Официальные изображения Huawei P50 утекли до презентации

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Артем Сутягин 0

Ох, уж эти утечки… Порой даже не знаешь, кому они выгодны. С одной стороны, есть журналисты и блогеры, у которых целый штат ”прикормленных” людей в компании. Им выгодно пропиарить свое имя, которое СМИ разнесут по всему миру, ссылаясь на него. С другой стороны, есть одиночки в компаниях, которые по той или иной причине сливают информацию. Но и это еще не все. Очень часто сливы делают сами производители, чтобы подогреть интерес к своим устройствам, которые еще не вышли. Это не так плохо и дает нам ту информацию, которая действительно нужна. Только так получается и подсмотреть, и все равно получить удовольствие от просмотра презентации. Кто на этот раз является первоисточником информации, сказать сложно, но она довольно любопытная.

Huawei P50

Как было бы здорово увидеть такую камеру, но увы…

Каким будет новый Huawei P50

В последние несколько месяцев появились многочисленные слухи и сообщения о грядущей серии смартфонов Huawei P50. Теперь, у нас есть то, что по заверениям того, кто поделился информацией, является официальным рендером флагманского телефона.

Утечка поступает от @Rodent950 в Твиттере. Он поделился изображениями, демонстрирующими, как будет выглядеть задняя панель устройства. Глядя на это изображение, больше всего бросается в глаза уникальный модуль камеры на задней панели, состоящий из двух больших колец.

Huawei P50

А вот это уже официальный рендер Huawei P50. По крайней мере автор утечки нас в этом уверяет.

Камера Huawei P50

Эти двойные кольца мелькали и ранее, но тогда мы не понимали, что за ними скрывается. Были даже мысли о том, что это новый тип камеры с огромным модулем, который прикрыт такой большой линзой. Теперь стало понятно, что это, скорее всего, будут просто сборки из нескольких модулей камеры и других компонентов.

Huawei P50

В целом очень даже неплохо.

Сколько модулей камеры у Huawei P50

Всего в них находится в общей сложности четыре камеры, включая один большой 1-дюймовый сенсор. Скорее всего, он и будет выполнять функцию основной камеры смартфона. Кроме того, автор утечки так же утверждает, что эти изображения не являются макетами, а являются официальными рендерами китайского технологического гиганта. То есть это не то, что кто-то там сфотографировал ”из рукава” на заводе, а те материалы, которые будут использоваться на презентации или в рекламных материалах.

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Два кольцевых модуля расположены друг над другом вертикально. В верхнем кольце размещены три датчика изображения, а на нижнем — только один. Скорее всего, именно этот одинокий модуль в нижней части и будет основной камерой с огромным сенсором.

На всех снимках, которые были до этого, скорее всего, было просто видение компанией общего дизайна модели. Но наверняка уже тогда инженеры знали, какие модули хотели бы использовать. В том числе перископный, без которого сейчас не делается ни один смартфон, претендующий на звание топового.

Huawei P50

Такое мы видели давно, но это просто отражает видение дизайна в целом.

Пока непонятно, к какой именно модели серии относятся изображения. Это может быть как базовая модель, которая получит множество более старших версий, так и одна их тех самых старших. Как бы то ни было, но мы уже получили то, что хотели — необычный дизайн. Пусть это и не то, что я имел в виду, когда писал статью о недостаточности разнообразия в мире смартфонов, но в целом шаг получился в правильном направлении. И попытка, что называется, засчитана. Тем более, что я верю в подлинность этих изображений.

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Когда выйдет Huawei P50

Верю я в них из-за того, что презентация все ближе и утечки уже должны появляться все чаще и чаще. Изначально говорили, что она состоится в конце апреля. Во многом дату объясняли переносом на лето MWC 2021 и неготовностью самого смартфона. Может быть, пройди конференция в свои обычные даты, компания поторопилась бы, а так смысла не было. Теперь есть вероятность, что она все же покажет новинку на MWC 2021, которая пройдет в середине лета. А может быть сделает это раньше. Например, на презентации 19 мая, о которой уже объявили.

Huawei P50

А вдруг смартфон будет таким?

В конце можно добавить немного о других характеристиках, которые мы ждем от нового смартфона. Ожидается, что Huawei P50 будет иметь 6,3-дюймовый дисплей с с отверстием для фронтальной камеры в средней части. 1-дюймовым сенсором, о котором я говорил выше, станет Sony IMX 800. А еще говорили о жидкой линзе, как у Xiaomi Mi Mix Fold. Но и без этого понятно, что именно фотовозможности станут одной из коронных фишек смартфона. Ведь именно этим славились все последние флагманские модели Huawei.

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