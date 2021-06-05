Поддерживают ли Mi Band 5 и 6 бесконтактную оплату в России

Несмотря на то что Xiaomi уже довольно давно оснащает свои фитнес-браслеты поддержкой NFC, в России эти датчики компания активировала только в прошлом году. Благодаря этому владельцы Xiaomi Mi Band 4 получили возможность оплачивать покупки бесконтактным способом в одно касание. Это был настоящий прорыв, потому что таких исключений Xiaomi не сделала больше ни для одного другого рынка. Но ведь Xiaomi Mi Band 4 – не единственный фитнес-браслет компании с NFC. Стало быть, работать на оплату может не только он? Разберёмся.

Да, действительно, Xiaomi Mi Band 4 – лишь одна из многих моделей, которые поддерживают NFC и бесконтактную оплату. Правда, поддерживают только в Китае. Во всех остальных странах модуль ближнего поля в браслетах заблокирован.

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То есть его нельзя использовать ни для платежей в одно касание, ни для сопряжения с внешним оборудованием вроде спортивных тренажёров, ни для передачи данных. Даже в России, где Mi Band 4 работает на оплату, Mi Band 5 и 6 той же самой функцией не обладают.

Бесконтактная оплата через Mi Band

Так что нет, сейчас, если у вас Mi Band 5 или Mi Band 6, оплачивать покупки бесконтактно в России вы не сможете. Но скорее всего это ненадолго. Известно, что Xiaomi работает над расширением ассортимента носимых устройств, представленных на российском рынке, которые позволят использовать NFC для оплаты.

Об этом рассказал глава MasterCard в России Алексей Малиновский:

В прошлом году держатели карт MasterCard в нашей стране первыми в мире смогли воспользоваться новыми Mi Smart Band 4 NFC с технологией бесконтактной оплаты. Мы продолжаем работать над тем, чтобы у россиян появилось ещё больше возможностей для платежей носимыми устройствами.

Почему я лучше куплю Mi Band 4, чем новый Mi Band 6

Сказать по-честному, Малиновский не сказал ничего критически важного. Он не озвучил ни сроков запуска новых Mi Band с поддержкой бесконтактной оплаты в России, ни уточнил названия их моделей. Другое дело, что вариантов здесь не так уж и много, а, если быть до конца точным, то вообще два.

Какие Mi Band с NFC купить

Так что я бы предположил, что уже в этом году нам стоит ожидать появления в продаже Xiaomi Mi Band 5 с NFC (купить), которые позволят оплачивать покупки бесконтактным способом в одно касание. Всё-таки Mi Band 6 ещё в России официально не продаются и пока неизвестно, когда начнут. А Mi Band 5 у нас уже есть.

Правда, тут нужно понимать, что классическая версия Xiaomi Mi Band 5 которая есть на российском рынке, не оснащается NFC. Так что Xiaomi придётся запустить продажи NFC-совместимой модели для глобального рынка. Это совершенно самостоятельная модель, которой пока нет даже на АлиЭкспресс.

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Другое дело, что на АлиЭкспресс есть китайская версия Xiaomi Mi Band 5, которая скорее всего будет работать с MasterCard и нашими терминалами для бесконтактной оплаты. Во всяком случае, Mi Band 4 для китайского рынка прекрасно работала у нас при условии, что пользователь устанавливал кастомное приложение Mi Fit с поддержкой MasterCard.