Как HONOR, OPPO и другие приукрашивают размеры складных смартфонов

Складные смартфоны в 2025 году действительно стали впечатляюще тонкими и лёгкими. Но пока производители демонстрируют миллиметровые рекорды, за кулисами маркетинга разворачивается небольшая манипуляция — бренды, оказывается, «умалчивают» некоторые важные детали в своих заявлениях. С одной стороны это ни на что не влияет, но фактически позволяет сделать смартфон более привлекательным в глазах покупателей. Это точно не обман, но хитростью это назвать можно.

как измеряют толщину телефона

Поводом для обсуждения послужила недавняя претензия от авторитетного техноликера Ice Universe, который сравнил HONOR Magic V5 с новейшим Samsung Galaxy Z Fold 7. Несмотря на заявления HONOR о рекордной толщине 8,8 мм, сравнение показало обратное — смартфон от Samsung оказался чуть-чуть тоньше.

Откуда же тогда у HONOR такие цифры? Ответ неожиданно прост (и немного тревожен): компания измерила устройство… без защитных экранных плёнок.

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Проверив технические страницы HONOR, журналисты выяснили, что толщина Magic V5 была заявлена без учёта как внешней, так и внутренней защитной плёнки. Особенно странно это звучит в случае внутренней стороны — на складных смартфонах она навсегда «встроена» и не предназначена для удаления пользователем. Только специалисты могут (и должны) её снимать при ремонте.

HONOR подтвердила, что в рекламе использовались замеры без этих слоёв. Причём подобная методика применялась и в прошлых моделях, включая Magic V2. Компания пояснила нашим коллегам из Android Authority, что это якобы распространённая практика и «не уникальна для HONOR».

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Но если толщина в 8,8 мм была достигнута бы с учётом всех нужных слоёв — разве это не стоило бы подчеркнуть? Сейчас же остаётся ощущение, что цифры подобраны в угоду красивому слогану, а не объективному измерению.

Кто приукрашивает характеристики смартфонов

После заявления HONOR журналисты начали копаться и в описаниях других брендов. Выяснилось:

OPPO Find N5 (толщина 8,93 мм) также указывает значения без внутренней плёнки.

(толщина 8,93 мм) также указывает значения без внутренней плёнки. vivo X Fold 5 и HUAWEI Mate X6 — тоже измерялись без обеих плёнок.

— тоже измерялись без обеих плёнок. Xiaomi уклончиво заявила, что действует «по отраслевому стандарту» — только вот установленного стандарта не существует.

уклончиво заявила, что действует «по отраслевому стандарту» — только вот установленного стандарта не существует. Google указывает: толщина Pixel 9 Pro Fold не содержит модуль камеры, но не отрицает учёта защитных слоёв.

указывает: толщина Pixel 9 Pro Fold не содержит модуль камеры, но не отрицает учёта защитных слоёв. Samsung пока не дала точного ответа, но технические страницы Galaxy Z Fold 7 указывают замеры от экрана до задней панели — предположительно с плёнками.

Манипуляции затрагивают и вес устройств. Например:

HONOR заявляет вес Magic V5 (217 г) без внутренней защитной плёнки.

OPPO Find N5 (229 г), vivo X Fold 5 и HUAWEI Mate X6 также «худели» за счёт снятия внутренних или обеих пленок.

Пока Samsung и Google не уточнили такие детали, но отсутствие явных оговорок уже внушает больше доверия.

Важна ли толщина смартфона

Кто-то скажет — 0,1 или даже 1 мм роли не играет. Но в маркетинговой гонке каждый миллиметр — это повод заявить «самый тонкий в мире». Такая «оптимизация» фактов приводит к недоверию и подрывает уверенность пользователя в честности производителей.

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Когда бренды сознательно подбирают выгодные метрики, заведомо исключая реальные пользовательские условия эксплуатации, они, возможно, выигрывают рекламную гонку — но проигрывают доверие аудитории.

Пока нет чёткого отраслевого стандарта, производители будут продолжать играться с числами. Но если всё больше пользователей будут замечать такие хитрости — возможно, эти бренды пересмотрят свои подходы. А может, этим займётся кто-то посторонний — например, Apple, которая славится стремлением упрощать (и стандартизировать) пользовательский опыт. Учитывая слухи о складном iPhone, правила игры могут вскоре измениться.