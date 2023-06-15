Шикарные беспроводные наушники на любой вкус и кошелек, которые работают с Андроидом и Айфоном

  2. Темы
  3. Аксессуары
Иван Герасимов

Наверняка в 2023 году нет тех, кто не любит беспроводные наушники: сейчас они стали удобнее, в частности, благодаря более продуманной конструкции. Еще пару лет назад купить хорошие TWS-наушники было достаточно сложно из-за того, что многие компании откровенно экономили на их производстве, из-за чего они были недолговечными и плохо работали с разными платформами. Сейчас за это переживать не стоит, так как есть минимум 4 модели разного типа на любой кошелек, которые прекрасно дополнят и Андроид-смартфон, и iPhone. Рассказываем, какие беспроводные наушники купить в 2023 году и точно не пожалеть.

Шикарные беспроводные наушники на любой вкус и кошелек, которые работают с Андроидом и Айфоном. Нашли для вас отличные наушники на любой вкус по очень аппетитным ценам. Фото.

Нашли для вас отличные наушники на любой вкус по очень аппетитным ценам

Недорогие наушники с активным шумоподавлением

Если вы хотите послушать любимый подкаст или аудиокнигу, отстравнившись от происходящего вокруг, вам подойдут универсальные TWS-наушники с активным шумоподавлением. Спешить покупать дорогую модель не стоит, когда есть отличные вакуумные Mibro AC1. Каждый из наушников имеет 10-миллиметровый динамический драйвер и весит менее 4 г, поэтому их можно носить очень долго, не испытывая дискомфорта в ушной раковине. Для управления воспроизведением используются сенсорные панели, которые моментально реагируют на касания и устойчивы к загрязнениям.

Недорогие наушники с активным шумоподавлением. Mibro AC1 — топовые наушники даже для самых требовательных. Фото.

Mibro AC1 — топовые наушники даже для самых требовательных

Работают Mibro AC1 под управлением Bluetooth 5.3, а также поддерживают 3 режима активного шумоподавления глубиной до 40 дБ, в том числе, умеют заглушать внешние звуки во время звонков с помощью 4 внешних микрофонов. От одного заряда могут проработать до 5,5 часов, а зарядный кейс способен продлить время работы до 40 часов.

Наушники с активным шумоподавлением

Такой набор характеристик не может не понравиться: прямо сейчас Mibro AC1 доступны со скидкой, а дополнительный промокод MIBROAC1 сделает покупку еще выгоднее!

Удобные блютуз-наушники для тренировок

Mibro O1недорогие спортивные наушники для тех, кто предпочитает тренироваться с комфортом. Это гарнитура со специальным креплением, которое устанавливается на ухо так, что оно остается открытым. При этом Mibro O1 — не наушники с костной проводимостью, но очень их напоминают.

Управлять ими легко с помощью небольшой кнопки на лицевой панели, а за счет Bluetooth 5.3 переключение происходит быстро и без задержек. Изнутри расположен динамик, который не создает неудобств во время тренировки, а также не глушит внешние шумы.

Удобные блютуз-наушники для тренировок. Эти крутые спортивные наушники Mibro O1 — ваш идеальный спутник для тренировок. Фото.

Эти крутые спортивные наушники Mibro O1 — ваш идеальный спутник для тренировок

Емкость аккумулятора TWS-наушников составляет 100 мА*ч, что обеспечит вам до 7 часов прослушивания музыки, а зарядный кейс на 800 мА*ч добавит еще до 35 часов прослушивания музыки. Вам понравится то, что Mibro O1 защищены от попадания влаги по стандарту IPX6, весят около 11 г, а также сделаны из приятного материала, который не натирает кожу при соприкосновении. Прямо сейчас их отдают с хорошей скидкой — стоят дешевле, чем кроссовки для бега!

Хорошие наушники Mibro

Беспроводные наушники-вкладыши для смартфона

Самым универсальным вариантом, бесспорно, являются наушники-вкладыши. Любите такой форм-фактор? Тогда присмотритесь к Mibro Earbuds2: это крутые наушники на каждый день, которые подойдут большинству людей и всегда станут отличным подарком. Посудите сами: Mibro Earbuds2 весят около 3 г каждый и выглядят очень стильно благодаря полупрозрачному материалу, устойчивому к высоким температурам, поэтому их можно смело носить и на работу, и на тренировку.

Недорогие наушники выдают хорошее звучание при помощи 13-миллиметрового динамического драйвера, в частности, хорошо передают голос. Идеально подойдут для популярной музыки, подкастов и другого подобного аудиоконтента.

Беспроводные наушники-вкладыши для смартфона. Mibro Earbuds2 идеально подойдут для прослушивания музыки или подкастов. Фото.

Mibro Earbuds2 идеально подойдут для прослушивания музыки или подкастов

Они работают на основе чипа Bluetooth 5.3, который обеспечивает стабильное подключение на высокой скорости и экономит энергию: так что, Mibro Earbuds2 без проблем проработают свыше 6 часов без подзарядки от кейса. Вдобавок актуальный модуль связи еще и обеспечивает быстрое подключение к смартфону, поэтому залезать в настройки не придется. Наушники с поддержкой ENC (шумоподавления для вызовов) стоят около 1400 рублей — успейте заказать, пока цена не выросла!

Купить Mibro Earbuds2

Хорошие беспроводные наушники с мощным аккумулятором

И еще одни хорошие внутриканальные TWS-наушники, которые просто нельзя не порекомендовать — Mibro Earbuds3 с очень приятным покрытием, напоминающим кристаллическую структуру. Их фишка кроется в крупном 10-миллиметровом драйвере для качественного звучания, а также вакуумных амбушюрах для пассивного шумоподавления.

Хорошие беспроводные наушники с мощным аккумулятором. Mibro Earbuds3 — недорогие наушники на все случаи жизни. Фото.

Mibro Earbuds3 — недорогие наушники на все случаи жизни

В Mibro Earbuds3 также расположено сразу 4 микрофона для шумоподавления ENC, чтобы окружающие шумы не мешали во время разговора по телефону, а благодаря мощному аккумулятору и Bluetooth 5.3, обеспечивающим стабильное подключение, эти наушники способны продержаться до 6.5 часов в режиме разговора и до 5 — при прослушивании музыки.

Дополнительную автономность на 40 часов гарнитуре дает компактный зарядный кейс с цифровым дисплеем, отображающим заряд всех элементов, поэтому вы надолго можете забыть о подключении к розетке. Ну, а управление воспроизведением при помощи касания — еще одна приятная фича для будущих владельцев Mibro Earbuds3!

Купить недорогие наушники

Сейчас они продаются по бросовой цене — чуть дешевле 1600 рублей, но это временная акция. Советую поторопиться, пока эти отличные TWS-наушники не подорожали!

Лонгриды для вас
Как выбрать микрофон для телефона и правильно его настроить

Каждый смартфон оснащен встроенным микрофоном, который на большинстве моделей предназначен исключительно для разговоров посредством мобильной связи. При записи видео звук не отличается высоким качеством, а стандартное шумоподавление порой не справляется даже с порывами ветра. Если вы используете свое устройство на Android как средство ведения видеоблога или нередко обращаетесь к диктофону, вам определенно понадобится внешний микрофон для телефона. Расскажем, какую модель выбрать, а также поговорим о том, как правильно подключить этот электроакустический прибор.

Читать далее
Как увеличить скорость интернета на телефоне

Важность скорости интернета на телефоне сложно переоценить, поскольку работа большинства мобильных приложений возможна только через подключение к сети. Поэтому даже владельцы флагманов на мощном процессоре могут испытывать определенные неудобства при выполнении, казалось бы, простых действий вроде веб-серфинга или пролистывания ленты социальной сети. Чтобы нивелировать дискомфорт, необходимо ускорить интернет на Андроид. И сегодня я подскажу, как это сделать.

Читать далее
Вертикальный беспроводной пылесос Redroad V17 отдают за копейки. Заказывайте, пока все не разобрали

Представить себе современную квартиру без робота-пылесоса стало уже практически невозможно. Вот только доверить ему любую уборку не получится. Во-первых, в каждом доме есть труднодоступные места, куда робот просто не заедет. А во-вторых, чтобы получить нормальную мощность всасывания, необходимо как следует потратиться. Ведь далеко не каждый робот оснащается мощным движком. Именно поэтому стоит сразу задуматься о покупке хорошего вертикального беспроводного пылесоса.

Читать далее