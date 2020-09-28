Почему пользователи Android должны радоваться, что существуют Apple Watch

Пару недель назад Apple показала миру свои новые Apple Watch Series 6. Вы скажете, что это не новость для нашего портала, да и вообще это уже не новость, и будете правы. Я не буду расписывать, что они из себя представляют, хотя что-то интересное в них есть. Я больше хочу порассуждать на тему того, чем они хороши для нас с вами, и какое влияние они окажут на всю индустрию умных часов в целом. Может показаться, что продукция Apple, будь то iPhone, iPad или Apple Watch существуют в своем мирке, но это не так. Нам надо пристально присматриваться к тому, что у них там происходит, чтобы понимать, чего ждать. Вот и давайте присмотримся повнимательнее.

Для чего нужны умные часы

Сейчас наблюдается интересная тенденция. В отличии от рынка смартфонов, рынок умных часов не только не падает, но и растет. Это говорит о том, что гаджет, к которому простые пользователи были в свое время настроены немного скептически, набирает все большую популярность.

Те, кто раньше не покупал их, смотрит на друзей и знакомых и понимает, что пользоваться таким гаджетом очень удобно. В том же корпусе ты получаешь не только средство определения времени, но и почти полноценный смартфон на руке. Можно еще сказать, что наручные часы это украшение, но современные смарт-часы тоже отлично выглядят и могут очень легко кастомизироваться путем замены ремешка.

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Остался вопрос с ”показать, что можешь себе позволить”, ведь многие часы должны не просто показывать время и быть красивыми, но и показывать статус владельца, который ими пользуется. Чтобы на него смотрели и видели, что у него есть деньги. Для этой цели даже TAG Heuer выпустили свои смарт-часы. На вид — узнаваемый дизайн, внутри — электронные компоненты. Тем, для кого эти часы недостаточно дороги, часто уже просто нечего никому доказывать и они могут пользоваться хоть Xiaomi Mi Band со сменными ремешками и все равно будут отлично выглядеть.

К чему это я? Ах да! Я хотел рассказать про Apple Watch и про то, какой вклад они сделали в развитие умных часов на Android.

Когда появились смарт-часы

Начнем с того, что вся индустрия умных часов появилась на слухах о грядущем выходе Apple Watch. В прессу начали активно просачиваться слухи о том, что уже вот-вот, но они так и не выходили. В итоге длилось это около пары лет и за это время другие производители успели выпустить свои решения. Одни были ужасными, так как основной задачей было победить в ”гонке вооружений”, но свою задачу они выполнили.

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Потом Apple выпустила первое поколение своего гаджета и даже снабдила его эксклюзивной версией за несколько тысяч долларов. Она была золотой и продавалась только в специальных магазинах.

Тогда многие сказали, что даже обычная версия примерно за 300 долларов была слишком дорогой, но именно это развязало руки производителям умных часов других брендов. Они не просто могли делать свои модели дороже по принципу ”все равно купят”. Они могли полноценно развивать свои продукты, зная, что потраченные на разработки деньги принесут свои дивиденды. В итоге пользователи получили разнообразие. Есть топовые модели с большим количеством функций, а есть и не такие дорогие, что называется, на любой кошелек.

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Самые популярные умные часы

Не стоит забывать и о том, что Apple Watch являются самым продаваемым устройством такого рода. Несмотря на то, что iPhone это примерно пятая часть смартфонов, а пользоваться Apple Watch можно только с ним, статистика поражает. Apple Watch продается больше, чем всех остальных часов вместе взятых — более 50% от общего количества.

Такая популярность говорит остальным производителям умных часов, что перспективы роста есть и им есть куда стремиться. В итоге, даже те, кто раньше не делал ничего подобного, активно включаются в процесс. Примеров масса.

На выходе мы получаем локомотив и много вагонов. Локомотив разгоняет состав и заставляет всю индустрию расти. Сравнение с вагонами не говорит о том, что я принижаю достоинство гаджета. В конце концов, в любой момент один из вагонов может ”выстрелить” и сам стать локомотивом.

Вы можете поспорить со мной. Для этого, как обычно, открыты двери нашего Telegram-чата и комментарии. Вот только если отбросить ненависть к конкурирующей платформе и трезво все оценить, владельцы Android-смартфонов должны радоваться тому, что Apple выпускает свои часы и подстегивает интерес конкурентов заниматься подобными разработками.

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Лично я пользовался Apple Watch, так как у меня есть еще и iPhone. Иногда я пользуюсь ими, а иногда Samsung Galaxy Watch. Бывают у меня и тестовые модели. И знаете, что? Они все хороши. Просто каждый по-своему. Это я и называю правильной конкуренцией. Бренды делают свои решения, а у нас есть выбор. Круто же?