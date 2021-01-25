Россия планирует запустить 5 спутников ГЛОНАСС в 2021. Что это даст нашим смартфонам

Космические спутники уже давно перестали быть чем-то сложным и потеряли свой ореол романтики. Теперь это просто технические приборы, которые летают где-то над головой. Одни обеспечивают связь, другие — сбор полезных данных, а третьи — навигацию. Благодаря им мы можем так просто нажать кнопку и не только понять, где мы находимся, но и проложить дорогу до другого места. Сейчас не о том, что за этой простотой стоят десятки лет труда специалистов, а о дальнейшем развитии таких систем. По сообщениям разных источников, в этом году в нашей стране будут выведены на орбиту не менее пяти навигационных спутников. Что это нам даст и много ли это?

Новые спутники ГЛОНАСС

В этом году в России продолжится строительство навигационной спутниковой сети ГЛОНАСС. В отчетах утверждается, что в 2021 году будет запущено не менее 5 спутников. Среди них будут спутники разных серий, включая ГЛОНАСС-К, ГЛОНАСС-К2 и ГЛОНАСС-М.

По сравнению с предыдущей моделью М, последняя модель спутника ГЛОНАСС-К2 имеет улучшенные технические показатели и увеличенный ресурс работы. Помимо передачи сигналов в полосах частот L1 и L2, ГЛОНАСС-К может также передавать навигационные сигналы с ”дифференциальным кодом” в полосе частот L3.

Почему я почти перестал пользоваться навигатором

Сколько спутников в ГЛОНАСС

На данный момент в российской навигационной системе ГЛОНАСС 28 спутников, из них 23 спутника находятся в эксплуатации, два — на ремонте, два — на летных испытаниях, а один используется как резервный.

Не трудно догадаться, что каждый спутник, учитывая их столь небольшое количество на орбите, вносит серьезные улучшения в работу системы в целом. Даже на фоне 81 спутника остальных систем новые пять спутников будут серьезным улучшением. Что уж там говорить о 28 российских спутниках!

Как работает GPS или ГЛОНАСС

Современные смартфоны часто не привязываются к одной системе, и несмотря на фразы вроде ”найти по GPS”, реальное позиционирование производится сразу по нескольким системам. Приемники мобильных устройств уже несколько лет могут ориентироваться на разные спутники.

Важная тема, между прочим! Почему нельзя долго пользоваться навигатором в смартфоне

Увеличение количества компонентов на орбите и базовых станций на Земле позволит нам получать более точные данные. Для работы навигации достаточно сигналов, полученных от трех спутников. Они знают свое положение и как линейкой замеряют расстояние до смартфона или навигатора. Так по трем точкам можно точно понять, где в пространстве находится гаджет и наложить его координаты на карту.

Не трудно догадаться, что дальнейшее увеличение покрытия позволит устройствам ”видеть” одновременно больше спутников. Чем больше их будет, тем больше будет ”замеров” и тем более точно будет определено местоположение устройства. Особенно важно это в крупных городах, где высокие здания могут перекрывать некоторые спутники и сильно снижать точность позиционирования. В итоге вместо точности до метра, она может снизиться до десятков метров. С этим и надо бороться.

Можно ли пользоваться GPS на Луне

Мало кто знает, но позиционирование при помощи современных спутниковых систем навигации возможно даже на поверхности естественного спутника нашей планеты — Луны.

Маловероятно, что в ближайшее время кто-то окажется на Луне со смартфоном и захочет найти дорогу до ближайшего кафе, но исследовательские миссии, которые планируются разными странами, будут без них испытывать серьезные трудности.

А вообще, оказывается, ученые опять не знают откуда появилась Луна. Почитайте материала Александра Богданова.

Конечно, без расчетов и вычислений не обойтись, но именно определение положения навигационного приемника относительно каждого спутника позволит понять, где он находится с поправкой на положений Луны относительно Земли.

Вы скажете, что спутники направлены на Землю, и будете правы. Они действительно обращены на нашу планету, но часть сигнала уходит в космос. Чжан Цзямин и Ли Чарльз из Лаборатории реактивного движения NASA провели несколько математических расчетов возможности точного позиционирования на Луне. И пришли к выводу, что точность определения положения будет намного ниже, чем на Земле, но такая работа возможна.

Расчеты ученых показали, что космический корабль с довольно компактным приемником на лунной орбите сможет ”видеть” сигналы от 5 до 13 спутников в любой момент времени. Погрешность позиционирования составит примерно от 200 до 300 метров. Учитывая, что расстояние до Луны составляет 365 000 километров, и что ни один спутник специально не занимается позиционированием на ее поверхности, такую точность можно считать очень высокой, но некоторыми способами и ее можно увеличить.

Присоединяйтесь к нам в Telegram

Новые пять спутников не только позволят нам более точно определять свое местоположение в пробке по дороге на работу, но и откроет новые возможности для исследования космоса.