Какие наушники делает Huawei: опыт использования Huawei FreeBuds 3i

Что у меня всегда вызывало большой интерес, кроме смартфонов, планшетов, ноутов и прочих гаджетов, так это рюкзаки и наушники. Какие-то они всегда получаются разные, даже если кажутся одинаковыми. Я не лютый фанат аудиофильского звука, хотя что-то понимаю, но в обычной жизни пользуюсь и JBL, и Harman Kardon, и даже AirPods Pro, хотя, в последнее время больше всего мне нравятся Bose QC35II. Я пользуюсь ими уже года два и с ними в комплекте у меня всегда есть компактные затычки. Сейчас я пробую пользоваться новыми Huawei FreeBuds 3i и уже накопил достаточно впечатлений, чтобы по пунктам ответить на все вопросы, касающиеся этих наушников.

Опыт использования наушников Huawei FreeBuds

Когда только появились наушники Huawei FreeBuds, мне они сразу стали интересны. Модный на тот момент форм-фактор, компактный размер, зарядка через USB Type-C — все казалось очень крутым, пока я не начал ими пользоваться в обычной жизни.

К звуку и эргономике претензий не было никаких и все работало отлично. Вопросы были только к тому, как наушники сидели в ушах. Они были какими-то очень неплотными и постоянно вываливались. Помню, как однажды мне пришлось пробежаться, и один наушник выпал у меня из уха и чуть не ”ускакал” под стоящую рядом машину. Вот было бы смеха его доставать. Для сравнения, даже с первым поколением AirPods я не испытывал подобных проблем. Обо всем этом я рассказывал в обзоре, который вышел в прошлом году.

Huawei MatePad Pro. Планшет не как все

Все дело было в тонких и очень посредственных амбушюрах. На то, что они не держатся в ушах, жаловался не только я. Решением проблемы было использование более плотных амбушюр. Я выбрал те, что были на JBL Everest 110 и все просто заиграло новыми красками. Звук улучшился, посадка стала удобнее и плотнее, но появилась новая проблема — не закрывался кейс. В нем вообще не было запаса места.

Зато наушники в кейсе лежали так, как надо. Правый наушник был слева, а левый — справа. С одной стороны, это нелогично, но когда держишь кейс левой рукой, куда удобнее достать правый наушник правой рукой за ножку и засунуть в правое же ухо. Потом поменять руки и снова все удобно.

Недостатки Huawei FreeBuds 3i

Первым, что я заметил из недостатков, стал как раз кейс. Когда держишь его левой рукой, а правой берешь наушник, который сам ложится в руку, оказывается, что он левый. Это вообще нелогично и выглядит очень странно.

Еще из недостатков я бы отметил недостаточный угол открытия крышки. С одной стороны, все не так плохо, но когда держишь кейс в руках, понимаешь, что с обратной стороны маловато места для того, чтобы держать кейс. Хотелось бы или большего открытия, или более жесткой фиксации (крышка падает под своим весом), или просто большего пространства для хвата. Скорее это просто придирки, но раз уж мы все честно обсуждаем, то сказать об этом надо.

А еще мне не понравилось, что нельзя переключать песни. Я любил такую возможность, но в этих наушниках долгим касанием переключается режим шумоподавления, а двойным коротким — воспроизведение и пауза. Может это как-то можно обновить с прошивками, но пока других возможностей управления нет.

Чем хороши наушники Huawei FreeBuds 3i

Самое главное в любых наушниках, а именно звук, я не могу отнести ни к сильным, ни к слабым сторонам продукта. Он хороший, но мне как-то хотелось большего. Для себя я сравнил его с проводными наушниками за 4-5 тысяч рублей. Учитывая технологичность и то, что беспроводные наушники всегда дороже, возможно, это и нормально.

Что будет, если Huawei не сможет выпускать свой процессор

На мой вкус звук получился слишком пространственным, но с небольшим смещением в сторону низких частот. Такое ощущение, что попробовали выжать все из 10-мм драйвера. При этом середина более менее сбалансирована. Самое приятное, что звук в целом чистый и в нем нет того шума, который часто встречается в недорогих или относительно недорогих наушниках.

В наушниках предусмотрена система шумоподавления, которая должна справляться со звуками до 32 дБ. На самом деле, это не такое большое значение, но свою работу шумодав отчасти выполняет. Просто надо понимать, что в ”затычках” чисто конструктивно недостаточно пассивной защиты от шума, чтобы нормально работала активная. Поэтому монотонный гул немного притулится и не будет таким раздражающим, но он не уберет его полностью. Даже полноразмерные наушники не всегда могут это сделать. Резкие звуки и голоса рядом вообще не будут убираться никакой системой активного шумоподавления.

Как обычно в режиме шумоподавления звук становится более мясистым. Мне это нравится и я рекомендую этим пользоваться. Тем более, в Huawei FreeBuds 3i шумодав не так сильно выражен, чтобы вызывать дискомфорт, с которым иногда сталкиваются люди, когда пользуются этой функцией. В любом случае ее можно отключить долгим касанием одного из наушников. Так происходит смена режима работы этой функции.

Заявленное время работы от батареи составляет 3,5 часа. Специально я не проверял, но даже если это будет 3 часа, все равно этого будет достаточно. Мы редко слушаем наушники дольше. Потом все равно кладешь их в кейс и они там заряжаются.

Huawei FreeBuds 3i выпускаются только в белом цвете, но смотрится он красиво. А еще мне понравилось, как у него закрывается крышка. Щелчок так же приятен, как и у AirPods, который в этом вопросе многими признается эталоном.

А еще этот кейс имеет функцию быстрого сопряжения. Правда, работает это только с устройствами под управлением EMUI 10 и выше.

Основные характеристики Huawei FreeBuds 3i выглядят следующим образом:

Время работы — до 3,5 часов только наушники, до 14,5 часов с учетом зарядки от кейса.

Размер драйвера — 10 мм

Управление — сенсорное (касание и удержание)

Шумоподавление — да

Bluetooth — 5.0

Комплект — наушники, зарядный кейс, 4 пары амбушюр, зарядный кабель

Стоит ли покупать Huawei FreeBuds 3i

Если у вас Huawei и вы хотите, чтобы все работало четко, эти наушники точно являются вашим выбором. Если же вы покупаете их для другой модели смартфона, вам стоит задуматься, ведь вы можете не получить того эффекта.

Этот обзор и другие итересные и познавательные статьи вы найдете в нашем новостном Telegram-канале.

В целом звук они выдают неплохой в своей категории, но есть и другие достойные модели. например, Samsung Galaxy Buds (особенно белого цвета). Впрочем, они нравятся мне меньше из-за своей формы, которая смотрится, как затычка для уха. Зато звук у них действительно неплохой и я не могу сказать, в каких из этих двух типов наушников он нравится мне больше. Зато возможность сопряжения именно с Huawei мне куда больше нравится в Huawei FreeBuds 3i.