Использование мобильных приложений в мире выросло на 40%. Каких и почему

Каждый год популярные магазины приложений отчитываются о росте интереса со стороны пользователей. Обычно это происходит постепенно, но в последнее время наметился взрывной рост, который удивил многих, а заодно кое-что рассказал о пользователях в мире. Возможно, вы уже догадались из-за чего так получилось, но не спешите делать выводы. Тем более, данная статья ответит не только на вопрос ”Почему?”, но и расскажет, как такое вообще получилось, в каких странах самые большие изменения и что все это говорит о пользователях и их привычках. Интрига подвешена, теперь можно и продолжить рассказ.

Как коронавирус повлиял на технологии

Есть такая компания, как App Annie, которая часто делится интересной статистикой об использовании приложений в мире. Ее отчеты не ограничиваются только одной операционной системой, что делает ее еще более интересной.

В этот раз аналитики сообщили, что во втором квартале 2020 года использование мобильных приложений увеличилось аж на 40%. Как вы заметили, это точно совпадает с периодом пандемии, которая бушевала в мире и продолжает это делать. Так пользователи коротали время в самоизоляции. Это все понятно и логично, но немного странно распределилось использование приложений в разных странах и среди разных пользователей. Тут действительно есть, о чем задуматься и из чего сделать выводы.

Воздействие COVID-19 ощущалось во многих отраслях нашей жизни, в том числе и в технологической сфере. Я сейчас говорю не о положительных моментах, когда Fitbit и Oura искали способы прогнозировать заболевания, а Samsung придумывала антибактериальные чехлы. Я говорю о негативных последствиях, которых было много и которые привели к лишним трудностям для всех — от производителей и распространителей до нас — простых потребителей.

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Статистика скачивания приложений для телефона

В апреле месяце рекордный уровень использования мобильных приложений достиг 200 миллиардов часов. Это вызвано тем, что пользователя было скучно просто сидеть дома. У них появилось много свободного времени, и они активно осваивали свои гаджеты. Интересно, что до этого наоборот прогнозировали снижение потребления приложений. Аргументировалось это тем, что в основном люди пользуются ими в дороге с телефона, а сидя дома можно пользоваться теми же сервисами на большом мониторе компьютера. Особенно это касается просмотра видео. Но получилось наоборот.

Если посмотреть на увеличение использования приложений в разных странах, то несложно заметить, где были более серьезные меры блокировки людей, раз уж именно это повлияло на рост потребления.

Так, например, в Индии наблюдалось увеличение на 30% по сравнению с четвертым кварталом в 2019 году. Такое же значение было у Испании и Италии. В свою очередь Великобритания, США, Япония и Россия стали потреблять всего на 15% больше приложений.

Какие приложения скачивают чаще всего

Приложениями стали не только больше пользоваться, но и чаще их скачивать. Так загрузки приложений из Google Play выросли на 10%, а из AppStore сразу на 20 процентов. Данные приведены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, увеличение скачиваний было достигнуто во многом за счет игровых приложений, поскольку люди ищут способы скоротать время. Почти 45% загрузок Google Play пришлось на игровые приложения, в то время, как для iOS этот показатель был несколько ниже — 30%.

В Индии и Бразилии наблюдалось наибольшее увеличение количества игровых приложений, что логично в условиях их существенно более жесткой блокировки. Больше стали качать так же приложений для здоровья, фитнеса и образования. Похоже, что люди пытались провести время с пользой.

Огромный рост был и в потреблении приложений для связи, таких, как Zoom и Google Meet. Люди хотели хоть как-то общаться с друзьями и поддерживать связь с коллегами, если они были на удаленной работе.

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Сколько люди тратят на приложения

Выросло не только время пользования приложениями и количество скачиваний, но и суммы, которые пользователи тратили на эти приложения. Во втором квартале сумма, с которой расстались владельцы смартфонов, увеличилась на 27 миллиардов долларов. Это во многом связано с подписками в приложениях, так как таких ”апчиков” намного больше. Увеличение расходов было наиболее заметно в США и Японии. В основном увеличение достигнуто за счет игровых приложений.

Сколько времени люди пользуются смартфоном

Очевидно, что пандемия стала настоящим катализатором роста популярности приложений и привела к тому, что средний пользователь в мире теперь проводит в смартфоне 4 часа 20 минут каждый день. Это очень много, если вспомнить, что бодрствует он примерно 16 часов.

Возвращение к привычному положению дел на данном этапе все еще кажется маловероятным. Пока многие еще сидят по домам. Кроме этого, люди еще больше ”подсели” на смартфон и теперь будут продолжать им пользоваться. Как видим, пандемия показала еще один свой минус — еще большая зависимость от гаджетов.

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В итоге, аналитики сходятся во мнении, что откат к старым значениям почти невозможен. Некоторое снижение может и случится, но оно не перекроет роста, который произошел в последние месяцы. Я с этим согласен. А вы? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате или в комментариях.