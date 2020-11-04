Вышел новый Honor Band 6. Какой он и стоит ли его покупать

Huawei, которую активно стараются отправить ко дну, изо всех сил сохраняет свой бренд Honor. Пока он не для всех вяжется с этой компанией. Тем более, что он продолжает выпускать все новые и новые гаджеты. Сейчас Honor представила новое носимое устройство. Это первый в мире фитнес-трекер с полноэкранным дисплеем. Выглядит гаджет очень круто, и можно было бы предположить, что он будет хорошо продаваться благодаря невысокой цене. Особенно сильна вера в азиатский рынок, который, кажется, готов скупить просто все. На мой взгляд, новый трекер получится очень успешным, но есть в нем и некоторые сомнения. Сейчас расскажу.

Чем хорош Honor Band 6

В начале давайте поговорим о самом трекере и разберемся, в чем его ключевые особенности. Гаджет имеет полноэкранный дисплей. Это означает, что теперь не надо пользоваться кнопкой под ним для переключения режимов и возврата на главный экран.

Honor Band 6 поставляется в двух вариантах — без NFC и с NFC. Дизайн этого носимого устройства не похож на своих предшественников. Трекер похож больше на мини-версию недавно выпущенных часов HONOR Watch ES. О них я не так давно рассказывал в этой статье.

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Характеристики Honor Band 6

HONOR Band 6 может похвастаться 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 194 x 368 пикселей и стеклом 2.5D. Вместо сенсорной кнопки, навигация теперь осуществляется при помощи жестов. Они сделаны максимально похожими на те, что встречаются на смартфонах. Единственная физическая кнопка находится на правой стороне корпуса. Для удобства и для красоты она выделена красным цветом. Она нужна для того, чтобы активировать экран. На левой стороне корпуса ничего нет, кроме логотипа HONOR.

Фитнес-трекер доступен в трех цветовых вариантах — черном, сером и коралловом. Правда, цветным будет только ремешок, так как корпус самого трекера всегда будет черным.

Новинка поддерживает сразу 10 спортивных режимов, мониторинг уровня кислорода в крови, 24-часовой мониторинг сердечного ритма HUAWEI TruSeen 4.0, мониторинг сна HUAWEI TruSleep, женский календарь и до 14 дней автономной работы. Емкость аккумулятора составляет 180 мАч, но, естественно, это максимально возможное значение.

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Внутреннее устройство новинки так же включает акселерометр, гироскоп, оптический датчик частоты сердечных сокращений, Bluetooth 5.0 и защиту от воды до 5 атмосфер. Встроенный NFC позволяет осуществлять бесконтактные платежи.

Гаджет весит всего 18 грамм без ремешка и стоит 43 доллара за версию с NFC и 37 доллара за версию без него. Предзаказ стартует сегодня, а купить новый трекер можно будет уже 11 ноября. Правда, пока сложно сказать, как с ним будут обстоять дела в России. В Китае они точно будут и, скорее всего, их можно будет купить на AliExpress, как и предыдущее поколение.

Отличия Honor Band 6

Из всего сказанного в первую очередь бросается в глаза разница между двумя моделями с NFC и без него. Всего 6 долларов это вообще не разница, чтобы экономить на нем. Это является лишним доказательством, что при выпуске более дешевых смартфонов без этой функции производители не гонятся за экономией, а продвигают более дорогие модели своей линейки.

Говорить, что в корпусе нет места, тоже не приходится, так как даже в крошечном трекере, до отказа набитом датчиками, ему нашлось место. Выходит, когда проскакивают новые доступные модели с NFC, это не такой уж и дорогой акт щедрости для производителя, и не стоит слишком сильно переоценивать его доброту. Просто он не гонится за продвижением дорогих моделей (возможно, их просто нет), а хочет продавать именно эту.

Стоит ли покупать Honor Band 6

Пока сложно сказать, есть ли будущее у нового трекера, но на первый взгляд все выглядит очень даже оптимистично. Скорее всего, большой экран, широкие возможности и невысокая цена обеспечат ему хорошие продажи. Особенно в традиционный для этого день в Китае. Дата 11 ноября была выбрана очень правильно.

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Надо еще посмотреть, как будет работать экран и насколько отзывчивым трекер будет в целом, но приятно, что именно со стороны Huawei и Honor пришла такая новинка, которая лишний раз доказывает, что бренды еще повоюют и пока не собираются сдаваться под напором санкций.

Тем более, что санкции постепенно смягчаются и по информации из разных источников, Huawei получила право закупать чипы и другие компоненты для своих гаджетов, если те не работают в сетях 5G. Естественно, к трекерам это не относится, поэтому и проблем с ними быть не должно. А там, может быть и свой завод построят, чем почти на сто процентов обезопасят себя от санкций.