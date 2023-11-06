Почему новый процессор Dimensity 9300 круче Snapdragon 8 Gen 3, и вам нужен смартфон на MediaTek

В конце прошлого месяца компания Qualcomm показала процессор Snapdragon 8 Gen 3, который будет использоваться в большинстве флагманских смартфонов 2024 года. Но ее конкурент в лице MediaTek не дремлет и уже сегодня подготовил свой ответ. 6 ноября вышел новый процессор Dimensity 9300, превосходящий оппонента по многим параметрам. Разберемся, как свежий чипсет изменит рынок смартфонов, и действительно ли на этот раз MediaTek оказался лучше Qualcomm.

Новый процессор Dimensity 9300

Dimensity 9300 является 8-ядерным процессором с архитектурой 1+3+4. У него следующее распределение ядер:

1 самое мощное ядро Cortex-X4 с частотой 3.25 ГГц;

3 производительных ядра Cortex-X4, разогнанных до 2.85 ГГц;

4 энергоэффективных ядра Cortex-A720, работающих на частоте 2 ГГц.

В качестве видеоускорителя Dimensity 9300 использует Immortalis-G720, а построен чип на 4-нм техпроцессе TSMC. За счет такого технического оснащения новый процессор MediaTek поддерживает экраны с разрешением WQHD+ и частотой обновления 180 Гц, хотя до сих пор на рынке не было смартфонов, чья герцовка превышает 165 Гц.

Чтобы показать, насколько Dimensity 9300 лучше Dimensity 9200, вышедшего в прошлом году, компания MediaTek приводит несколько цифр:

производительность CPU в одноядерном режиме выросла на 15%, а в многоядерном — на 40%;

новые вычислительные ядра стали энергоэффективнее на 33%;

производительность GPU выросла на 46%, а энергоэффективность — на 40%;

нейромодуль выполняет операции в 2 раза быстрее и при этом является на 45% более энергоэффективным.

С функциональной точки зрения процессор Dimensity 9300 предлагает запись видео в 4K с эффектом боке, запись звука высокого качества сразу с трех микрофонов и поддержку Google Ultra HDR. Все это смотрится многообещающе, но как насчет Snapdragon 8 Gen 3?

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Почему Dimensity 9300 лучше Snapdragon 8 Gen 3

С целью понять, какой процессор лучше, давайте проведем сравнение Snapdragon 8 Gen 3 vs Dimensity 9300. Для этого взглянем на характеристики двух чипов в сводной таблице.

Характеристики Dimensity 9300 Snapdragon 8 Gen 3 Архитектура ядер 1хCortex-X4 (3.25 ГГц)

3хCortex-X4 (2.85 ГГц)

4хCortex-A720 (2 ГГц) 1хCortex-X4 (3.3 ГГц)

3хCortex-A720 (3.15 ГГц)

2хCortex-A720 (2.96 ГГц)

2хCortex-A520 (2.26 ГГц) Максимальное разрешение фотокамеры 320 МП 200 МП Максимальное разрешение видео 8K (30 fps) 8K (30 fps) Версия Wi-Fi 7 7 Версия Bluetooth 5.4 5.4 Техпроцесс 4 нм (TSMC) 4 нм (TSMC)

При сравнении Dimensity 9300 и Snapdragon 8 Gen 3 первым делом обращает на себя внимание разная архитектура и выбор ядер. Чип MediaTek использует сразу 4 топовых ядра Cortex-X4, в то время как решение Qualcomm — всего одно. Также, в отличие от американцев, тайваньцы из MTK отказались от Cortex-A520, но при этом снизили тактовую частоту.

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В функциональном плане Dimensity 9300 предлагает более широкие возможности. И максимальным разрешением фото дело не ограничивается. У нового чипа есть еще 3 заметных преимущества.

Dimensity 9300 в AnTuTu

Еще до выхода нового процессора в прошлом месяце стал известен результат Dimensity 9300 в AnTuTu. Смартфон vivo X100, который базируется на этом чипе, набрал 2 249 858 баллов. В то же время Xiaomi 14 Pro со Snapdragon 8 Gen 3 под капотом выдает в лучшем случае 1 985 014 баллов.

Может показаться, что MediaTek вновь мухлюет, и на практике эти цифры ничего не стоят. Но у процессора Dimensity 9300 есть козырь в рукаве, который объясняет столь впечатляющий результат в AnTuTu.

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Оперативная память LPDDR5T

Dimensity 9300 поддерживает оперативную память LPDDR5T, а Snapdragon 8 Gen 3 ограничивается стандартом предыдущего поколения (LPDDR5X). Новый тип ОЗУ, представленный еще в январе 2023 года, обеспечивает передачу данных на скорости до 9,6 Гбит/с. Это на 13% выше по сравнению с предшественником.

Других отличий нет, но и увеличения скорости вполне достаточно, чтобы смартфон на Dimensity 9300 показал более высокий результат в AnTuTu, чем его конкурент на Snapdragon 8 Gen 3, и в конечном итоге работал быстрее. Правда, мощность современных чипов достигла таких величин, что в режиме обычного использования разница вряд ли будет ощутима.

Стоимость процессоров MediaTek

Несмотря на превосходство Dimensity 9300 во многих аспектах, стоимость чипа MediaTek ниже цены Snapdragon 8 Gen 3. Это объясняется несколькими причинами. Главная — популярность решений Qualcomm среди производителей смартфонов и партнерские отношения американской компании с брендами, вынуждающие MTK если не демпинговать, то по крайней мере искать способ экономии без ущерба для качества.

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Как бы ни старалась MediaTek, самые лучшие смартфоны 2024 года будут работать на Snapdragon 8 Gen 3. В свою очередь, Dimensity 9300 достанется флагманам попроще, то есть без приставок вроде «Plus» или «Ultra».

Смартфоны на Dimensity 9300

Первым телефоном на Dimensity 9300 станет vivo X100, чья презентация состоится 13 ноября 2023 года. Устройство выйдет в Китае и, скорее всего, не появится на глобальном рынке.

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В отличие от Qualcomm, компания MediaTek не анонсировала контракты с другими производителями смартфонов. Поэтому с высокой долей вероятности Dimensity 9300 останется редким чипом и будет использоваться в устройствах vivo и OPPO, а также в девайсах не самых популярных брендов (например, TECNO).