании тщательно скрывают все данные. В этом году нас ждет по-настоящему крутой Xiaomi 12 Ultra, и мы уже знаем о нем все больше и больше информации благодаря утечкам, которые часто просто убивают интригу (в этом их минус). В этом году нас ждет действительно большое обновление, и компания уже почти готова его представить. Поэтому давайте обсудим, чего нам ждать и сколько это будет стоить.

Xiaomi уже находится на завершающей стадии разработки Xiaomi 12 Ultra. Было много рендеров этой модели и даже фотографий, которые показывали, как именно будет выглядеть супер-флагман. И вот теперь у нас есть первый взгляд на некоторые изображения, которые, кажется, показывают реальную ситуацию и конечный внешний вид нового телефона. На этих изображениях видно, что Xiaomi 12 Ultra оснащен экраном с отверстием в центре. Именно такое расположение фронтальной камеры сейчас является оптимальным для флагманов и самым частым решением среди производителей.

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На задней панели этого устройства находится довольно большой модуль камеры. Собственно, он не был маленьким и в прошлом году. Тогда он занимал всю ширину корпуса. Сейчас модуль занимает почти треть пространства задней крышки. Конструкция ступенчатая, а венчает ее большой круглый модуль, содержащий три камеры, множество датчиков и вспышку. Конечно, больше всего бросается в глаза логотип Leica в правом верхнем углу модуля камеры. Еще больше он бросается в глаза благодаря белому керамическому корпусу.

Этот смартфон поставляется с системой камер, созданной совместно Xiaomi и Leica. Согласно сообщениям, в этом году это устройство станет самым мощным флагманом для работы с изображениями в стане Android. Лей Цзюнь, основатель Xiaomi, председатель и главный исполнительный директор Xiaomi Group, пару недель назад сказал, что новый флагман Xiaomi всесторонне усилит возможности Xiaomi в области мобильной фотографии.

После официального объявления о том, что Xiaomi и Leica будут сотрудничать, появились сообщения о том, что первый смартфон, отражающий это сотрудничество, появится в июле. Также есть сообщения, что первым устройством станет грядущий Xiaomi 12 Ultra, и именно поэтому он задержался с запуском. После объявления о сотрудничестве с Leica этот новый флагман вызвал немалый интерес многих пользователей сети. В настоящее время все с нетерпением ждут появления этого смартфона. Ведь предыдущее сотрудничество производителя и Leica подарило нам лучшие модели Huawei, которые снимали так, как не снимал ни один другой телефон.

Самые интересные гаджеты Xiaomi кроме телефонов и браслетов.

И вот теперь популярный инсайдер Weibo, @DCS, раскрыл возможности быстрой зарядки Xiaomi 12 Ultra. Его утечка показывает, что этот смартфон будет поставляться с аккумулятором емкостью 4860 мАч, поддерживающим быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, а также беспроводную быструю зарядку мощностью 50 Вт. Рабочие модели с бОльшими значениями никто не предлагал. Даже несмотря на наличие концептов.

Учитывая емкость аккумулятора, а также мощность зарядки в этом устройстве, скорее всего, будет использоваться чип Surge P1. Это, по сути, самый мощный чип собственной разработки в истории Xiaomi. Он также добился огромного технологического прорыва в индустрии быстрой зарядки и решил несколько основных противоречий быстрой зарядки. Этот чип обеспечивает до 100 Вт мощности зарядки при одноячеечной конструкции.

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Сразу понятно, что этот смартфон будет стоить дорого. Так же понятно, что вряд ли он будет официально продаваться в России. От этого цена только вырастет. Скорее всего, цена подрастет и приблизится к отметке в 1000 долларов. И пусть по курсу это не так много — примерно 60 000 рублей на момент подготовки статьи — но в России новинка точно будет дороже. Не исключено, что ценник будет выше примерно в полтора раза. Но точную сумму пока предсказать сложно, так как не известно с какими трудностями при доставке столкнутся продавцы.