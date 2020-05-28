Что будет, если Huawei не сможет выпускать свой процессор

Что должен делать производитель смартфонов, если у него не будет возможности устанавливать в свои смартфоны процессоры? Это только так кажется, что процессор является чем-то, что легко купить или установить, но, как показывает практика, дела с этим могут обстоять намного сложнее. Например, Huawei, которую не смогли ”задушить” запретом на работу с Android, сейчас добивают запретом на разработку собственных процессоров. При этом формулировка очень витиеватая. Конечно, компания не останется без процессора полностью, но высокопроизводительных чипов, какие у нее были раньше, она может лишиться. Что дальше? Белый флаг и поражение?

Huawei может лишиться процессора Kirin

Возможно, вскоре Huawei придется отказаться от собственного кремния Kirin в пользу чипов других производителей. Это связано с тем, что новые лицензионные ограничения Министерства торговли США для международных компаний, использующих программное обеспечение и технологии США, душат производство собственных чипсетов. Таким образом, согласно отчетам CNMO и Nikkei, Huawei и ее дочерняя компания Honor рассматривают возможность сотрудничества с MediaTek и UNISOC Silicon в ожидании проблем с поставкой собственных чипов.

Можно спросить, почему компания не сможет покупать чипы Snapdragon, но причина есть. Huawei не может работать с Qualcomm и его процессорами с тех пор, как запрет на торговлю вступил в силу в 2019 году, поэтому китайцы сосредоточились на своих собственных чипсетах Kirin.

Ну сколько можно? Huawei просто начала выпускать старые смартфоны под видом новых

Прошел год с момента вступления в силу санкций США в отношении Huawei. Несмотря на это, компания все равно удержалась в тройке мировых лидеров по продажам смартфонов. На мировом рынке продажи действительно упали, но на внутреннем у компании пока все очень даже не плохо (в Китае и так нет Google) — за счет этого она и сохранила свои позиции. Если на внутреннем рынке у Huawei все хорошо и запрет на использование сервисов Google не сильно на что-то повлиял, то единственным способом справиться с ней будут ограничения, которые создадут проблемы именно при производстве.

Все интересные новости, включая те, что касаются санкций Huawei, вы найдете в нашем новостном Telegram-канале.

Поэтому Министерство торговли США выпустило новое положение, направленное на то, чтобы помешать зарубежным производителям, использующим программное обеспечение и технологии США, работать с Huawei. Это привело к тому, что производитель чипов Kirin прекратил принимать новые заказы от Huawei. Связано это именно с оборудованием, на котором производятся чипы, а так же программным обеспечением и даже правами на архитектуру процессора, хоть и в меньшей степени. В итоге, в обозримом будущем компания не сможет использовать собственное ”железо”.

В итоге, Huawei и Honor пришлось изучать возможность перехода на MediaTek и UNISOC для некоторых своих устройств. Сама Huawei, как утверждается, уже ведет переговоры с производителями, которые являются крупными на азиатских рынках. Чжао Мин, президент делового отдела Honor, высказал аналогичные соображения в интервью после запуска Honor X10, который все еще оснащен чипом Kirin 820.

Как на Huawei скачать любые приложения и даже Google Play. Официальный способ

MediaTek даже уже работает на некоторых устройствах среднего класса Huawei, поэтому своевременное переключение на более производительные чипы компании не кажется странным ни для Huawei, ни для Honor. До сих пор очевидно, что для Huawei наступают все более отчаянные времена, поскольку использование чипов конкурентов может помешать развитию компании по сравнению с другими производителями телефонов, такими, как Xiaomi, которые уже используют сторонние чипы.

Производство собственного железа является большим плюсом в конкурентной борьбе сразу по нескольким причинам. Сюда можно отнести и более низкую стоимость, и возможность адаптации под собственные нужды, и даже снижение рисков перебоев в поставках. Все это очень важно для успешной работы и действительно дает конкурентное преимущество.

Если Huawei придется переходить на чипы MediaTek, многим покупателям это может не понравиться. Даже производительные чипы, выпущенные под этим брендом, не могут тягаться с топовыми решениями от Qualcomm. Даже если технически они будут близки, то в глазах покупателей все равно они будут уступать — даже на территории Китая.

Кто-то может предположить переход на чипы Exynos от Samsung, но такое решение очень маловероятно из-за того, что чипы корейского производителя тоже, скорее всего, будут попадать под санкции.

Месяц с ноутбуком Huawei MateBook X Pro. Стоит ли он своих денег?

В итоге, выходов у компании не так много и надо что-то решать. Пока процессоры у нее есть, так как санкции не запрещают выполнять уже возложенные на себя обязательства сторон. То есть то производство, которое было оговорено до наложения нового запрета будет продолжаться. Так компания будет иметь некоторое время на адаптацию.

Конечно, Huawei не останется без процессоров и будет дальше продолжать выпускать гаджеты и оборудование. Вопрос только в том, что продавать продукцию будет сложнее. А еще очень интересно, что будет дальше и какие новые санкции навалятся на компанию, если новый запрет опять не причинит ей серьезного вреда.