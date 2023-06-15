Шикарные беспроводные наушники на любой вкус и кошелек, которые работают с Андроидом и Айфоном

Наверняка в 2023 году нет тех, кто не любит беспроводные наушники: сейчас они стали удобнее, в частности, благодаря более продуманной конструкции. Еще пару лет назад купить хорошие TWS-наушники было достаточно сложно из-за того, что многие компании откровенно экономили на их производстве, из-за чего они были недолговечными и плохо работали с разными платформами. Сейчас за это переживать не стоит, так как есть минимум 4 модели разного типа на любой кошелек, которые прекрасно дополнят и Андроид-смартфон, и iPhone. Рассказываем, какие беспроводные наушники купить в 2023 году и точно не пожалеть.

Недорогие наушники с активным шумоподавлением

Если вы хотите послушать любимый подкаст или аудиокнигу, отстравнившись от происходящего вокруг, вам подойдут универсальные TWS-наушники с активным шумоподавлением. Спешить покупать дорогую модель не стоит, когда есть отличные вакуумные Mibro AC1. Каждый из наушников имеет 10-миллиметровый динамический драйвер и весит менее 4 г, поэтому их можно носить очень долго, не испытывая дискомфорта в ушной раковине. Для управления воспроизведением используются сенсорные панели, которые моментально реагируют на касания и устойчивы к загрязнениям.

Работают Mibro AC1 под управлением Bluetooth 5.3, а также поддерживают 3 режима активного шумоподавления глубиной до 40 дБ, в том числе, умеют заглушать внешние звуки во время звонков с помощью 4 внешних микрофонов. От одного заряда могут проработать до 5,5 часов, а зарядный кейс способен продлить время работы до 40 часов.

Наушники с активным шумоподавлением

Такой набор характеристик не может не понравиться: прямо сейчас Mibro AC1 доступны со скидкой, а дополнительный промокод MIBROAC1 сделает покупку еще выгоднее!

Удобные блютуз-наушники для тренировок

Mibro O1 — недорогие спортивные наушники для тех, кто предпочитает тренироваться с комфортом. Это гарнитура со специальным креплением, которое устанавливается на ухо так, что оно остается открытым. При этом Mibro O1 — не наушники с костной проводимостью, но очень их напоминают.

Управлять ими легко с помощью небольшой кнопки на лицевой панели, а за счет Bluetooth 5.3 переключение происходит быстро и без задержек. Изнутри расположен динамик, который не создает неудобств во время тренировки, а также не глушит внешние шумы.

Емкость аккумулятора TWS-наушников составляет 100 мА*ч, что обеспечит вам до 7 часов прослушивания музыки, а зарядный кейс на 800 мА*ч добавит еще до 35 часов прослушивания музыки. Вам понравится то, что Mibro O1 защищены от попадания влаги по стандарту IPX6, весят около 11 г, а также сделаны из приятного материала, который не натирает кожу при соприкосновении. Прямо сейчас их отдают с хорошей скидкой — стоят дешевле, чем кроссовки для бега!

Хорошие наушники Mibro

Беспроводные наушники-вкладыши для смартфона

Самым универсальным вариантом, бесспорно, являются наушники-вкладыши. Любите такой форм-фактор? Тогда присмотритесь к Mibro Earbuds2: это крутые наушники на каждый день, которые подойдут большинству людей и всегда станут отличным подарком. Посудите сами: Mibro Earbuds2 весят около 3 г каждый и выглядят очень стильно благодаря полупрозрачному материалу, устойчивому к высоким температурам, поэтому их можно смело носить и на работу, и на тренировку.

Недорогие наушники выдают хорошее звучание при помощи 13-миллиметрового динамического драйвера, в частности, хорошо передают голос. Идеально подойдут для популярной музыки, подкастов и другого подобного аудиоконтента.

Они работают на основе чипа Bluetooth 5.3, который обеспечивает стабильное подключение на высокой скорости и экономит энергию: так что, Mibro Earbuds2 без проблем проработают свыше 6 часов без подзарядки от кейса. Вдобавок актуальный модуль связи еще и обеспечивает быстрое подключение к смартфону, поэтому залезать в настройки не придется. Наушники с поддержкой ENC (шумоподавления для вызовов) стоят около 1400 рублей — успейте заказать, пока цена не выросла!

Купить Mibro Earbuds2

Хорошие беспроводные наушники с мощным аккумулятором

И еще одни хорошие внутриканальные TWS-наушники, которые просто нельзя не порекомендовать — Mibro Earbuds3 с очень приятным покрытием, напоминающим кристаллическую структуру. Их фишка кроется в крупном 10-миллиметровом драйвере для качественного звучания, а также вакуумных амбушюрах для пассивного шумоподавления.

В Mibro Earbuds3 также расположено сразу 4 микрофона для шумоподавления ENC, чтобы окружающие шумы не мешали во время разговора по телефону, а благодаря мощному аккумулятору и Bluetooth 5.3, обеспечивающим стабильное подключение, эти наушники способны продержаться до 6.5 часов в режиме разговора и до 5 — при прослушивании музыки.

Дополнительную автономность на 40 часов гарнитуре дает компактный зарядный кейс с цифровым дисплеем, отображающим заряд всех элементов, поэтому вы надолго можете забыть о подключении к розетке. Ну, а управление воспроизведением при помощи касания — еще одна приятная фича для будущих владельцев Mibro Earbuds3!

Купить недорогие наушники

Сейчас они продаются по бросовой цене — чуть дешевле 1600 рублей, но это временная акция. Советую поторопиться, пока эти отличные TWS-наушники не подорожали!