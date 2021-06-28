ТОП-5 лучших ремешков для Xiaomi Mi Band с AliExpress

Xiaomi Mi Band 6 с самого начала своих продаж и с самой первой модели стал настоящим хитом. Это подтверждается десятками миллионов продаж по всему миру. Он недорогой, компактный и может многое, даже если уступает некоторым аналогам по функциональности. А еще это Xiaomi, которая традиционно в последние годы вызывает много доверия к себе у покупателей. Я сам не часто пользуюсь этим гаджетом, хотя у меня и есть несколько штук в личной коллекции. Но не так давно я решил найти интересные ремешки для них на AliExpress, заказать и поделиться информацией с вами. В этой подборке я покажу те модели, которые вызвали у меня наибольший интерес и показались мне самыми привлекательными. Есть все — от аналогов оригинальных ремешков до совершенно необычных.

Ремешки для браслета Mi Band

Приведённые ниже ремешки стоят недорого, имеют хороший рейтинг, а самое главное — они есть для всех моделей этого браслета, начиная с Mi Band 2 и заканчивая самым новым Mi Band 6.

Оригинальный ремешок для Xiaomi Mi Band

Начнем, пожалуй, с оригинального браслета, который пригодится каждому пользователю. Даже если у вас есть крутые модели ”не как у всех”, часто для занятий спортом или тому подобного лучше выбрать именно оригинальную модель. Кроме этого, иметь запасной вариант тоже неплохо, ведь многие знают, как со временем изнашивается ремешок этого гаджета. Особенно, если он цветной.

Тут можно купить неплохие оригинальные ремешки разных цветов, некоторые из которых выглядят очень необычно. Лично мне понравилось то, что среди них есть приятные модели ярких цветов, но их нельзя назвать кричащими. Даже оранжевый выглядит очень скромно, но при этом стильно.

При цене примерно 350 рублей можно заказать парочку на всякий случай или просто для того, чтобы можно было менять их под настроение и стиль одежды. Тем более, что 94% покупателей поставили товару 5 звезд. А это чего-то, да стоит.

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Металлический ремешок для Xiaomi Mi Band

Несмотря на то, что сам по себе Xiaomi Mi Band выглядит довольно спортивно, превратить его в строгий гаджет, который можно будет надеть чуть ли не с костюмом или вечерним платьем, можно всего за 350 рублей. А еще этот ремешок можно точно подстраивать под размер руки, а не только выбирать одно из типовых значений в виде готовых отверстий.

Первым подобным гаджетом, который получил такой браслет, стали часы Apple Watch. Тогда Apple назвала свой аксессуар ”миланской петлей”. Стоил он очень дорого, но на AliExpress быстро появились аналоги. Пусть они и уступали по качеству, но при ношении это было незаметно, а на вид и вовсе было не отличить оригинал от копии.

Поддерживают ли Mi Band 5 и 6 бесконтактную оплату в России.

91% отметок ”пять звезд” и еще 7% отметок ”четыре звезды” — в общей сложности 98% положительных отзывов многое говорят о качестве товара. Такой ремешок тоже должен быть в коллекции. Тем более, за такие деньги.

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Блочный браслет Xiaomi Mi Band 6

Блочный браслет — это настоящая классика для наручных часов. Пусть с ним больше ассоциируются массивные хронометры, но Mi Band с таким браслетом тоже выглядит довольно неплохо, и такой браслет делает его более строгим для ношения на каждый день.

Этот аксессуар тоже имеет довольно хорошие отзывы — средняя оценка 4,8+, 90% отметок ”пять звезд”, 7% отметок ”четыре звезды” и больше 4 000 заказов. С такими показателями шансы нарваться на что-то некачественное слишком малы.

Надежная застежка открывается нажатием на кнопки с двух сторон, а глянцевый металл аксессуара отлично гармонирует с отполированным экраном самого Mi Band любой модели, начиная со второго поколения.

Mi Band 6 или Mi Band 5: что лучше купить.

Есть разные варианты блочного браслета с разными типами звеньев — выбрать будет из чего. Есть даже миланская петля, как по ссылке выше. Тем более, что есть даже экспресс-доставка за несколько дней. Цена варьируется от 300 до 900 рублей в зависимости от модели (есть даже цветные). Если что-то нравится, выбирайте и заказывайте. Вот ссылка.

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Недорогие ремешки для Xiaomi Mi Band

Самое главное преимущество этих ремешков — их цена. Она варьируется от 50 до 150 рублей. За такие деньги они просто не могут не привлекать внимания. Тем более, что они имеют тиснение с разной текстурой. Вряд ли это выводит их на новый уровень с точки зрения дизайна, но все равно немного освежает внешне.

Это классический ремешок с застежкой. Язычков два, а расстояние между отверстиями довольно небольшое — регулировка будет удобной. А еще есть ободок вокруг экрана в цвет ”строчке” ремешка. Это делает ремешок каким-то более стильным.

Кроме цены, уважение вызывает и оценка покупателей — 4,9 из 5 при 3 000 заказов. Это довольно хороший показатель для подобного аксессуара. Да еще и такого дешевого.

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Кожаный ремешок для Xiaomi Mi Band

Ну, и конечно, куда же без кожаного ремешка? Они всегда были актуальны для классических часов, а сейчас популярны среди пользователей носимой электроники.

Чем нас удивил новый Xiaomi Mi Band 6 кроме безрамочного экрана.

Классическая пряжка, текстура кожи и корпус для размещения Mi Band сделанный под цвет ремешка — все это смотрится очень стильно. Для любителей есть даже модели под золото.

Стоит такой аксессуар очень недорого — всего чуть больше 350 рублей. При этом 1 300 человек, которые купили его, дали ему коллективную оценку 4,8, что является очень хорошим показателем. Если будете покупать, я бы рекомендовал выбрать вариант с экспресс-доставкой из России. Получится примерно на 70-80 рублей дороже, зато доставят в течение 5 дней. Так даже выгоднее, ведь обычная доставка из Китая со сроком 2-3 недели будет еще дороже (плюс 105 рублей к стоимости).

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Если вы знаете другие крутые ремешки для Xiaomi Mi Band или хотите, чтобы мы заказали и проверили на себе какую-то модель, присылайте ссылки на них в комментариях. Заодно расскажете другим об интересных моделях.