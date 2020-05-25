Huawei MatePad Pro. Планшет не как все

Есть ли нормальные планшеты на Android? Этим вопросом задаются многие пользователи, которым не хватает телефона, но покупать ноутбук и носить его с собой не хочется. Да и планшет позволяет сделать многое из того, что не позволяет ни смартфон, ни ноутбук. Статистика говорит, что рынок планшетов переживает не лучшие времена. Связано это не только с общим падением интереса к гаджетам, но и с тем, что приложения для смартфонов стали настолько хорошими и они настолько удачно адаптированы под маленькие экраны, что необходимости большем просто нет. Не смотря на это, компании продолжают выпускать планшеты, и делает это не только Apple. Но вот стоят ли они нашего внимания?

Первое впечатление от Huawei MatePad Pro

Свое знакомство с Huawei MatePad Pro я начал с его ценника. Конечно, на фоне iPad Pro его цена не кажется такой большой, но и маленькой ее назвать как-то не получается. Максимальную версию с памятью 6/128 ГБ и поддержкой SIM-карты можно купить за 49 990 рублей.

На сайте Huawei как всегда есть очень сложные цены, в которых надо еще постараться разобраться. В итоге, покупая там за эти же деньги, можно получить полный комплект со стилусом и клавиатурой, которые по отдельности стоят примерно по 10 000 рублей. Так цена комплекта становится очень привлекательной.

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Я посчитал цену высокой из-за того, что другие планшеты на Android стоят существенно дешевле, а тут еще и без сервисов Google, но технически устройство действительно крутое и есть у него несколько приятных особенностей, которыми не может похвастаться ни один другой планшет.

В остальном больше всего мне понравилось качество сборки и то, как планшет лежит в руках. У него очень приятно скреплены грани, кнопки с той самой упругостью, которая и должна у них быть.

Экран планшета Huawei

К экрану у меня только одна претензия — отверстие для камеры. Мне кажется, что в этом плане Apple пошла правильным путем, оставив чуть более толстые рамки у своего iPad Pro 11, но разместив в одной из них камеру и прочее оборудование. В планшете узкие рамки не так критичны, как в смартфоне (а иногда за них, наоборот, только удобнее держаться). В итоге рамки составили всего 4,9 мм, а покрытие передней панели экраном — 91%.

Больше претензий к экрану у меня нет. Он отлично передает цвета и это IPS, что очень хорошо для планшета. Яркость составляет 540 нит. Этого более чем хватает даже в солнечный день.

Диагональ экрана 10,8 дюйма. При разрешении 2560 на 1600 пикселей это обеспечивает плотность на уровне 280 точек на дюйм.

Чувствительность сенсора хорошая, как и скорость отклика. Впрочем, за это стоит благодарить уже высокую производительность.

Производительность Huawei MatePad Pro

Вариант памяти для нового планшета только один. На борту всех без исключения устройств будет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Есть поддержка карты памяти, но формата Nano Memory.

Что делать, если смартфон не видит карту памяти.

Больше модели не отличаются ничем, кроме того, что в более дорогой версии есть поддержка SIM-карт. В более дешевой версии такой роскоши нет.

Работает Huawei MatePad Pro на процессоре Kirin 990, который лежит в основе самых новых моделей смартфонов Huawei. Производительности ему более чем хватает, поэтому все игры и требовательные приложения будут работать просто отлично. Скажем так — лучше просто не получится, пока не придумают новое более производительное железо.

Приятным сюрпризом станет аудиосистема, которая имеет достаточно громкий звук и высокое качество звука. Чтобы один динамик не отдувался за остальных, их в смартфоне целых четыре, а настроены они при содействии специалистов Harman/Kardon. Если не слышали, это премиальный бренд акустических систем.

Аудиоразъема нет, поэтому придется пользоваться переходником, наушниками с USB Type-С или просто беспроводными наушниками, на которые уже давно пора переходить всем.

Сервисы Google по уже сложившейся традиции не поддерживаются. В итоге, надо будет устанавливать приложения из магазина AppGallery. Но радует то, что там уже есть многое из того, к чему мы все привыкли. Хотя, конечно, и не все.

Зарядка телефона от планшета

Из всех планшетов, с которыми я имел дело, только Huawei MatePad Pro имеет функцию обратной беспроводной зарядки. Кроме того, что он сам может заряжаться без проводов, он еще и может заряжать другие устройства, вроде наушников или телефонов. Я пробовал заряжать от него Huawei P40 Pro и iPhone 11 Pro и никаких проблем не возникло. Приятно удивила скорость зарядки, которая пусть и отстает от стационарного зарядного устройства, но все равно позволяет наполнять телефон энергией достаточно быстро.

В планшете така функци куда более полезна, чем в телефоне, так как емкость батареи Huawei MatePad Pro составляет 7250 мАч. Планшет поддерживает зарядку с мощностью до 40 Вт, но в комплекте идет блок питания только на 20 Вт. Беспроводная зарядка поддерживается только до 15 Вт, хотя для планшета это очень большое достижение. Много ли вы знаете подобных гаджетов с такой функцией?

Насколько популярны сервисы Huawei в мире.

Может ли в планшете быть хорошая камера

Камера в планшете нужна очень редко, так как для этого куда проще пользоваться смартфоном. Тем не менее, создатели Huawei MatePad Pro не стали делать ее для галочки. Назвать ее очень крутой нельзя так как у нее недостаточно модулей для этого (только один), да и качество пониже, чем у флагманской, но все равно за нее не стыдно.

Единственная претензия в том, что основная камера находится в том же месте, где и фронтальная. Учитывая, что каждый модуль имеет большую толщину, можно сказать, что такое решение кажется странным. Возможно, стоило расположить их в разных местах. Не исключено, что тогда камера выпирала бы существенно меньше.

Примеры фотографий на камеру Huawei MatePad Pro:



Разрешение основной камеры составляет только 13 Мп, а фронтальной и вовсе 8 Мп. Зато светосила будет соответственно f/1.8 и f/2.0.

Аксессуары Huawei MatePad Pro

Как уже было сказано выше, аксессуарами являются стилус M-pencil и чехол-клавиатура. Они подойдут тем, кому нужен планшет для работы. Если вы много печатаете или любите рисовать, то они вам точно понадобятся.

Клавиатура имеет приятные клавиши и очень похожа на клавиатуру компактного ноутбука. Она превратит планшет в некоторое подобие того самого ноутбука.

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Стилус не менее интересен. Он работает от встроенного аккумулятора, который заряжается беспроводным способом. Достаточно, как в случае с iPad Pro, приложить его к боковой грани планшета, как он примагнитится и начнет заряжаться.

Он позволяет не просто тыкать в экран и выбирать нужные пункты, но и поддерживает 4096 степеней нажатия. То есть можно нажимать на экран чуть сильнее и рисовать более толстые линии. Могут быть и другие сценарии использования, но тут уже все зависит от разработчиков софта.

Стоит ли покупать Huawei MatePad Pro

Мне кажется, что 49 990 рублей для планшета, аналоги которого стоят намного дешевле, это дорого. При этом, если получить в подарок стилус и клавиатуру, то цена станет куда более приятной, а вы получите почти ноутбук.

Если вас не смущает отсутствие сервисов Google, которые не так критичны на планшете, этот вариант может вам понравиться. На планшете люди не пользуются Instagram, WhatsApp и другими приложениями (зато пользуются Telegram, в котором у нас есть свой чат), которые надо устанавливать отдельно не из магазина приложений. А значит, проблем с использованием возникнуть не должно. С другой стороны, есть несколько способов вернуть сервисы Google на устройства Huawei, хотя Google и ведет работу с тем, чтобы закрыть их.

Если сказанное вас не смущает и вы искали такой планшет, лучше успейте купить его с подарками на сайте производителя. Хотя, возможно, они никуда и не денутся. Вряд ли на Huawei MatePad Pro будет сумасшедший спрос. Впрочем, как и на другие планшеты. Это не то устройство, которое нужно каждому.