Следующий флагманский процессор Qualcomm будет самым необычным в ее истории

Qualcomm подтвердила первые подробности о Snapdragon 8 Gen 4 на саммите Snapdragon Summit еще в октябре, сообщив, что флагманский мобильный чипсет впервые будет использовать пользовательские процессорные ядра Oryon. Теперь же на сайте Weibo утечка Digital Chat Station опубликовала спецификации Snapdragon 8 Gen 4. В частности, он утверждает, что чипсет имеет кодовое название Sun и построен по 3-нм техпроцессу TSMC. Почему это так важно и что еще мы знаем о новом, готовящемся процессоре Qualcomm?

Какие будет Snapdragon 8 Gen 4

Самым громким заявлением является то, что новый чипсет будет оснащен восьмиядерным процессором с двумя большими ядрами «Phoenix» и шестью средними ядрами «Phoenix». Если это подтвердится, то это будет означать, что Snapdragon 8 Gen 4 вообще откажется от маленьких ядер.

Малые ядра процессора — это, как правило, энергоэффективные ядра, предназначенные для выполнения легких рабочих нагрузок и, теоретически, увеличивающие время автономной работы. Поэтому будет большим изменением, если Qualcomm решит отказаться от них в своих флагманских процессорах.

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Как менялись процессоры Qualcomm

При этом в последние пару лет компания сокращает количество маленьких ядер. Процессор Snapdragon 8 Gen 2 положил начало этой тенденции, перейдя от четырех к трем малым ядрам. В то же время в новом Snapdragon 8 Gen 3, который будет использоваться в топовых Android-телефонах следующего года, количество ядер сократилось с трех до двух.

Существует несколько теоретических причин, по которым Snapdragon 8 Gen 4 может не иметь маленьких ядер. Например, компания может прийти к выводу, что пользовательские средние ядра столь же эффективны (если не более эффективны), чем любые маленькие, которые она могла бы использовать. Также возможно, что у Qualcomm просто нет готовых маленьких ядер для Snapdragon 8 Gen 4.

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Какими будут смартфоны в следующем году

Это может означать, что большинство флагманских Android-телефонов в 2025 году будут полностью лишены энергоэффективных ядер. MediaTek уже опередила Qualcomm в этом вопросе. Недавно анонсированный процессор MediaTek Dimensity 9300 полностью отказывается от маленьких ядер в пользу четырех больших и четырех средних.

Отказ от маленьких ядер кажется нелогичным, если процессоры должны быть более холодными и эффективными. Но MediaTek утверждает, что процессор Dimensity 9300 обеспечивает 10-15% экономии энергии при выполнении «типичных» задач и более серьезных рабочих нагрузок. Компания также утверждает, что при той же производительности, что и Dimensity 9200, он может обеспечить до 33 % экономии энергии.

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Самый мощный процессор

Отказ от маленьких ядер в пользу большего количества больших и средних должен привести к гораздо более высокой производительности в требовательных процессах, которые работают в многоядерном режиме. Мы уже видели, как Snapdragon 8 Gen 2 и 8 Gen 3 добились значительных успехов в этой области благодаря уменьшению количества энергоэффективных ядер.

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Тем не менее, нам очень хочется увидеть, как уменьшение количества слабых ядер процессора отразится на реальной работе смартфонов будущего. Будем надеяться, что время автономной работы, температура и долгосрочная производительность не пострадают. А как будет на самом деле, мы узнаем, только когда придет время. И случится это не раньше конца 2024 года. Именно тогда выйдет новый процессор. А первые смартфоны с ним будут выходить в конце 2024 или в начале 2025 года. То есть ждать осталось около года.