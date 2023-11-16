5 аксессуаров, которые пригодятся вашему смартфону зимой

  2. Темы
  3. Аксессуары
Герман Вологжанин

Несмотря на то, что декабрь еще не наступил, большая часть страны уже ощущает все прелести зимы со снегом, морозами и пронизывающим ветром. Чувствуют это и наши смартфоны, которым в ближайшие месяцы будет ой как несладко. Чтобы обезопасить устройство, а также продолжить пользоваться им даже в условиях низкой температуры, вам необходимы зимние аксессуары. Купите их, и тогда вы вместе со своим смартфоном перенесете все неудобства, вызываемые холодным временем года.

5 аксессуаров, которые пригодятся вашему смартфону зимой. Аксессуары из этой подборки спасут вас и ваш смартфон. Фото.

Аксессуары из этой подборки спасут вас и ваш смартфон

Перчатки для сенсорных экранов

Прежде всего вам понадобятся перчатки для смартфона, помогающие взаимодействовать с сенсорным экраном. В отличие от обычных, они имеют вставки из теплопроводящего материала, помогающего нашему устройству воспринимать касания.

Перчатки для сенсорных экранов. Теплопроводящий материал нанесен на кончики большого и указательного пальца. Фото.

Теплопроводящий материал нанесен на кончики большого и указательного пальца

Купить мужские перчатки для смартфона

Купить женские перчатки для смартфона

Сверхтеплыми эти перчатки для сенсорных экранов не назовешь, но до -10°C в них спокойно можно ходить, не испытывая дискомфорт от холодного воздуха. Если же вам часто приходится доставать устройство при более низких температурах, прочитайте наш текст о том, как пользоваться смартфоном зимой. Там подробно описаны настройки, которые помогут вам управлять аппаратом, даже не прикасаясь к его экрану.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Грелка для рук с функцией повербанка

Если на улице вы будете долго пользоваться смартфоном в недостаточно теплых перчатках или вовсе без них, руки быстро замерзнут. Поэтому в вашем арсенале должен быть очень полезный аксессуар — грелка для рук. Она работает от встроенного аккумулятора и быстро набирает оптимальную температуру.

Грелка для рук с функцией повербанка. Аксессуар согреет руки и зарядит смартфон. Фото.

Аксессуар согреет руки и зарядит смартфон

Купить грелку для рук

Вашему устройству этот аксессуар тоже пригодится, ведь помимо грелки он выступает в качестве повербанка для смартфона. Только учтите, что заряжать свой Xiaomi или Samsung на морозе — плохая затея. В процессе восстановления может произойти короткое замыкание, которое разрушит оболочку аккумулятора. Впрочем, все зависит от того, насколько холодно на улице.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Зимний чехол для смартфона

Наши мобильные устройства боятся холодов едва ли не сильнее, чем человеческое тело. Его тоже нужно утеплить, купив зимний чехол для телефона. На AliExpress вы можете встретить бесполезные плюшевые варианты, но единственно верным выбором станет маленькая сумочка с утеплителем.

Зимний чехол для смартфона. Плотная сумочка поможет смартфону сохранить тепло. Фото.

Плотная сумочка поможет смартфону сохранить тепло

Купить зимний чехол для смартфона

Подклад из плотного материала помогает удержать тепло, исходящее от корпуса устройства, благодаря чему вам не обязательно класть смартфон во внутренний карман пуховика. Можно бросить его в рюкзак или большую сумку. Главное — подобрать оптимальный размер чехла, чтобы его подклад плотно прилегал к корпусу устройства со всех сторон.

Читайте также: почему смартфон быстро разряжается зимой, и что делать, если он отключается на морозе

Заглушки для разъемов

От низких температур мы более-менее защитились, однако опасность для смартфона представляет не только холод, но и снег. Ведь это та же вода, которая при попадании в корпус устройства через один из его разъемов может привести к окирпичиванию. Так что позаботьтесь о защите портов, купив специальные заглушки.

Заглушки для разъемов. Лучшая защита от снега для вашего смартфона. Фото.

Лучшая защита от снега для вашего смартфона

Купить заглушки для смартфона

Стоят они всего 50-60 рублей, а пользы от них хоть отбавляй. Заглушки для разъемов пригодятся и после окончания холодов, ведь помимо прочего такие аксессуары защищают отверстия смартфона от пыли. Летом ее будет предостаточно, поэтому готовьтесь заранее.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Проводные наушники для телефона

Многие люди уже отвыкли от проводных наушников, но зима — их время. Если вы любите слушать музыку, невзирая на холода, ни в коем случае не делайте это через Bluetooth-гарнитуру. Аккумулятор беспроводных наушников маленький и немощный, а потому на морозе он быстро приходит в негодность. Лучше купите на зиму проводную модель.

Проводные наушники для телефона. Качественные наушники от надежного бренда. Фото.

Качественные наушники от надежного бренда

Купить хорошие проводные наушники

Наушники UGREEN предлагаются в нескольких вариациях, которые отличаются портом подключения. Но каждая из них сертифицирована по стандарту Hi-Res Audio и готова похвастать богатым звуком за совсем небольшие деньги.

Теги
Лонгриды для вас
Крутые гаджеты, которые должны быть в ванной у каждого мужика

Для миллионов людей Ozon стал кладезем невероятных находок, где можно найти и купить очень редкие гаджеты. Далеко не все из них являются качественными, поскольку на площадке встречается немало третьесортных поделок, заставляющих разочароваться в маркетплейсе. Но есть на Ozon и полезные гаджеты, которые не стыдно взять себе или в качестве подарка другому человеку. Особенно, если этот человек — мужчина, предпочитающий следить за собой.

Читать далее
5 секретных жестов для смартфонов Xiaomi, которые вам обязательно стоит попробовать

Со смартфоном Xiaomi можно взаимодействовать не только через кнопки (физические и наэкранные). Также пользователям доступно жестовое управление, которое не отнимает полезную площадь матрицы и при должной сноровке является более удобным. Причем жесты на Xiaomi очень функциональные. Помимо стандартных действий вроде возвращения на главный экран или получения доступа к списку запущенных приложений на смартфонах китайского производителя есть другие полезные комбинации, которые вам точно пригодятся.

Читать далее
Почему сканер отпечатка пальца на самом деле не защищает ваш смартфон

Сегодня почти каждый смартфон оснащен сканером отпечатка пальца. Такое положение дел неслучайно, ведь биометрический способ разблокировки экрана считается одновременно и удобным, и безопасным. Однако все это — маркетинговые уловки. На деле же отпечаток пальца не защищает телефон. И если вы до сих пор готовы с этим спорить, то познакомьтесь с доводами, которые подтверждают данный тезис.

Читать далее