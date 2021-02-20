ТОП-5 ожиданий от Xiaomi MI MIX 4

Несколько недель назад Xiaomi официально подтвердила, что в этом году появятся Xiaomi Mi MIX 4. Раньше Xiaomi выпускала два флагмана ежегодно: один в серии с порядковым номером в начале года, а другой — в серии MIX в конце года. Однако с момента выпуска Xiaomi Mi MIX 3 5G в мае 2019 года компания не выпускала никаких других телефонов этой линейки. Xiaomi Mi MIX Alpha, анонсированный в сентябре 2019 года, так и не появился на рынке. Возможно, от него отказались из-за пугающей стоимости. По словам генерального директора Xiaomi Лэя Цзюня, Xiaomi Mi MIX 4 превзойдет другие телефоны Mi. Однако каких функций следует ожидать от этого аппарата? Учитывая последние разработки Xiaomi в сфере электроники, можно ждать много. Конечно, некоторые ожидания будут слишком смелыми, но все равно давайте посмотрим на пять основных из них.

Смартфон с камерой в экране

Во-первых, серия MIX делает упор на дизайн. Помните, когда на рынок вышел первый Xiaomi Mi MIX? Его ”квадратный” полноэкранный дизайн привлек немало внимания. Однако с тех пор такие экраны стали скорее нормой, чем исключением, и потребность в них сильно выросла. Если Xiaomi хочет сделать Xiaomi MIX 4 по-настоящему полноэкранным, ей необходимо убрать камеру с передней панели. Ну, или как минимум спрятать ее.

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К сожалению, на данный момент технология экранных камер еще не развита. У нее все еще есть некоторые недостатки. В первую очередь это касается качества снимков. ZTE Axon 20 5G — единственный смартфон в отрасли с такой камерой — подтвердил опасения скептиков.

Xiaomi давно работает над такими камерами и ко времени выхода Mi MIX 4 вероятность доведения технологии до ума есть, и она очень высока. Поэтому с осторожным оптимизмом давайте будем ожидать появления подэкранной камеры в новинке. Да и где ей быть, если не в серии MIX?

Быстрая беспроводная зарядка Xiaomi

В дополнение к технологии экранной камеры можно также ожидать, что Xiaomi Mi MIX 4 будет поставляться с новой технологией Xiaomi Mi Air Charge. В конце прошлого месяца Xiaomi показала на Weibo собственную технологию ”воздушной зарядки”. Случайно ли, что сообщения о MIX 4 и Mi Air Charge Technology появляются в сети одновременно? Возможно, что нет. Вероятно, именно Xiaomi Mi MIX 4 будет первым смартфоном с такой технологией.

Xiaomi Mi Air Charge — это серьезная попытка превратить весь дом в беспроводное зарядное устройство. Благодаря этой технологии вы можете заряжать свое устройство в любом месте дома. Идете ли вы, играете или спите, ваше устройство может заряжаться без розетки. Вам также не понадобятся кабели или подставки для беспроводной зарядки.

Если в перспективе такие зарядки появятся везде, то аккумулятор в смартфоне будет нужен только для того, чтобы дойти от дома до автобуса. Вопрос только в том, насколько технология действительно готова к использованию и выходит за рамки концепта. Подобное уже представляли несколько лет назад, но в продаже это так и не появилось. По слухам, из-за того, что пока не до конца понятно, насколько это безопасно для людей и животных, а так же из-за того, что пока не решены проблемы энергопотребления. Чтобы зарядка была хоть сколько-то быстрой, с учетом потерь при передаче не расстояние прибор должен потреблять слишком много.

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Если коротко, то прибор при помощи большого количества антенн определяет, где находится смартфон и ”стреляет” в него волнами миллиметрового диапазона посредством формирования луча, и зарядка начинается. Я бы сказал, что вероятность появления такой технологии в Mi MIX 4 не больше 20%, но она есть, поэтому не сказать о ней нельзя.

Самый красивый смартфон Xiaomi

Серия Mi MIX известна использованием керамики в материалах корпуса. Xiaomi Mi MIX 4, вероятно, продолжит эту тенденцию, но сделает что-то новое и удивит нас каким-то необычным решением. Несколько недель назад Xiaomi показала нам совершенно новый концептуальный телефон Quad Waterfall Screen. Если эта технология появится в Xiaomi Mi MIX 4, это будет очень интересно.

Оглядываясь на прогресс серии Mi MIX, нетрудно заметить, что эксперименты не прекращаются и компания каждый раз старается предложить что-то новое. В наше время сложно удивить кого-то дизайном смартфона. Поэтому даже небольшие изменения уже будут очень приятны. Этого точно стоит ждать от новинки.

Смартфон с быстрой зарядкой

Xiaomi, вероятно, будет и дальше развивать технологию быстрой зарядки в Xiaomi Mi MIX 4. А еще у него должен быть большой аккумулятор. Хотя Xiaomi Mi 10 Ultra поставляется с аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, эта технология еще не развита. Напомню, что максимальная мощность Mi 10 Ultra составляет 80 Вт, что далеко от теоретических 120 Вт.

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На самом деле быстрая зарядка на 120 Вт лишь немного быстрее, чем решение на 50 Вт. Поэтому Xiaomi Mi 11 и отказался от более мощной зарядки. Теоретически компания может предложить что-то интересное для Mi MIX 4. Например, настоящие 120 Вт, которые будут иметь преимущество в скорости зарядки.

Дисплей Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi в последнее время делает все более хорошие дисплеи, но они как-то не оказываются на верхних строчках списка обновлений. Обычно говорят только о частоте экрана, но не более того.

Несмотря на это, дисплей Xiaomi Mi 11 представляет 13 новых технологических прорывов. С этой точки зрения мы ожидаем, что Mi MIX 4 будет иметь некоторые улучшения дисплеев. Пусть их и не будет так много, но чего-то нового — некоторой эволюции — ждать точно стоит.

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Увидеть новый смартфон будет невероятно интересно. Не зря же компания так долго его готовила, чтобы просто выпустить очередное проходное устройство. Переоценивать вероятность появления в нем чего-то фантастического не стоит, но ждать интересного смартфона мы имеем полное право. А чего вы ждете от Xiaomi Mi MIX 4?