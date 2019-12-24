Совсем скоро нас встретит 2020 год, поэтому самое время поделиться мнением о будущем рынка и заявить о наших желаниях и ожиданиях. 2019 год получился насыщенным, было представлено немало интересных аппаратов, производители стремятся отказаться от вырезов в дисплее и демонстрируют крайне необычные гаджеты, но достаточно ли этого? Давайте порассуждаем и предложим 20 особенностей, которые мы ожидаем от производителей в 2020 году.



Почему смартфон разряжается быстро?

Аккумулятор — главная проблема современного мира. Литиевые батареи уже неактуальны и не соответствуют потребностям сегодняшнего рынка. Именно аккумуляторы являются ахиллесовой пятой рынка гаджетов. Компания Huawei должна удивить нас графеновой технологией в новых флагманах, но пока это лишь эксперименты.

Зачем нам много мегапикселей?

Необходимо прекратить гонку за количеством мегапикселей — это глупо и бессмысленно. Нам нужны качественные сенсоры с большим размером пикселей, а не большим количеством. А что думаете по этому поводу вы?

Разбился смартфон

Сегодня всё чаще производители демонстрируют стеклянные корпуса, но стекло и в Африке стекло, поэтому было бы неплохо, если бы компании больше внимания уделили пластику и металлу — это более практичные материалы для рынка смартфонов.

Смартфон без выреза в дисплее

По слухам, в iPhone 12 вырез останется таким же, и это странно, ведь Android-производители уже отказываются от него. И надеемся, что эта тенденция будет продолжаться. Сегодня даже бюджетные аппараты предлагают экраны без вырезов.

Смартфоны с камерой под дисплеем

В июне на выставке MWC компания OPPO впервые показала миру смартфон с камерой под дисплеем. Это крутая технология, которая является единственно правильной в вопросе отказа от выреза в экране. Да, возможно, это увеличит стоимость разработки, поэтому стоит подойти к вопросу более серьезно.

Как удалить предустановленные приложения на смартфоне?

Производители часто предустанавливают в свои телефоны различный сторонний софт, зарабатывая на этом. Обычным потребителям это не нравится. К слову, в России совсем скоро необходимость в установке стороннего софта будет прописана в законе, что, на мой взгляд, не понравится многим.

Смартфоны без физических кнопок

Отказ от физических кнопок в последнее время можно встретить всё чаще. Компании прибегают к сенсорным решениям, и это отлично. Ждём полный отказ от каких-либо кнопок в пользу наэкранных.

Зачем нужна кнопка Bixby?

И действительно, зачем компании внедряют отдельные кнопки под голосовых помощников? Кого эти кнопки не раздражают? Они просто не нужны. И здесь даже никакого аргумента не нужно.

Где в моём смартфоне вход для наушников?

Да-да, мы всё еще ждем, когда производители поймут, что пока рановато полностью отказываться от 3,5-мм разъема под наушники. Многие пользователи владеют дорогими наушниками с обычным проводом, и звук их наушников гораздо круче всего того, что можно назвать беспроводными решениями.

Смартфоны со стереодинамиками

Стереодинамики в смартфонах популяризовала компания HTC, выпустив в 2013 году One M7, однако в 2016 году с выходом HTC 10 тайваньцы начали использовать фейковые стереодинамики, когда за басы отвечает основной динамик, а за верхние частоты — разговорный. Это способ сэкономить, и его переняли многие производители — он нам не нравится.

Смартфоны с кнопкой беззвучного режима

Пока только Apple и OnePlus могут похвастаться наличием такой кнопки, что странно, ведь она удобная. Хоть мы и предлагаем отказаться от физических кнопок, но это именно тот случай, когда её наличие является плюсом.

Сканеры под дисплеем работают медленно

И это ни для кого не секрет. Многие предлагают отказаться от них в пользу обычных сканеров, но мы всё же за то, чтобы производители улучшили существующие технологии без отказа от них в пользу устаревших решений.

Компактные смартфоны 2020 года

Рынок заполонили массивные аппараты с экранами, размер которых превышает отметку в 6 дюймов. Для кого созданы такие «лопаты», после 5 минут использования которых рука физически устает? Хотим больше компактных решений. Предлагаем этот вопрос обсудить с нами в Телеграм-чате.

Зачем смартфону много камер?

Производители часто предлагают «ultra-wide»-модули, телефото-камеры и другие дополняющие модули к основной камере. Но зачем пользователю 5 камер, если на практике чаще всего он пользуется основным модулем? Почему нельзя отказаться от лишних модулей в пользу одного хорошего и качественного?

Смартфоны с поддержкой 4K 60 фпс

Таких устройств мало, в основном на рынке представлены решения с поддержкой 4K 30 фпс, но этого всё же мало. Ждем больше аппаратов в 2020 году с поддержкой 60 кадров в секунду при разрешении 4K.

Какие смартфоны имеют влагозащиту?

Это тоже интересный вопрос, который должен задать себе каждый в 2020 году. Чем больше защищенных корпусов, тем дольше пользователи смогут не покупать новые устройства. Это невыгодно производителям, поэтому вряд ли в 2020 году таких девайсов станет больше.

Складные смартфоны

Motorla, представив новый Razr, всколыхнула весь рынок. Это настоящий революционный продукт с компактным корпусом и интересным способом складывания. По слухам, аналогичный способ будет использоваться в новом Galaxy Fold 2, и это потрясающе. Чем больше подобных гаджетов будет на рынке, тем круче.

Смартфоны со строгим дизайном

Китайские производители навязывают красочные корпуса с переливающимися цветами. Но все они кажутся дешёвыми на вид. Надеемся, что в 2020 году производители откажутся от подобной стилистики в пользу более строгих, минималистичных решений.

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Лёгкие телефоны

Чем легче гаджет, тем удобнее его использовать, даже несмотря на большую диагональ, поэтому было бы неплохо в следующем году встретить еще больше лёгких устройств.

«Мой телефон зависает»

Всё еще можно встретить пользователей, чьи смартфоны умудряются лагать в интерфейсе. Компаниям стоит больше внимания уделять не желанию увеличить объем ОЗУ, а попыткам оптимизировать софт.