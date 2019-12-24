Совсем скоро нас встретит 2020 год, поэтому самое время поделиться мнением о будущем рынка и заявить о наших желаниях и ожиданиях. 2019 год получился насыщенным, было представлено немало интересных аппаратов, производители стремятся отказаться от вырезов в дисплее и демонстрируют крайне необычные гаджеты, но достаточно ли этого? Давайте порассуждаем и предложим 20 особенностей, которые мы ожидаем от производителей в 2020 году.
Содержание
- 1 Почему смартфон разряжается быстро?
- 2 Зачем нам много мегапикселей?
- 3 Разбился смартфон
- 4 Смартфон без выреза в дисплее
- 5 Смартфоны с камерой под дисплеем
- 6 Как удалить предустановленные приложения на смартфоне?
- 7 Смартфоны без физических кнопок
- 8 Зачем нужна кнопка Bixby?
- 9 Где в моём смартфоне вход для наушников?
- 10 Смартфоны со стереодинамиками
- 11 Смартфоны с кнопкой беззвучного режима
- 12 Сканеры под дисплеем работают медленно
- 13 Компактные смартфоны 2020 года
- 14 Зачем смартфону много камер?
- 15 Смартфоны с поддержкой 4K 60 фпс
- 16 Какие смартфоны имеют влагозащиту?
- 17 Складные смартфоны
- 18 Смартфоны со строгим дизайном
- 19 Лёгкие телефоны
- 20 «Мой телефон зависает»
Почему смартфон разряжается быстро?
Аккумулятор — главная проблема современного мира. Литиевые батареи уже неактуальны и не соответствуют потребностям сегодняшнего рынка. Именно аккумуляторы являются ахиллесовой пятой рынка гаджетов. Компания Huawei должна удивить нас графеновой технологией в новых флагманах, но пока это лишь эксперименты.
Зачем нам много мегапикселей?
Необходимо прекратить гонку за количеством мегапикселей — это глупо и бессмысленно. Нам нужны качественные сенсоры с большим размером пикселей, а не большим количеством. А что думаете по этому поводу вы?
Разбился смартфон
Сегодня всё чаще производители демонстрируют стеклянные корпуса, но стекло и в Африке стекло, поэтому было бы неплохо, если бы компании больше внимания уделили пластику и металлу — это более практичные материалы для рынка смартфонов.
Смартфон без выреза в дисплее
По слухам, в iPhone 12 вырез останется таким же, и это странно, ведь Android-производители уже отказываются от него. И надеемся, что эта тенденция будет продолжаться. Сегодня даже бюджетные аппараты предлагают экраны без вырезов.
Смартфоны с камерой под дисплеем
В июне на выставке MWC компания OPPO впервые показала миру смартфон с камерой под дисплеем. Это крутая технология, которая является единственно правильной в вопросе отказа от выреза в экране. Да, возможно, это увеличит стоимость разработки, поэтому стоит подойти к вопросу более серьезно.
Как удалить предустановленные приложения на смартфоне?
Производители часто предустанавливают в свои телефоны различный сторонний софт, зарабатывая на этом. Обычным потребителям это не нравится. К слову, в России совсем скоро необходимость в установке стороннего софта будет прописана в законе, что, на мой взгляд, не понравится многим.
Смартфоны без физических кнопок
Отказ от физических кнопок в последнее время можно встретить всё чаще. Компании прибегают к сенсорным решениям, и это отлично. Ждём полный отказ от каких-либо кнопок в пользу наэкранных.
Зачем нужна кнопка Bixby?
И действительно, зачем компании внедряют отдельные кнопки под голосовых помощников? Кого эти кнопки не раздражают? Они просто не нужны. И здесь даже никакого аргумента не нужно.
Где в моём смартфоне вход для наушников?
Да-да, мы всё еще ждем, когда производители поймут, что пока рановато полностью отказываться от 3,5-мм разъема под наушники. Многие пользователи владеют дорогими наушниками с обычным проводом, и звук их наушников гораздо круче всего того, что можно назвать беспроводными решениями.
Смартфоны со стереодинамиками
Стереодинамики в смартфонах популяризовала компания HTC, выпустив в 2013 году One M7, однако в 2016 году с выходом HTC 10 тайваньцы начали использовать фейковые стереодинамики, когда за басы отвечает основной динамик, а за верхние частоты — разговорный. Это способ сэкономить, и его переняли многие производители — он нам не нравится.
Смартфоны с кнопкой беззвучного режима
Пока только Apple и OnePlus могут похвастаться наличием такой кнопки, что странно, ведь она удобная. Хоть мы и предлагаем отказаться от физических кнопок, но это именно тот случай, когда её наличие является плюсом.
Сканеры под дисплеем работают медленно
И это ни для кого не секрет. Многие предлагают отказаться от них в пользу обычных сканеров, но мы всё же за то, чтобы производители улучшили существующие технологии без отказа от них в пользу устаревших решений.
Компактные смартфоны 2020 года
Рынок заполонили массивные аппараты с экранами, размер которых превышает отметку в 6 дюймов. Для кого созданы такие «лопаты», после 5 минут использования которых рука физически устает? Хотим больше компактных решений. Предлагаем этот вопрос обсудить с нами в Телеграм-чате.
Зачем смартфону много камер?
Производители часто предлагают «ultra-wide»-модули, телефото-камеры и другие дополняющие модули к основной камере. Но зачем пользователю 5 камер, если на практике чаще всего он пользуется основным модулем? Почему нельзя отказаться от лишних модулей в пользу одного хорошего и качественного?
Смартфоны с поддержкой 4K 60 фпс
Таких устройств мало, в основном на рынке представлены решения с поддержкой 4K 30 фпс, но этого всё же мало. Ждем больше аппаратов в 2020 году с поддержкой 60 кадров в секунду при разрешении 4K.
Какие смартфоны имеют влагозащиту?
Это тоже интересный вопрос, который должен задать себе каждый в 2020 году. Чем больше защищенных корпусов, тем дольше пользователи смогут не покупать новые устройства. Это невыгодно производителям, поэтому вряд ли в 2020 году таких девайсов станет больше.
Складные смартфоны
Motorla, представив новый Razr, всколыхнула весь рынок. Это настоящий революционный продукт с компактным корпусом и интересным способом складывания. По слухам, аналогичный способ будет использоваться в новом Galaxy Fold 2, и это потрясающе. Чем больше подобных гаджетов будет на рынке, тем круче.
Смартфоны со строгим дизайном
Китайские производители навязывают красочные корпуса с переливающимися цветами. Но все они кажутся дешёвыми на вид. Надеемся, что в 2020 году производители откажутся от подобной стилистики в пользу более строгих, минималистичных решений.
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Лёгкие телефоны
Чем легче гаджет, тем удобнее его использовать, даже несмотря на большую диагональ, поэтому было бы неплохо в следующем году встретить еще больше лёгких устройств.
«Мой телефон зависает»
Всё еще можно встретить пользователей, чьи смартфоны умудряются лагать в интерфейсе. Компаниям стоит больше внимания уделять не желанию увеличить объем ОЗУ, а попыткам оптимизировать софт.