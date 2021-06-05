Поддерживают ли Mi Band 5 и 6 бесконтактную оплату в России

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Xiaomi уже довольно давно оснащает свои фитнес-браслеты поддержкой NFC, в России эти датчики компания активировала только в прошлом году. Благодаря этому владельцы Xiaomi Mi Band 4 получили возможность оплачивать покупки бесконтактным способом в одно касание. Это был настоящий прорыв, потому что таких исключений Xiaomi не сделала больше ни для одного другого рынка. Но ведь Xiaomi Mi Band 4 – не единственный фитнес-браслет компании с NFC. Стало быть, работать на оплату может не только он? Разберёмся.

Бесконтактные платежи

Mi Band 4 могут платить бесконтактным способом, а другие модели — нет. По крайней мере, в России

Да, действительно, Xiaomi Mi Band 4 – лишь одна из многих моделей, которые поддерживают NFC и бесконтактную оплату. Правда, поддерживают только в Китае. Во всех остальных странах модуль ближнего поля в браслетах заблокирован.

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То есть его нельзя использовать ни для платежей в одно касание, ни для сопряжения с внешним оборудованием вроде спортивных тренажёров, ни для передачи данных. Даже в России, где Mi Band 4 работает на оплату, Mi Band 5 и 6 той же самой функцией не обладают.

Бесконтактная оплата через Mi Band

Так что нет, сейчас, если у вас Mi Band 5 или Mi Band 6, оплачивать покупки бесконтактно в России вы не сможете. Но скорее всего это ненадолго. Известно, что Xiaomi работает над расширением ассортимента носимых устройств, представленных на российском рынке, которые позволят использовать NFC для оплаты.

Mi Band 5

Mi Band 5 поддерживает NFC, но платить ими в России пока нельзя

Об этом рассказал глава MasterCard в России Алексей Малиновский:

В прошлом году держатели карт MasterCard в нашей стране первыми в мире смогли воспользоваться новыми Mi Smart Band 4 NFC с технологией бесконтактной оплаты. Мы продолжаем работать над тем, чтобы у россиян появилось ещё больше возможностей для платежей носимыми устройствами.

Почему я лучше куплю Mi Band 4, чем новый Mi Band 6

Сказать по-честному, Малиновский не сказал ничего критически важного. Он не озвучил ни сроков запуска новых Mi Band с поддержкой бесконтактной оплаты в России, ни уточнил названия их моделей. Другое дело, что вариантов здесь не так уж и много, а, если быть до конца точным, то вообще два.

Какие Mi Band с NFC купить

Так что я бы предположил, что уже в этом году нам стоит ожидать появления в продаже Xiaomi Mi Band 5 с NFC (купить), которые позволят оплачивать покупки бесконтактным способом в одно касание. Всё-таки Mi Band 6 ещё в России официально не продаются и пока неизвестно, когда начнут. А Mi Band 5 у нас уже есть.

Mi Band

В принципе, вы можете купить Mi Band 5 с NFC для китайского рынка. В России они скорее всего тоже будут работать, когда им запустят NFC

Правда, тут нужно понимать, что классическая версия Xiaomi Mi Band 5 которая есть на российском рынке, не оснащается NFC. Так что Xiaomi придётся запустить продажи NFC-совместимой модели для глобального рынка. Это совершенно самостоятельная модель, которой пока нет даже на АлиЭкспресс.

Чем нас удивил новый Xiaomi Mi Band 6 кроме безрамочного экрана

Другое дело, что на АлиЭкспресс есть китайская версия Xiaomi Mi Band 5, которая скорее всего будет работать с MasterCard и нашими терминалами для бесконтактной оплаты. Во всяком случае, Mi Band 4 для китайского рынка прекрасно работала у нас при условии, что пользователь устанавливал кастомное приложение Mi Fit с поддержкой MasterCard.

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