Как правильно выбрать смартфон на процессоре Snapdragon и не прогадать

После прочтения текста о главном обмане процессоров MediaTek у многих людей могло возникнуть впечатление, будто в чипах MTK сложно разобраться, ведь тайваньская фирма то и дело перевыпускает старое железо. Однако путаница возникает и при беглом взгляде на процессоры Snapdragon от компании Qualcomm, которые владельцами мобильных устройств считаются самыми надежными и производительными. Разные линейки, нестандартизированные названия и нестабильность, чьей причиной нередко становится завод, где изготовлен тот или иной чип. Все это приводит к тому, что покупка смартфона на Snapdragon рискует стать полным разочарованием. Как не обмануться и взять действительно крутой и стабильный аппарат? Сейчас расскажем.

Разновидности процессоров Snapdragon

Начнем с базы. Процессоры Qualcomm очень разные. Чтобы мы могли хотя бы примерно понимать, устройство какого уровня покупаем, компания-производитель разделила свои чипы на несколько линеек:

4-я серия (например, Snapdragon 480 или Snapdragon 4 Gen 1) — процессоры начального уровня для выполнения базовых задач, совершенно не заточенные под игры и продвинутые алгоритмы обработки изображения;

(например, Snapdragon 480 или Snapdragon 4 Gen 1) — процессоры начального уровня для выполнения базовых задач, совершенно не заточенные под игры и продвинутые алгоритмы обработки изображения; 6-я серия (например, Snapdragon 695 или Snapdragon 6 Gen 1) — чуть более мощные чипы, однако, как и предыдущие, они не очень подходят любителям фотографировать на смартфон;

(например, Snapdragon 695 или Snapdragon 6 Gen 1) — чуть более мощные чипы, однако, как и предыдущие, они не очень подходят любителям фотографировать на смартфон; 7-я серия (например, Snapdragon 778G или Snapdragon 7 Gen 1) — процессоры для смартфонов среднего класса, отличающиеся довольно высоким уровнем мощности и поддержкой продвинутых алгоритмов обработки изображения;

(например, Snapdragon 778G или Snapdragon 7 Gen 1) — процессоры для смартфонов среднего класса, отличающиеся довольно высоким уровнем мощности и поддержкой продвинутых алгоритмов обработки изображения; 8-я серия (например, Snapdragon 870 или Snapdragon 8 Gen 3) — самые лучшие процессоры для телефона с беспрецедентным уровнем производительности и топовыми возможностями для обработки изображения во время съемки.

Вроде бы, все понятно: покупаешь смартфон на каком-нибудь Snapdragon 480 — получаешь довольно медленное устройство в лучшем случае для мессенджеров, берешь смартфон на Snapdragon 8 Gen 3 — имеешь топовый флагман, на котором можно играть и делать классные фото. Все просто? На самом деле, нет.

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Первая проблема — нестандартизированные названия. Вы могли заметить, что одни чипы содержат в своем имени трехзначное число, а другие — лишь цифры, обозначающие серию. Чем они отличаются? Дело в том, что до недавнего времени процессоры Qualcomm получали название в виде трехзначного числа, где первая цифра обозначала линейку. Из-за сложностей с разграничением поколений, когда, например, Snapdragon 662 вышел позже Snapdragon 665, компания решила использовать новую тактику, оставив в имени чипа номер линейки, попутно приписав к нему поколение чипа.

Значит ли это, что Snapdragon 7 Gen 1 новее Snapdragon 782G? Нет. Первый чип с новым неймингом вышел в мае 2022 года, а второй — в ноябре, хотя по логике все должно быть иначе. Просто при разработке Snapdragon 782G использовался техпроцесс предыдущего поколения, из-за чего было решено при его релизе сохранить старый нейминг.

В случае с процессорами с новым названием Qualcomm сохраняет логику: Snapdragon 7 Gen 3 действительно вышел позже Snapdragon 7s Gen 2. Кстати, а что за буква «s» в названии второго чипа? Это значит, что перед нами упрощенная версия так и не вышедшего процессора Snapdragon 7 Gen 2. Если вы видите в названии приставку «+» или «Plus», то перед вами улучшенная версия чипа (например, Snapdragon 778G Plus или Snapdragon 8+ Gen 1).

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Иногда вместо приставки «+» Qualcomm использует «for Galaxy». Ею обозначаются улучшенные версии процессоров, выпущенные специально для устройств Samsung. В игровых смартфонах можно встретить приставку «Leading Edition» и ее аналоги. Все это — пустые переименования, символизирующие на практике ту же Plus-версию.

Какой процессор Snapdragon лучше

Усвоив изложенную выше информацию, у вас может сложиться впечатление, будто теперь вы знаете, как выбрать хороший смартфон на Snapdragon. А что? Куплю себе какой-нибудь POCO X6 на Snapdragon 7s Gen 2 — он точно будет мощнее Xiaomi 13 Lite на Snapdragon 7 Gen 1, ведь чип вышел позже. Да, Snapdragon 7s Gen 2 действительно новее Snapdragon 7 Gen 1, однако это не подтверждает его превосходство. Напротив, старый чип мощнее нового (особенно в части работы с графикой).

Более того, в синтетических тестах и операциях, связанных с обработкой изображений искусственным интеллектом, Snapdragon 7s Gen 2 показывает себя хуже старого Snapdragon 778G. Просто Snapdragon 7s Gen 2 — это слегка ускоренная версия Snapdragon 6 Gen 1 для устройств более низкого уровня.

По аналогичной логике процессор Snapdragon 8s Gen 3 должен быть лишь немного улучшенной версией Snapdragon 7 Gen 3, но на практике перед нами два совершенно разных чипа, и преимущество представителя 8-й серии феноменально.

Поэтому, выбирая телефон на процессоре Qualcomm, лучше не отталкиваться от названия чипа. Либо изучайте его подробные характеристики, либо ищите в интернете результаты однокристальной системы в тесте AnTuTu.

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При чем здесь Samsung и TSMC

Даже разобравшись в названиях, вы не готовы к покупке смартфона на Snapdragon. Важно учесть и тот факт, что Qualcomm поручает производство своих чипов двум компаниям: Samsung (Республика Корея) и TSMC (Тайвань). Казалось бы, ну какая разница?

А разница очень большая! При одинаковом техпроцессе Snapdragon, сошедшие с конвейера Samsung, являются не такими энергоэффективными из-за меньшей плотности транзисторов и большего шага затвора. Говоря простым языком, смартфоны на таких чипах при прочих равных быстрее разряжаются и теряют производительность под нагрузками, а еще сильнее греются. Так что при наличии аналога лучше отдавать предпочтение процессору Snapdragon от TSMC.

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Вал информации вполне мог вогнать вас в отчаяние. Ведь вы хотели разобраться в процессорах Qualcomm, но в итоге поняли, что делать это обычному человеку совершенно бессмысленно. Нет, все было не напрасно. Просто нужно глубже погрузиться в характеристики чипов, а если не хочется — купить смартфон на одном из лучших процессоров Snapdragon:

А как быть со смартфонами до 25000 рублей? В этой ценовой категории лучше смотреть в сторону процессоров MediaTek. Они выгоднее своих аналогов от Qualcomm, но в то же время не хуже, а даже лучше. Впрочем, многое будет зависеть от производителя смартфона, ведь кто-то может пожадничать и поставить невзрачный MTK, а кто-то – пожертвовать всем ради топового чипа Snapdragon.