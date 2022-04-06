6 самых дорогих смарт-часов. Apple Watch на их фоне — ширпотреб с «Алика»

Если я спрошу вас, какие умные часы самые дорогие, вы, скорее всего, ответите, что это Apple Watch 45 мм или Samsung Galaxy Watch 44 мм, но ошибетесь. Да, они стоят довольно дорого, но это далеко не предел, и есть стоковые модели, которые стоят в несколько раз дороже любой из этих двух моделей. В этой статье собрано несколько таких дорогих часов и парочка попыток объяснить, почему они стоят так дорого. Многих это объяснение не убедит в необходимости покупки, но такой задачи я перед собой и не ставлю. Это просто развлекательный материал для расширения кругозора. Поэтому давайте начинать.

Роскошные умные часы

Классические часы всегда были в цене. Многие из них стали предметом роскоши, а производители превратились в люксовые бренды. Но вот теперь в мир пришли умные часы и им надо что-то ответить. Поэтому, если вы хотите, вы можете купить не обычные типовые умные часы, а те, что можно будет считать эксклюзивными.

Покупая роскошные умные часы, сначала определите, какие функции вам нужны. Даже эти причудливые устройства предлагают такие инструменты, как встроенный GPS, отслеживание фитнеса и поддержка телефонных звонков на запястье. Затем решите, какой образ лучше всего соответствует вашему стилю. Вы хотите устройство, которое обладает сложным дизайном или узнаваемыми чертами определенного бренда?

Некоторые из этих вариантов могут показаться дорогими, но они даже не находятся на верхнем пределе. Есть и еще более дорогие версии, но это уже кастомы с драгоценными металлами, бриллиантами и другими атрибутами роскошной жизни. Их мы не стали брать, так как рынок сильно ”гуляет”. Вместо этого мы взяли базовые дорогие модели и собрали их ниже.

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Стоит также отметить, что существует большая разница между роскошными часами и роскошными умными часами. В то время, как первые могут прослужить десятилетия, если за ними хорошо ухаживать, умные часы предлагают существенно меньший срок жизни. От этого они кажутся еще более дорогими.

Montblanc Summit 2 Plus — новые смарт-часы Монблан

Первоклассное качество сборки определяет линию Montblanc Summit, а также минималистскую эстетику. В Montblanc Summit 2 Plus добавлены расширенные интеллектуальные функции для более всестороннего взаимодействия с пользователем. Благодаря встроенному GPS устройство отслеживает активность на свежем воздухе и оснащено динамиком для общения с Google Ассистентом, прослушивания музыки и многого другого. В этом поколении даже добавлен LTE, который позволяет пользователям совершать и принимать звонки и текстовые сообщения.

Часы Montblanc Summit 2 Plus доступны в черном цвете с каучуковым ремешком или в сером цвете с кожаным ремешком. На цену это не влияет. Вы можете приобрести любую из них за 1170 долларов.

Garmin Marq Aviator — лучшие роскошные часы Garmin

Это немного нишевый выбор. Marq Aviator от Garmin может похвастаться рядом специфических функций, предназначенных для пилотов. К ним относятся инструменты навигации, отчеты о погоде и журнал полетов. Устройство также включает в себя лучшее из набора для отслеживания здоровья и фитнеса Garmin, поэтому вы можете контролировать свой уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений и многое другое. Пользователи могут даже совершать покупки с помощью Garmin Pay,

Если вы не являетесь авиатором, но хотите роскошные умные часы со спецификациями Garmin, ознакомьтесь с остальной частью линейки Garmin Marq. Там достаточно хороших моделей, которые не обременены специфическими функциями и благодаря этому стоят дешевле. Самый дешевый вариант в линейке Garmin Marq Athlete стоит от 1500 долларов.

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Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up — умные часы известного бренда

Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up — это роскошные смарт-часы с самой узнаваемой торговой маркой. Это третье поколение линейки бренда, но впервые в нем нет Wear OS.

Tambour Horizon Light Up имеет корпус диаметром 44 мм и доступен в матовом черном, матовом коричневом и корпусе из полированной стали. Его высококачественная сборка и культовые детали, вероятно, покорят поклонников модного дома.

Однако наиболее примечательной особенностью этого устройства являются 24 фирменных светодиода. Они загораются, когда пользователь получает уведомление. Цены на эти роскошные смарт-часы начинаются от 3400 долларов.

Breitling Exospace B55 — дорогие смарт-часы

Breitling Exospace B55 — это устройство, которое выглядит примерно так же дорого, как и стоит. Ценник стартует от 7100 долларов. За эти деньги вы получите тяжелый титановый корпус с классическим черным циферблатом. Он также доступен с титановым или каучуковым спортивным ремешком.

Для пилотов и яхтсменов Exospace B55 предлагает электронный тахометр, а также инструменты для записи времени полета и плавания. Для остальных пользователей устройство имеет семь будильников, поддержку Bluetooth, водонепроницаемость до 100 м и долгое время автономной работы. В целом, смарт-функции часов несколько ограничены, так как это в первую очередь роскошный аксессуар, а не функциональный гаджет. Главная их функция, как и других люксовых часов, показать другим, что вы можете себе их позволить.

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Hermes Apple Watch Series 7 — дорогие Apple Watch

Если вы не можете оторваться от экосистемы Apple, но обычные Apple Watch для вас слишком дешевы, то вот ваш выбор. Hermes Apple Watch Series 7 лучшие часы от Apple, которые предлагают те же функции, что и более дешевые версии. На протяжении почти двух столетий Hermes создает прекрасные изделия для мира моды. Теперь французская компания объединяется с Apple, чтобы добавить изысканности и стиля одному из самых популярных в мире носимых устройств.

Apple Watch от Hermes предлагают все те же возможности, что и обычные Series 7, но с эксклюзивными циферблатами, уникальной гравировкой на корпусе устройства и роскошными ремешками из различных материалов. Все это можно купить по цене примерно в три-четыре раза дороже обычных Apple Watch — в районе 1500 долларов.

Tag Heuer Connected Calibre E4 — стальные смарт-часы

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Новейшие смарт-часы от Tag Heuer — продолжают традиции предыдущих моделей. Это устройство имеет тонкий стальной корпус, доступный в двух размерах. Каждый из них имеет изогнутый экран из сапфирового стекла. Предлагается также набор настраиваемых классических и авангардных циферблатов, которые отражают фирменный стиль Tag Heuer. Вы можете приобрести Calibre E4 с ремешком из телячьей кожи, каучука или со стальным ремешком. Если не можете решиться сразу, можете поменять его потом на тот, который будут вам ближе.

По сравнению с предыдущим поколением, часы Tag Heuer Connected Calibre E4 отличаются увеличенным на 30% временем автономной работы, улучшенной поддержкой Bluetooth и рядом новых функций, в том числе для игроков в гольф. Часы так же будут отслеживать вашу базовую статистику здоровья и фитнеса, включая шаги, калории и частоту сердечных сокращений. Есть загруженные тренировки и довольно внушительный ценник — от 1800 долларов.

Самые дорогие умные часы

Как только вы подумаете о дорогих часах, вы поймете, что цены на них действительно безграничны. Благородные металлы, драгоценные камни, авторское оформление. Все это может толкать цену готового продукта все выше и выше. Поэтому некоторые модели могут стоить 100 тысяч долларов и больше. Предела нет, и говорить о самых дорогих часах немного некорректно. Это как ответить на вопрос, где заканчивается бесконечность. В конце концов, сколько бы не стоили часы, можно добавить еще один бриллиант и цена вырастет еще.

Это первые смарт-часы с тонометром. Они измеряют давление с помощью манжеты.

Стоит ли вкладываться в дорогие смарт-часы

Инвестиции в технологии — это хорошо, но не в готовые продукты, которые обесценятся. Классические механические часы могут передаваться из поколения в поколение, и их цена, если они выпущены именитым брендом, будет только расти.

Умные часы вне зависимости от цены — это временный продукт. У них выйдет из строя аккумулятор, выцветет экран или устареет стандарт связи, и красивый корпус станет никому не нужен. В итоге, инвестировать к классическую механику можно, в дорогие смарт-часы — нет.