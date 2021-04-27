Xiaomi собрала вместе все версии браслета Mi Band. Вот что получилось

Если у вас нет Mi Band, наверняка он есть у кого-то из ваших родственников или знакомых. Это неудивительно, ведь гаджет получился в целом удачным, хоть и не без недостатков, но самое главное — он дешевый. Первое поколение стоило всего 13 долларов. Сейчас он подорожал в разы, но ценник все равно не дотягивает даже до 50 долларов. При этом он предлагает широкие возможности и хорошо ”прокачался” с 2014 года. Видимо, чтобы подчеркнуть это, компания решила выпустить ограниченную серию, которая должна стать настоящим подарком для фанатов марки. Можно подумать, что это специальная серия ремешков или особый дизайн модели шестого поколения, но все намного интереснее.

Подарочный набор Mi Band

Китайский гигант недавно выпустил свой последний смарт-браслет Xiaomi Mi Band 6. А сейчас генеральный директор компании Лей Цзюнь объявил на своей странице в Weibo, что продажи Xiaomi Mi Band 6 превысили один миллион единиц. Это отличный результат и говорит о том, что гаджет действительно востребован.

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Недавно компания анонсировала ограниченную памятную подарочную коробку для смарт-браслетов Xiaomi. В этой коробке находится Mi Band 6 и другие модели предыдущих поколений. Однако Xiaomi не сообщила, будет ли она продавать этот набор.

Когда вышел первый Mi Band

Xiaomi присутствует на рынке смарт-браслетов около семи лет. Умный браслет первого поколения Xiaomi Mi Band 1 был выпущен в 2014 году. У него даже не было дисплея, а среди функций был только трекер активности с отслеживанием упражнений и мониторинг качества сна. У него даже не было экрана, чтобы считывать информацию — все делалось через смартфон. Зато и цена подобного аксессуара составляла всего 12 долларов. Тогда подобные гаджеты не были так сильно развиты, но первый Mi Band внес большой вклад в популяризацию направления.

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Первый Mi Band с экраном

Второе поколение предсказуемо получило название Xiaomi Mi Band 2 и вышло на рынок в 2016 году. Оно уже получило небольшой экран с диагональю 0,42 дюйма. Это был OLED-дисплей и он поддерживал отображение самых важных функций. Он даже включался сам, когда пользователь поднимал руку, что по тем временам было довольно круто.

Можно ли купить Mi Band 3

В 2018 году Xiaomi официально выпустила Xiaomi Mi Band 3. Это устройство имело элегантный дизайн с приятной формой корпуса и большим экраном. Это был первый представитель серии, который получил поддержку NFC. Стартовая цена составляла 26 долларов, однако версия с NFC стоила уже 31 доллар, что в целом тоже не было такой большой суммой. А еще, этот гаджет продается до сил пор. Купить его можно на AliExpress и даже в ряде российских магазинов.

Mi Band 3 на AliExpress

Харатеристики Mi Bnad 4

Xiaomi Mi Band 4-го поколения был выпущен в 2019 году. Как видим, цикл выпуска новинок сократился. Скорее всего, это стало возможно благодаря улучшению характеристик электронных компонентов, которые стали меньше и производительнее. А еще сами инженеры Xiaomi научились делать свое дело. Mi Band 4 впервые получил цветной экран AMOLED и поддержку оплаты покупок. Стандартная версия не изменилась в цене (26 долларов США). Однако версия NFC подорожала до 35 долларов США. Это цены на старте продаж.

Mi Band 4 на AliExpres

Стоит ли покупать Mi Band 5

Xiaomi Mi Band 5 был выпущен в 2020 году. Относительно технологического рывка в предыдущих поколениях, на этот раз мы получили скорее эволюцию. Размер и яркость экрана лучше по сравнению с предыдущей моделью, добавился динамический циферблат, а заряжаться гаджет стал при помощи магнитной зарядки. Больше ничего существенного про тот браслет сказать нельзя. Его стандартная версия стоила 29 долларов США, а версия NFC — 35 долларов США. То есть цена практически не поменялась относительно 4-го поколения.

Mi Band 5 на AliExpress

Самый новый Mi Band 6

И вот настал 2021 год. Весной Xiaomi представила свой смарт-браслет 6-го поколения. Предсказуемо он получил название Xiaomi Mi Band 6. Он не просто сохранил цветной дисплей, но и сделал его безрамочным. Это полноразмерный AMOLED-экран с увеличением площади дисплея на 50%. Увеличение было достигнуто за счет расширения в зону креплений корпуса. Так же появились некоторые новые функции. Функция мониторинга кислорода в крови стала работать не только в китайской версии, как годом ранее, но и в глобальной. Вот только цена подросла. Теперь 35 долларов просят уже не за NFC-версию, а за обычную. Если NFC все же нужен, то заплатить придется уже 43 доллара.

Mi Band 6 на AliExpress

Конечно, при переходе от одного поколения к другому старая модель не ”превращалась в тыкву”. Например, у Mi Band 6 нет преимуществ по всем пунктам над Mi Band 5. Об этом я рассказывал в отдельной статье, где сравнивал их характеристики.

Доказательством популярности линейку и того, что все ее поколения имеют право на жизнь, является то, что до сих пор можно купить даже 3-е поколение. Если интересно, вот ссылки на AliExpress для Mi Band 3, Mi Band 4, Mi Band 5 и Mi Band 6.

Mi Band 6 или Mi Band 5: что лучше купить.

А еще интересно, где Xiaomi взяла браслеты первого поколения? Как думаете, это нереализованные остатки или специально подготовленные модели, которые были собраны по старым чертежам? Я больше склоняюсь ко второму варианту. Если это так, было бы неплохо увидеть набор из всех моделей в продаже. Это было бы отличной новостью для фанатов марки. Даже я, возможно, прикупил бы его, хоть и не питаю таких теплых чувств к Mi Band.