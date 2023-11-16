5 аксессуаров, которые пригодятся вашему смартфону зимой

Несмотря на то, что декабрь еще не наступил, большая часть страны уже ощущает все прелести зимы со снегом, морозами и пронизывающим ветром. Чувствуют это и наши смартфоны, которым в ближайшие месяцы будет ой как несладко. Чтобы обезопасить устройство, а также продолжить пользоваться им даже в условиях низкой температуры, вам необходимы зимние аксессуары. Купите их, и тогда вы вместе со своим смартфоном перенесете все неудобства, вызываемые холодным временем года.

Перчатки для сенсорных экранов

Прежде всего вам понадобятся перчатки для смартфона, помогающие взаимодействовать с сенсорным экраном. В отличие от обычных, они имеют вставки из теплопроводящего материала, помогающего нашему устройству воспринимать касания.

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Сверхтеплыми эти перчатки для сенсорных экранов не назовешь, но до -10°C в них спокойно можно ходить, не испытывая дискомфорт от холодного воздуха. Если же вам часто приходится доставать устройство при более низких температурах, прочитайте наш текст о том, как пользоваться смартфоном зимой. Там подробно описаны настройки, которые помогут вам управлять аппаратом, даже не прикасаясь к его экрану.

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Грелка для рук с функцией повербанка

Если на улице вы будете долго пользоваться смартфоном в недостаточно теплых перчатках или вовсе без них, руки быстро замерзнут. Поэтому в вашем арсенале должен быть очень полезный аксессуар — грелка для рук. Она работает от встроенного аккумулятора и быстро набирает оптимальную температуру.

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Вашему устройству этот аксессуар тоже пригодится, ведь помимо грелки он выступает в качестве повербанка для смартфона. Только учтите, что заряжать свой Xiaomi или Samsung на морозе — плохая затея. В процессе восстановления может произойти короткое замыкание, которое разрушит оболочку аккумулятора. Впрочем, все зависит от того, насколько холодно на улице.

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Зимний чехол для смартфона

Наши мобильные устройства боятся холодов едва ли не сильнее, чем человеческое тело. Его тоже нужно утеплить, купив зимний чехол для телефона. На AliExpress вы можете встретить бесполезные плюшевые варианты, но единственно верным выбором станет маленькая сумочка с утеплителем.

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Подклад из плотного материала помогает удержать тепло, исходящее от корпуса устройства, благодаря чему вам не обязательно класть смартфон во внутренний карман пуховика. Можно бросить его в рюкзак или большую сумку. Главное — подобрать оптимальный размер чехла, чтобы его подклад плотно прилегал к корпусу устройства со всех сторон.

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Заглушки для разъемов

От низких температур мы более-менее защитились, однако опасность для смартфона представляет не только холод, но и снег. Ведь это та же вода, которая при попадании в корпус устройства через один из его разъемов может привести к окирпичиванию. Так что позаботьтесь о защите портов, купив специальные заглушки.

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Стоят они всего 50-60 рублей, а пользы от них хоть отбавляй. Заглушки для разъемов пригодятся и после окончания холодов, ведь помимо прочего такие аксессуары защищают отверстия смартфона от пыли. Летом ее будет предостаточно, поэтому готовьтесь заранее.

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Проводные наушники для телефона

Многие люди уже отвыкли от проводных наушников, но зима — их время. Если вы любите слушать музыку, невзирая на холода, ни в коем случае не делайте это через Bluetooth-гарнитуру. Аккумулятор беспроводных наушников маленький и немощный, а потому на морозе он быстро приходит в негодность. Лучше купите на зиму проводную модель.

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Наушники UGREEN предлагаются в нескольких вариациях, которые отличаются портом подключения. Но каждая из них сертифицирована по стандарту Hi-Res Audio и готова похвастать богатым звуком за совсем небольшие деньги.