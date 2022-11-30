Стало известно, когда выйдет Samsung Galaxy S23 и каким он будет

Серия Samsung Galaxy S давно является важнейшей в мире Android. Ее выхода многие ждут для того, чтобы купить, другие — с целью разочароваться и в очередной раз сказать, что смартфоны стали скучными, а некоторые просто открывают для себя этими телефонами сезон премьер. Эта линейка традиционно появляется в начале года и становится одной из первых среди устройств на новом процессоре Qualcomm. В этом году перед ней будет много других устройств, но уже сейчас мы можем сказать о ней кое-что интересное. А самое главное — мы с большой точностью знаем, когда будет презентация новых Samsung Galaxy S23. Давайте в очередной раз поговорим об этих телефонах, ведь ждать осталось совсем недолго.

Что известно о новом Samsung

Samsung Galaxy S23 уже давно фигурирует в новостях. У нас уже были утечки и слухи с подробным описанием спецификаций будущих смартфонов. Теперь новый отчет показывает, что корейская компания представит серию Galaxy S23 на мероприятии Unpacked, запланированном на первую неделю февраля.

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Когда выйдет Samsung Galaxy S23

Корейское издание со ссылкой на руководителя Samsung Electronics сообщило примерную дату запуска новинки.

Серия S23 будет показана во время нашего мероприятия Unpacked в Соединенных Штатах, которое пройдет в феврале — сказал источник.

Исполнительный директор не сообщил название города или точную дату запуска, но издание утверждает, что событие может произойти в Сан-Франциско. Это будет первое мероприятие Unpacked, проходящее в оффлайн-формате после начала пандемии.

Этот новый отчет противоречит слухам о том, что компания может представить устройство на выставке CES 2023 в Лас-Вегасе. В это слабо верится еще и из-за того, что Samsung никогда раньше не использовала CES для запуска устройств серии Galaxy S. Поэтому вероятность того, что это произойдет,конечно, не нулевая, но очень низкая.

Какими будут новые флагманы Самсунг

Ожидается, что линейка Galaxy S23 будет включать три модели — Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra. Все смартфоны будут работать на Snapdragon 8 Gen 2 во всех регионах. Если это правда, то на этот раз чипсета Exynos не будет ни в одном регионе. Говорят, что процессор будет разогнан и его тактовая частота окажется намного выше, чем у любого другого телефона на его основе.

Сообщается, что топовая модель Galaxy S23 Ultra будет оснащена 200-мегапиксельным основным датчиком, 10 Мп датчиком с 10х зумом и 12 Мп сверхширокоугольным объективом. Также можно не сомневаться, что новинка получит самую современную AMOLED-панель. Некоторые источники даже утверждают, что ее яркость будет выше, чем у любого другого телефона — 2200 нит.

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Характеристики Samsung Galaxy S23

А еще перед запуском новинок Galaxy S23 и S23 Plus появились в базе данных сертификации FCC. Galaxy S23 имеет номер модели SM-S911B, а S23 Plus — номер SM-S916B. Согласно спискам, оба телефона будут поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт. Galaxy S23 поставляется с аккумулятором с номером модели EB-BS912ABY и емкостью 3785 мАч.

Все, что известно из сертификационных документов:

Аккумулятор EB-BS916ABY в Galaxy S23 Plus имеет номинальную емкость 4565 мАч и, как ожидается, будет иметь типичную емкость 4700 мАч. Список FCC также показывает, что оба телефона будут использовать Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Если верить просочившимся визуализациям, мы не увидим больших изменений в дизайне этих устройств по сравнению с их предшественниками, однако говорят, что боковая панель немного изогнута, чтобы обеспечить лучший захват и ощущение в руке.

Плоский экран с узкой рамкой имеет вырез в верхней части. S23 Plus получит 6,6-дюймовый экран, а базовая модель будет иметь 6,1-дюймовый дисплей Full HD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц.

Все новые смартфоны серии из коробки будут работать под управлением Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.0. Уже сейчас многие модели, которым было положено ее получить, сделали это. К февралю развертывание обновление завершится окончательно. Да и глупо было думать, что Samsung свой новый флагман выпустит на старом процессоре.