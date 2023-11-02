Похоже, Xiaomi знает, как сделать Snapdragon 8 Gen 3 еще лучше

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro — первые флагманы, выпущенные на базе нового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Это позволяет отнести эти устройства к числу лучших телефонов на базе Android, при условии, что в ближайшие недели они поступят в международную продажу. Однако с новым чипсете под капотом произошли некоторые изменения, которые могут привести к поломке старых приложений. Но, похоже, у Xiaomi есть несколько довольно хитрых идей, которые помогут в решении данной проблемы. Благодаря этому новые телефоны будут работать со старыми приложениями без каких-либо проблем.

Недостатки Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 — это первый 64-разрядный чипсет от Qualcomm. В нем нет процессорных ядер, поддерживающих старые 32-разрядные ARM-приложения. В результате старые приложения, которые не были обновлены для работы на 64-разрядных ядрах, не будут работать на многих новых телефонах, для которых их производители выберут данный процессор.

Однако не все так страшно, и, кажется, решение уже есть. Как объясняет разработчик realMlgmXyysd в своем Telegram-канале, компания Xiaomi использует интересный трюк, чтобы заставить свои новые телефоны продолжать работать со старыми приложениями. Xiaomi интегрирует 32-битный в 64-битный двоичный транслятор под названием «Tango», который улучшает совместимость старых приложений.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Какие приложения не будут работать но новых смартфонах

Речь идет не только о каких-то условных приложениях, а о вполне конкретных, которые пользуются или пользовались большой популярностью. Как демонстрирует Мишаал Рахман, новое средство повышения совместимости позволяет 32-битным приложениям, таким как Flappy Bird, продолжать работать на новых телефонах Xiaomi 14-й серии несмотря на то, что процессор официально их не поддерживает.

Появление чего-то подобного было логичным шагом, ведь количество потенциальных покупателей нового смартфона может сильно сократиться, если люди не смогут устанавливать свои любимые приложения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Обновление приложений

Решением проблемы могло бы стать обновление приложений, но далеко не все разработчики готовы тратить силы и средства на это. Некоторые приложения и вовсе являются старыми и не имеют широкого распространения. Но сам факт того, что вы сможете установить не все приложения, купив новый смартфон, звучит как-то неприятно. Ведь это, по сути, уменьшение функциональности.

Ранее Мишаал уже предсказывал, что производители телефонов, скорее всего, будут прибегать к использованию таких дополнительных средств совместимости. Компания Google уже давно перестала принимать в Google Play приложения, которые имеют только 32-битный режим. Все 32-битные приложения должны иметь 64-битную версию для того, чтобы модераторы пропустили их и сделали доступными для скачивания. Это требование действует уже несколько лет, поэтому большинство пользователей не ощутят его влияния. Но некоторым приложениям все равно придется остаться за бортом.

Некоторым приложениям действительно нет места в современном мире, но иметь к ним доступ все равно хочется. Есть и такие, где разработчик уже отказался от поддержки таких приложений или его функциональность больше не нужна большинству пользователям. Однако такие обходные пути, предлагаемые производителями, позволяют конечным пользователям продолжать пользоваться своими любимыми приложениями без каких-либо проблем.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Зачем устанавливать приложения на телефон

Установка приложений на смартфон — это то, что позволяет значительно улучшить его функциональность, удобство использования и доступ к разнообразным сервисам. Поэтому так важно, чтобы доступ к ним сохранялся вне зависимости от того, когда они были выпущены.

Xiaomi выпустила долгожданные смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro, сделав лучшие флагманы без косяков.

Именно приложения позволяют смартфону делать гораздо больше, чем просто совершать звонки и отправлять сообщения. Они могут предложить дополнительные возможности для камеры, улучшить навигационные функции, предоставить новые способы коммуникации и многое другое. Особенно приятно иногда бывает поиграть в старые игры, которые нравились вам раньше, но теперь разработчики перестали их обновлять.

Если Xiaomi в полной мере реализует свой инструмент запуска старых приложений на новом процессоре, она не только сделает лучше его, но и подаст пример другим производителям, которым придется делать то же самое. Ведь проигрывать в конкурентной борьбе мало кто захочет.