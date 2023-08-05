Оказывается, у Samsung есть эксклюзивный процессор Snapdragon. Поэтому их смартфоны мощнее Xiaomi

  2. Темы
  3. Железо
Герман Вологжанин

Долгое время главной проблемой флагманов Samsung был процессор. В большинстве стран мира смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S22 выпускались на фирменных корейских чипах Exynos, которые отличались сравнительно невысокой мощностью на фоне устройств аналогичного класса, а также моментально теряли производительность под нагрузками и быстро высаживали аккумулятор в ноль. Но в 2023 году Samsung совершила мини-революцию, переведя все свои флагманы на процессоры Snapdragon.

Оказывается, у Samsung есть эксклюзивный процессор Snapdragon. Поэтому их смартфоны мощнее Xiaomi. Смартфоны Samsung получили экслюзивную версию процессора for Galaxy. Фото.

Смартфоны Samsung получили экслюзивную версию процессора for Galaxy

Этот факт мало бы кого удивил, если не один момент. Мало того, что теперь смартфоны Galaxy S23 и модели с гибким экраном 2023 года работают на крутейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 2, так еще Samsung получила эксклюзивную версию этого чипа, благодаря чему ее устройства оставляют не удел Xiaomi, realme и другие Android-флагманы.

Что за процессор Snapdragon 8 Gen 2

Уже не первый год лучшие смартфоны на Android получают процессоры Snapdragon, чьей разработкой занимается американская компания Qualcomm. Как правило, каждую осень она презентует новое поколение своих самых мощных чипов 8-й серии. Так, в ноябре 2022 года был представлен процессор Snapdragon 8 Gen 2. Его вы можете встретить в большинстве флагманов от Xiaomi 13 до OnePlus 11.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

В отличие от чипов предыдущих поколений (Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 888), новый камень получился крайне удачным, о чем я подробно рассказывал в тексте про то, как смартфоны на Snapdragon 8 Gen 2 похоронили прошлогодние флагманы. Но представители линейки Galaxy S23 получили не обычную версию этого чипа, что могло бы поставить корейские устройства на один уровень с китайскими флагманами, а его усовершенствованную версию с пометкой «for Galaxy».

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy — эксклюзивный процессор для Samsung

На презентации Galaxy S23, состоявшейся в феврале 2023 года, далеко не все заметили, что корейские смартфоны работают не на обычном чипе Qualcomm, а на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Кто-то думал, будто это маркетинговая приписка, а кто-то видел в дополнительной приставке самую настоящую угрозу. Ведь в нашей голове еще свежи воспоминания о том, как Samsung гробила смартфоны на чипах Snapdragon.

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy — эксклюзивный процессор для Samsung. Тот случай, когда Samsung заполучила годноту. Фото.

Тот случай, когда Samsung заполучила годноту

Но на практике все оказалось намного лучше, чем можно было бы представить. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy стал улучшенной версией аналогичного чипа других флагманов 2023 года. Отличия от базовой модели следующие:

  • максимальная частота ядер центрального процессора увеличена с 3,2 ГГц до 3,36 ГГц (прирост 5%);
  • частота графического ускорителя выросла с 680 МГц до 719 МГц (прирост 6%).

Говоря простым языком, процессор Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy мощнее обычной версии чипа, которая используется в остальных смартфонах 2023 года. Да, прирост может показаться скромным. Но для устройств Samsung, долгое время мучавшихся от процессоров Exynos, чье наличие становилось причиной нагрева, принудительного снижения яркости и многих сопутствующих проблем, это настоящая победа.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Несмотря на приписку «for Galaxy», производством чипа занималась тайваньская компания TSMC, а не Samsung, тоже любящая сотрудничать с Qualcomm. Поэтому никаких подводных камней у эксклюзивного процессора нет. Другой вопрос — реализация, а она зависит от конкретного смартфона.

Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

По названию процессора вы должны понимать, что он является эксклюзивом Samsung, поэтому его можно встретить только в этих моделях:

Хуже всего процессор Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy реализован в компактной раскладушке Z Flip5. Размеры корпуса и его конструкция не позволили интегрировать хорошее теплоотведение. Поэтому смартфон быстро теряет производительность, как Exynos в старые добрые времена.

Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Вот так падает мощность Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy в смартфоне Z Flip5, стоит его нагрузить. Фото.

Вот так падает мощность Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy в смартфоне Z Flip5, стоит его нагрузить

Лучшая реализация — Galaxy S23 Ultra и Z Fold5. В этих смартфонах процессор Qualcomm пускай и нагревается, но не сбрасывает производительность, за счет чего даже в Genshin Impact на максимальных настройках графики получается играть со стабильными 60 fps.

Выйдет ли Snapdragon 8 Plus Gen 2

Если свои топовые чипы Qualcomm показывает осенью, то каждую весну она презентует промежуточные Plus-версии. Обычно речь идет о процессоре предыдущего поколения с разогнанными частотами, но в 2023 году от выпуска Snapdragon 8 Plus Gen 2 было решено отказаться. Все потому, что модель с приставкой «for Galaxy» — это и есть та самая Plus-версия, ставшая на сей раз эксклюзивом Samsung.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Правда, эксклюзивность чипа является относительной. Это доказывает смартфон Red Magic 8S Pro, представленный в июле 2023 года. Игровой девайс оснастили процессором Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version, который оказался точной копией версии for Galaxy, но под другим именем. Таким образом, есть вероятность, что до выхода нового поколения чипов Qualcomm мы увидим несколько смартфонов с улучшенной версией Snapdragon 8 Gen 2, и тогда от былой эксклюзивности не останется и следа.

Теги
Лонгриды для вас
Активируйте эти настройки Android, если хотите, чтобы смартфон спас вам жизнь

Смартфон — незаменимая вещь, позволяющая не только работать и развлекаться, но и спасать миллионы жизней. Все это становится возможным за счет специальных функций, на которые вы наверняка никогда ранее не обращали внимание. Прочитав этот текст, многие поймут, что система безопасности Андроид, разработанная специально для экстренных случаев, готова прийти на помощь в самых разных ситуациях от землетрясений до банального звонка на номер 112.

Читать далее
Эмулятор PSP на Android превращает смартфон в игровую консоль. Показываю, как им пользоваться

Подавляющее большинство игр для смартфонов представляет из себя аркадные проекты без какого-либо сюжета с кучей рекламы и необходимостью иметь постоянное подключение к интернету. Получить от них удовольствие сложно, а вот потратить время впустую — пожалуйста. К счастью, существует эмулятор PSP на Андроид, превращающий любой телефон в легендарную консоль Sony, для которой вышло огромное количество крутых игр от GTA: Liberty City Stories до God of War: Ghost of Sparta.

Читать далее
Где скачать и как установить живые обои на телефон

Возможность поменять обои на телефоне — одна из базовых функций, доступных на всех Android-устройствах. Она позволяет поставить любую картинку на рабочий стол. Однако фоном может служить не только статичное изображение, но и живые обои на Андроид. Разберемся, какие они бывают, чем отличаются от обычных, где их скачать и как установить анимированную картинку на свой смартфон.

Читать далее