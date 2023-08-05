Оказывается, у Samsung есть эксклюзивный процессор Snapdragon. Поэтому их смартфоны мощнее Xiaomi

Долгое время главной проблемой флагманов Samsung был процессор. В большинстве стран мира смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S22 выпускались на фирменных корейских чипах Exynos, которые отличались сравнительно невысокой мощностью на фоне устройств аналогичного класса, а также моментально теряли производительность под нагрузками и быстро высаживали аккумулятор в ноль. Но в 2023 году Samsung совершила мини-революцию, переведя все свои флагманы на процессоры Snapdragon.

Этот факт мало бы кого удивил, если не один момент. Мало того, что теперь смартфоны Galaxy S23 и модели с гибким экраном 2023 года работают на крутейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 2, так еще Samsung получила эксклюзивную версию этого чипа, благодаря чему ее устройства оставляют не удел Xiaomi, realme и другие Android-флагманы.

Что за процессор Snapdragon 8 Gen 2

Уже не первый год лучшие смартфоны на Android получают процессоры Snapdragon, чьей разработкой занимается американская компания Qualcomm. Как правило, каждую осень она презентует новое поколение своих самых мощных чипов 8-й серии. Так, в ноябре 2022 года был представлен процессор Snapdragon 8 Gen 2. Его вы можете встретить в большинстве флагманов от Xiaomi 13 до OnePlus 11.

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В отличие от чипов предыдущих поколений (Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 888), новый камень получился крайне удачным, о чем я подробно рассказывал в тексте про то, как смартфоны на Snapdragon 8 Gen 2 похоронили прошлогодние флагманы. Но представители линейки Galaxy S23 получили не обычную версию этого чипа, что могло бы поставить корейские устройства на один уровень с китайскими флагманами, а его усовершенствованную версию с пометкой «for Galaxy».

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy — эксклюзивный процессор для Samsung

На презентации Galaxy S23, состоявшейся в феврале 2023 года, далеко не все заметили, что корейские смартфоны работают не на обычном чипе Qualcomm, а на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Кто-то думал, будто это маркетинговая приписка, а кто-то видел в дополнительной приставке самую настоящую угрозу. Ведь в нашей голове еще свежи воспоминания о том, как Samsung гробила смартфоны на чипах Snapdragon.

Но на практике все оказалось намного лучше, чем можно было бы представить. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy стал улучшенной версией аналогичного чипа других флагманов 2023 года. Отличия от базовой модели следующие:

максимальная частота ядер центрального процессора увеличена с 3,2 ГГц до 3,36 ГГц (прирост 5%);

частота графического ускорителя выросла с 680 МГц до 719 МГц (прирост 6%).

Говоря простым языком, процессор Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy мощнее обычной версии чипа, которая используется в остальных смартфонах 2023 года. Да, прирост может показаться скромным. Но для устройств Samsung, долгое время мучавшихся от процессоров Exynos, чье наличие становилось причиной нагрева, принудительного снижения яркости и многих сопутствующих проблем, это настоящая победа.

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Несмотря на приписку «for Galaxy», производством чипа занималась тайваньская компания TSMC, а не Samsung, тоже любящая сотрудничать с Qualcomm. Поэтому никаких подводных камней у эксклюзивного процессора нет. Другой вопрос — реализация, а она зависит от конкретного смартфона.

Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

По названию процессора вы должны понимать, что он является эксклюзивом Samsung, поэтому его можно встретить только в этих моделях:

Хуже всего процессор Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy реализован в компактной раскладушке Z Flip5. Размеры корпуса и его конструкция не позволили интегрировать хорошее теплоотведение. Поэтому смартфон быстро теряет производительность, как Exynos в старые добрые времена.

Лучшая реализация — Galaxy S23 Ultra и Z Fold5. В этих смартфонах процессор Qualcomm пускай и нагревается, но не сбрасывает производительность, за счет чего даже в Genshin Impact на максимальных настройках графики получается играть со стабильными 60 fps.

Выйдет ли Snapdragon 8 Plus Gen 2

Если свои топовые чипы Qualcomm показывает осенью, то каждую весну она презентует промежуточные Plus-версии. Обычно речь идет о процессоре предыдущего поколения с разогнанными частотами, но в 2023 году от выпуска Snapdragon 8 Plus Gen 2 было решено отказаться. Все потому, что модель с приставкой «for Galaxy» — это и есть та самая Plus-версия, ставшая на сей раз эксклюзивом Samsung.

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Правда, эксклюзивность чипа является относительной. Это доказывает смартфон Red Magic 8S Pro, представленный в июле 2023 года. Игровой девайс оснастили процессором Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version, который оказался точной копией версии for Galaxy, но под другим именем. Таким образом, есть вероятность, что до выхода нового поколения чипов Qualcomm мы увидим несколько смартфонов с улучшенной версией Snapdragon 8 Gen 2, и тогда от былой эксклюзивности не останется и следа.