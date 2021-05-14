Официальные изображения Huawei P50 утекли до презентации

Ох, уж эти утечки… Порой даже не знаешь, кому они выгодны. С одной стороны, есть журналисты и блогеры, у которых целый штат ”прикормленных” людей в компании. Им выгодно пропиарить свое имя, которое СМИ разнесут по всему миру, ссылаясь на него. С другой стороны, есть одиночки в компаниях, которые по той или иной причине сливают информацию. Но и это еще не все. Очень часто сливы делают сами производители, чтобы подогреть интерес к своим устройствам, которые еще не вышли. Это не так плохо и дает нам ту информацию, которая действительно нужна. Только так получается и подсмотреть, и все равно получить удовольствие от просмотра презентации. Кто на этот раз является первоисточником информации, сказать сложно, но она довольно любопытная.

Каким будет новый Huawei P50

В последние несколько месяцев появились многочисленные слухи и сообщения о грядущей серии смартфонов Huawei P50. Теперь, у нас есть то, что по заверениям того, кто поделился информацией, является официальным рендером флагманского телефона.

Утечка поступает от @Rodent950 в Твиттере. Он поделился изображениями, демонстрирующими, как будет выглядеть задняя панель устройства. Глядя на это изображение, больше всего бросается в глаза уникальный модуль камеры на задней панели, состоящий из двух больших колец.

Камера Huawei P50

Эти двойные кольца мелькали и ранее, но тогда мы не понимали, что за ними скрывается. Были даже мысли о том, что это новый тип камеры с огромным модулем, который прикрыт такой большой линзой. Теперь стало понятно, что это, скорее всего, будут просто сборки из нескольких модулей камеры и других компонентов.

Сколько модулей камеры у Huawei P50

Всего в них находится в общей сложности четыре камеры, включая один большой 1-дюймовый сенсор. Скорее всего, он и будет выполнять функцию основной камеры смартфона. Кроме того, автор утечки так же утверждает, что эти изображения не являются макетами, а являются официальными рендерами китайского технологического гиганта. То есть это не то, что кто-то там сфотографировал ”из рукава” на заводе, а те материалы, которые будут использоваться на презентации или в рекламных материалах.

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Два кольцевых модуля расположены друг над другом вертикально. В верхнем кольце размещены три датчика изображения, а на нижнем — только один. Скорее всего, именно этот одинокий модуль в нижней части и будет основной камерой с огромным сенсором.

На всех снимках, которые были до этого, скорее всего, было просто видение компанией общего дизайна модели. Но наверняка уже тогда инженеры знали, какие модули хотели бы использовать. В том числе перископный, без которого сейчас не делается ни один смартфон, претендующий на звание топового.

Пока непонятно, к какой именно модели серии относятся изображения. Это может быть как базовая модель, которая получит множество более старших версий, так и одна их тех самых старших. Как бы то ни было, но мы уже получили то, что хотели — необычный дизайн. Пусть это и не то, что я имел в виду, когда писал статью о недостаточности разнообразия в мире смартфонов, но в целом шаг получился в правильном направлении. И попытка, что называется, засчитана. Тем более, что я верю в подлинность этих изображений.

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Когда выйдет Huawei P50

Верю я в них из-за того, что презентация все ближе и утечки уже должны появляться все чаще и чаще. Изначально говорили, что она состоится в конце апреля. Во многом дату объясняли переносом на лето MWC 2021 и неготовностью самого смартфона. Может быть, пройди конференция в свои обычные даты, компания поторопилась бы, а так смысла не было. Теперь есть вероятность, что она все же покажет новинку на MWC 2021, которая пройдет в середине лета. А может быть сделает это раньше. Например, на презентации 19 мая, о которой уже объявили.

В конце можно добавить немного о других характеристиках, которые мы ждем от нового смартфона. Ожидается, что Huawei P50 будет иметь 6,3-дюймовый дисплей с с отверстием для фронтальной камеры в средней части. 1-дюймовым сенсором, о котором я говорил выше, станет Sony IMX 800. А еще говорили о жидкой линзе, как у Xiaomi Mi Mix Fold. Но и без этого понятно, что именно фотовозможности станут одной из коронных фишек смартфона. Ведь именно этим славились все последние флагманские модели Huawei.