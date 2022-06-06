Правда ли, что бюджетный Android не хуже iPhone. Мнение фанатов Samsung

Бюджетные смартфоны определенно помогают двигать индустрию вперед: без упрощенных флагманов по низкой цене смартфоны не получили бы такого широкого распространения как сейчас. Практически у каждого бренда есть своя линейка недорогих устройств, которая пользуется спросом. Оказалось, что делать недорогие смартфоны не так уж и зазорно — даже Apple этим промышляет, выпуская iPhone SE, хотя смартфон первоначально был действительно «Специальной версией» и только в последние годы незаметно стал самым доступным. Пожалуй, самая широкая линейка бюджетников у Samsung, а некоторые из смартфонов пользователи и вовсе не меняют годами, несмотря на обилие флагманов. Об одном из таких устройств мы и поговорим сегодня.

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Что купить вместо iPhone SE

Если в вашем распоряжении оказывается немного денег, то первое, что вы начнете гуглить — сколько стоит iPhone и какой купить. Далеко не все выбирают смартфон от Apple — останавливаются на смартфоне от Samsung. И это даже не флагман: мой знакомый поведал мне историю, что уже не первый год пользуется Samsung A51 и получает от его использования удовольствие. К слову, пока мы гонимся за новинками, меняя их чуть ли не каждый год, ее вполне устраивает недорогой смартфон.

Главное, что привлекает его в нем — это большой дисплей и хорошая камера, состоящая из четырёх объективов. Снимки получаются живыми, насыщенными получается передать всю полноту цветов даже при отсутствии должного освещения, а для дизайнера — это самое главное. Ни один iPhone SE так не умеет, возможно, даже iPhone 11 на такое не способен. Да и вообще, Samsung славится своими камерами и не жалеет денег на нормальные модули, в результате чего не нужна никакая оптимизация, которая у Apple все равно не всесильна.

Чего точно не стоит делать со смартфоном после покупки

Красивый недорогой смартфон

Признайтесь, вы же тоже не можете отличить флагманский Samsung от бюджетного А51? Спасибо компании: даже самые недорогие смартфоны выглядят современно. Пусть задняя крышка и не стеклянная, зато очень практичная: поцарапать ее не жалко, а после серьезного падения с ней ничего не будет в отличие от iPhone SE, который притворяется дорогим. Нравится Samsung Galaxy A51 и тем, как выглядит спереди: тонкие рамки (тоньше, чем в iPhone 11), качественный AMOLED-экран и аккуратный глазок камеры. Всё: больше спереди ничего не мешается, поэтому пользоваться смартфоном вдвойне удобно.

К счастью, Samsung A51 работает на оболочке One UI: от нее не веет «китайщиной», как от Xiaomi и других брендов, не мешается реклама, зато есть полезные фишки в интерфейсе и куча возможностей кастомизации интерфейса. iOS в iPhone намного скучнее, хоть и работает быстрее, если сравнить работу смартфонов одновременно: к сожалению, за приятную внешность смартфона приходится расплачиваться производительностью.

Микролаги возникают крайне редко, поначалу бесят, зато со временем на них перестаешь обращать внимание. За долго время друг понял, что можно отключить эффекты анимации — смартфон начинает работать чуть быстрее. Сбои в приложениях бывает, но при условии, если открыто сразу очень много программ и одновременно приходят тонны уведомлений.

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Какой телефон купить в 2022

Никаких iPhone. Сейчас и вправду лучшее время, чтобы купить Android-смартфон: посудите сами, насколько много возможностей он предлагает в отличие от iPhone. Вот и вся суть экосистему: случись что, она потихоньку превращает устройство в кирпич и «отрезает» от остального мира. К сожалению, время Samsung A51 потихоньку заканчивается — аппарат не становится быстрее, поэтому обновляться друг планирует исключительно на более именитую модель. Например, S21 FE, который создан для фанатов марки. Были, конечно, мысли насчет А53, но хочется попробовать что-нибудь поинтереснее, помощнее — на уровне флагманов.

Тем не менее, Samsung Galaxy A-серии точно стоит взять только в двух случаях: если вам не так важна производительность и если хотите хорошую камеру вкупе с AMOLED-дисплеем. Galaxy A51 — классный «пробник» флагманского Samsung: по сути, получаете внешне такой же Samsung S21 или любой другой, но за меньшие деньги и с урезанной производительностью. Если понравилось и хотите помощнее — будьте добры, доплатите за флагман. Такого нет у Apple, когда смартфоны появляются как на дрожжах и не очень понятно, какой из них выбрать.

Кстати, если вдруг запутались в разнообразии смартфонов Samsung, то специально для этого у нас есть статья, в которой мы рассказали, чем они отличаются!