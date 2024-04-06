Как правильно выбрать смартфон на процессоре Snapdragon и не прогадать

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Герман Вологжанин

После прочтения текста о главном обмане процессоров MediaTek у многих людей могло возникнуть впечатление, будто в чипах MTK сложно разобраться, ведь тайваньская фирма то и дело перевыпускает старое железо. Однако путаница возникает и при беглом взгляде на процессоры Snapdragon от компании Qualcomm, которые владельцами мобильных устройств считаются самыми надежными и производительными. Разные линейки, нестандартизированные названия и нестабильность, чьей причиной нередко становится завод, где изготовлен тот или иной чип. Все это приводит к тому, что покупка смартфона на Snapdragon рискует стать полным разочарованием. Как не обмануться и взять действительно крутой и стабильный аппарат? Сейчас расскажем.

Как правильно выбрать смартфон на процессоре Snapdragon и не прогадать. Попробуй еще разберись в этих процессорах Snapdragon…. Фото.

Попробуй еще разберись в этих процессорах Snapdragon…

Разновидности процессоров Snapdragon

Начнем с базы. Процессоры Qualcomm очень разные. Чтобы мы могли хотя бы примерно понимать, устройство какого уровня покупаем, компания-производитель разделила свои чипы на несколько линеек:

  • 4-я серия (например, Snapdragon 480 или Snapdragon 4 Gen 1) — процессоры начального уровня для выполнения базовых задач, совершенно не заточенные под игры и продвинутые алгоритмы обработки изображения;
  • 6-я серия (например, Snapdragon 695 или Snapdragon 6 Gen 1) — чуть более мощные чипы, однако, как и предыдущие, они не очень подходят любителям фотографировать на смартфон;
  • 7-я серия (например, Snapdragon 778G или Snapdragon 7 Gen 1) — процессоры для смартфонов среднего класса, отличающиеся довольно высоким уровнем мощности и поддержкой продвинутых алгоритмов обработки изображения;
  • 8-я серия (например, Snapdragon 870 или Snapdragon 8 Gen 3) — самые лучшие процессоры для телефона с беспрецедентным уровнем производительности и топовыми возможностями для обработки изображения во время съемки.

Вроде бы, все понятно: покупаешь смартфон на каком-нибудь Snapdragon 480 — получаешь довольно медленное устройство в лучшем случае для мессенджеров, берешь смартфон на Snapdragon 8 Gen 3 — имеешь топовый флагман, на котором можно играть и делать классные фото. Все просто? На самом деле, нет.

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Первая проблема — нестандартизированные названия. Вы могли заметить, что одни чипы содержат в своем имени трехзначное число, а другие — лишь цифры, обозначающие серию. Чем они отличаются? Дело в том, что до недавнего времени процессоры Qualcomm получали название в виде трехзначного числа, где первая цифра обозначала линейку. Из-за сложностей с разграничением поколений, когда, например, Snapdragon 662 вышел позже Snapdragon 665, компания решила использовать новую тактику, оставив в имени чипа номер линейки, попутно приписав к нему поколение чипа.

Разновидности процессоров Snapdragon. И вот как тут понять, какой процессор новее? Источник: nanoreview.net. Фото.

И вот как тут понять, какой процессор новее? Источник: nanoreview.net

Значит ли это, что Snapdragon 7 Gen 1 новее Snapdragon 782G? Нет. Первый чип с новым неймингом вышел в мае 2022 года, а второй — в ноябре, хотя по логике все должно быть иначе. Просто при разработке Snapdragon 782G использовался техпроцесс предыдущего поколения, из-за чего было решено при его релизе сохранить старый нейминг.

Разновидности процессоров Snapdragon. Ну, и такое бывает… Источник: nanoreview.net. Фото.

Ну, и такое бывает… Источник: nanoreview.net

В случае с процессорами с новым названием Qualcomm сохраняет логику: Snapdragon 7 Gen 3 действительно вышел позже Snapdragon 7s Gen 2. Кстати, а что за буква «s» в названии второго чипа? Это значит, что перед нами упрощенная версия так и не вышедшего процессора Snapdragon 7 Gen 2. Если вы видите в названии приставку «+» или «Plus», то перед вами улучшенная версия чипа (например, Snapdragon 778G Plus или Snapdragon 8+ Gen 1).

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Иногда вместо приставки «+» Qualcomm использует «for Galaxy». Ею обозначаются улучшенные версии процессоров, выпущенные специально для устройств Samsung. В игровых смартфонах можно встретить приставку «Leading Edition» и ее аналоги. Все это — пустые переименования, символизирующие на практике ту же Plus-версию.

Какой процессор Snapdragon лучше

Какой процессор Snapdragon лучше. Легко ли понять, какой процессор Snapdragon лучше? Конечно, нет. Фото.

Легко ли понять, какой процессор Snapdragon лучше? Конечно, нет

Усвоив изложенную выше информацию, у вас может сложиться впечатление, будто теперь вы знаете, как выбрать хороший смартфон на Snapdragon. А что? Куплю себе какой-нибудь POCO X6 на Snapdragon 7s Gen 2 — он точно будет мощнее Xiaomi 13 Lite на Snapdragon 7 Gen 1, ведь чип вышел позже. Да, Snapdragon 7s Gen 2 действительно новее Snapdragon 7 Gen 1, однако это не подтверждает его превосходство. Напротив, старый чип мощнее нового (особенно в части работы с графикой).

Какой процессор Snapdragon лучше. Snapdragon 7 Gen 1 мощнее, хотя по названию вам может показаться иначе. Источник: nanoreview.net. Фото.

Snapdragon 7 Gen 1 мощнее, хотя по названию вам может показаться иначе. Источник: nanoreview.net

Более того, в синтетических тестах и операциях, связанных с обработкой изображений искусственным интеллектом, Snapdragon 7s Gen 2 показывает себя хуже старого Snapdragon 778G. Просто Snapdragon 7s Gen 2 — это слегка ускоренная версия Snapdragon 6 Gen 1 для устройств более низкого уровня.

Какой процессор Snapdragon лучше. Ребята из Qualcomm немного разогнали Snapdragon 6 Gen 1 и включили его в линейку более дорогих процессоров. Источник: nanoreview.net. Фото.

Ребята из Qualcomm немного разогнали Snapdragon 6 Gen 1 и включили его в линейку более дорогих процессоров. Источник: nanoreview.net

По аналогичной логике процессор Snapdragon 8s Gen 3 должен быть лишь немного улучшенной версией Snapdragon 7 Gen 3, но на практике перед нами два совершенно разных чипа, и преимущество представителя 8-й серии феноменально.

Какой процессор Snapdragon лучше. Вывод: не стоит всегда искать логику в названиях процессоров Qualcomm. Источник: nanoreview.net. Фото.

Вывод: не стоит всегда искать логику в названиях процессоров Qualcomm. Источник: nanoreview.net

Поэтому, выбирая телефон на процессоре Qualcomm, лучше не отталкиваться от названия чипа. Либо изучайте его подробные характеристики, либо ищите в интернете результаты однокристальной системы в тесте AnTuTu.

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При чем здесь Samsung и TSMC

Даже разобравшись в названиях, вы не готовы к покупке смартфона на Snapdragon. Важно учесть и тот факт, что Qualcomm поручает производство своих чипов двум компаниям: Samsung (Республика Корея) и TSMC (Тайвань). Казалось бы, ну какая разница?

При чем здесь Samsung и TSMC. Samsung и Qualcomm — не лучшая пара. Фото.

Samsung и Qualcomm — не лучшая пара

А разница очень большая! При одинаковом техпроцессе Snapdragon, сошедшие с конвейера Samsung, являются не такими энергоэффективными из-за меньшей плотности транзисторов и большего шага затвора. Говоря простым языком, смартфоны на таких чипах при прочих равных быстрее разряжаются и теряют производительность под нагрузками, а еще сильнее греются. Так что при наличии аналога лучше отдавать предпочтение процессору Snapdragon от TSMC.

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Лучшие процессоры Snapdragon в 2024 году

Лучшие процессоры Snapdragon в 2024 году. Можно найти немало отличных смартфонов на чипах Qualcomm, если хорошенько разобраться в процессорах. Фото: Marques Brownlee. Фото.

Можно найти немало отличных смартфонов на чипах Qualcomm, если хорошенько разобраться в процессорах. Фото: Marques Brownlee

Вал информации вполне мог вогнать вас в отчаяние. Ведь вы хотели разобраться в процессорах Qualcomm, но в итоге поняли, что делать это обычному человеку совершенно бессмысленно. Нет, все было не напрасно. Просто нужно глубже погрузиться в характеристики чипов, а если не хочется — купить смартфон на одном из лучших процессоров Snapdragon:

  • Snapdragon 6 Gen 1 / 7s Gen 2 (например, realme 12 Pro или Redmi Note 13 Pro 5G) — неплохие процессоры для смартфонов за 25-30 тысяч рублей, которые отличаются хорошей энергоэффективностью;
  • Snapdragon 778G / 778G Plus / 782G (например, HUAWEI nova 11 или OnePlus Nord CE3) — более мощная альтернатива новым чипам Qualcomm, которая к тому же лучше подходит для фото и видео;
  • Snapdragon 7+ Gen 3 / 8+ Gen 1 (например, POCO F5 Pro) — действительно мощные и стабильные чипы для игр и мобильной съемки;
  • Snapdragon 8 Gen 2 / 8s Gen 3 (например, OnePlus 11) — отличные мобильные чипы для субфлагманов 2024 года, отличающиеся высоким уровнем стабильности;
  • Snapdragon 8 Gen 3 (например, Galaxy S24 Ultra) — самый мощный процессор 2024 года, заточенный под работу с искусственным интеллектом, но далеко не самый стабильный.

А как быть со смартфонами до 25000 рублей? В этой ценовой категории лучше смотреть в сторону процессоров MediaTek. Они выгоднее своих аналогов от Qualcomm, но в то же время не хуже, а даже лучше. Впрочем, многое будет зависеть от производителя смартфона, ведь кто-то может пожадничать и поставить невзрачный MTK, а кто-то – пожертвовать всем ради топового чипа Snapdragon.

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