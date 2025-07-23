Как HONOR, OPPO и другие приукрашивают размеры складных смартфонов

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин

Складные смартфоны в 2025 году действительно стали впечатляюще тонкими и лёгкими. Но пока производители демонстрируют миллиметровые рекорды, за кулисами маркетинга разворачивается небольшая манипуляция — бренды, оказывается, «умалчивают» некоторые важные детали в своих заявлениях. С одной стороны это ни на что не влияет, но фактически позволяет сделать смартфон более привлекательным в глазах покупателей. Это точно не обман, но хитростью это назвать можно.

Как HONOR, OPPO и другие приукрашивают размеры складных смартфонов. Складные телефоны не такие тонкие, как нам говорят. Фото.

Складные телефоны не такие тонкие, как нам говорят.

как измеряют толщину телефона

Поводом для обсуждения послужила недавняя претензия от авторитетного техноликера Ice Universe, который сравнил HONOR Magic V5 с новейшим Samsung Galaxy Z Fold 7. Несмотря на заявления HONOR о рекордной толщине 8,8 мм, сравнение показало обратное — смартфон от Samsung оказался чуть-чуть тоньше.

Откуда же тогда у HONOR такие цифры? Ответ неожиданно прост (и немного тревожен): компания измерила устройство… без защитных экранных плёнок.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Проверив технические страницы HONOR, журналисты выяснили, что толщина Magic V5 была заявлена без учёта как внешней, так и внутренней защитной плёнки. Особенно странно это звучит в случае внутренней стороны — на складных смартфонах она навсегда «встроена» и не предназначена для удаления пользователем. Только специалисты могут (и должны) её снимать при ремонте.

HONOR подтвердила, что в рекламе использовались замеры без этих слоёв. Причём подобная методика применялась и в прошлых моделях, включая Magic V2. Компания пояснила нашим коллегам из Android Authority, что это якобы распространённая практика и «не уникальна для HONOR».

как измеряют толщину телефона. Слкадные смартфоны стали действительно тонкими, но они все равно чуть толще, чем нам говорят. Изображение: Лайфхакер. Фото.

Слкадные смартфоны стали действительно тонкими, но они все равно чуть толще, чем нам говорят. Изображение: Лайфхакер

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Но если толщина в 8,8 мм была достигнута бы с учётом всех нужных слоёв — разве это не стоило бы подчеркнуть? Сейчас же остаётся ощущение, что цифры подобраны в угоду красивому слогану, а не объективному измерению.

Кто приукрашивает характеристики смартфонов

После заявления HONOR журналисты начали копаться и в описаниях других брендов. Выяснилось:

  • OPPO Find N5 (толщина 8,93 мм) также указывает значения без внутренней плёнки.
  • vivo X Fold 5 и HUAWEI Mate X6 — тоже измерялись без обеих плёнок.
  • Xiaomi уклончиво заявила, что действует «по отраслевому стандарту» — только вот установленного стандарта не существует.
  • Google указывает: толщина Pixel 9 Pro Fold не содержит модуль камеры, но не отрицает учёта защитных слоёв.
  • Samsung пока не дала точного ответа, но технические страницы Galaxy Z Fold 7 указывают замеры от экрана до задней панели — предположительно с плёнками.

Манипуляции затрагивают и вес устройств. Например:

  • HONOR заявляет вес Magic V5 (217 г) без внутренней защитной плёнки.
  • OPPO Find N5 (229 г), vivo X Fold 5 и HUAWEI Mate X6 также «худели» за счёт снятия внутренних или обеих пленок.

Пока Samsung и Google не уточнили такие детали, но отсутствие явных оговорок уже внушает больше доверия.

Важна ли толщина смартфона

Кто-то скажет — 0,1 или даже 1 мм роли не играет. Но в маркетинговой гонке каждый миллиметр — это повод заявить «самый тонкий в мире». Такая «оптимизация» фактов приводит к недоверию и подрывает уверенность пользователя в честности производителей.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Когда бренды сознательно подбирают выгодные метрики, заведомо исключая реальные пользовательские условия эксплуатации, они, возможно, выигрывают рекламную гонку — но проигрывают доверие аудитории.

Пока нет чёткого отраслевого стандарта, производители будут продолжать играться с числами. Но если всё больше пользователей будут замечать такие хитрости — возможно, эти бренды пересмотрят свои подходы. А может, этим займётся кто-то посторонний — например, Apple, которая славится стремлением упрощать (и стандартизировать) пользовательский опыт. Учитывая слухи о складном iPhone, правила игры могут вскоре измениться.

Теги
Новости по теме
OPPO отказалась выпускать Android 16 сразу на 30 смартфонов и планшетов. Они не получат обновление
Вышел Xiaomi MIX Flip 2 — лучший смартфон-раскладушка, который понравится всем девушкам
vivo сделала складной смартфон, который работает с Apple Watch и дружит c iPhone
Лонгриды для вас
Две недели фотографирую на HONOR Magic 7 Pro. У него почти идеальная камера

Каждый год, когда на рынок выходит новый флагман, я задаюсь одним и тем же вопросом: сможет ли камера смартфона заменить мою старую добрую «зеркалку»? Звучит наивно, конечно, но прогресс не стоит на месте, и возможности мобильной фотографии растут с каждым годом. Вот только каждый раз я как старый фотограф и видеограф разочаровываюсь и лишний раз убеждаюсь, что маленький сенсор никогда не заменит «фуллфрейм». В этот раз в моих руках оказался HONOR Magic 7 Pro, которым я пользовался две недели и снова надеялся на чудо. Скажем так, в этот раз я оказался к нему как никогда близок, а в чем-то оно даже произошло.

Читать далее
Samsung готовит в 2025 году сразу четыре складных смартфона. Китайцам надо напрячься

2024 год стал годом, когда Samsung уступила свое первое место на рынке складных телефонов китайской компании HUAWEI. Несмотря на то, что последняя продает свои складные телефоны не так широко, как Samsung, ей удалось обойти южнокорейскую компанию благодаря неудовлетворительным характеристикам серии Galaxy Z6. Теперь, похоже, Samsung планирует вернуть часть потерянной доли рынка, увеличив свою складную линейку в 2025 году.

Читать далее
Чем на самом деле хороши Honor Watch 5 Ultra. Станут ли они лучшими смарт-часами

Компания Honor официально представила свои новые смарт-часы Watch 5 Ultra. Этот премиальный гаджет выполнен из авиационного титана и сочетает в себе передовые технологии в области здоровья и искусственного интеллекта. Часы доступны в трех стильных вариантах: Brown Leather (коричневая кожа), Titanium (титан) и Black Fluoroelastomer (черный фторэластомер). Все версии отличаются высокой надежностью и изысканным дизайном, а Honor Watch 5 Ultra стали первыми в индустрии, получившими пятизвёздочную сертификацию SGS за устойчивость к ударам, коррозии и царапинам.

Читать далее
Новости партнеров
Популярные альткоины дорожают на фоне стабильности Биткоина. Чего ждут эксперты от рынка криптовалют?
Популярные альткоины дорожают на фоне стабильности Биткоина. Чего ждут эксперты от рынка криптовалют?
Винилон — ткань из угля, ставшая символом Северной Кореи. Вот как она выглядит
Винилон — ткань из угля, ставшая символом Северной Кореи. Вот как она выглядит
Главная причина не покупать iPhone 16 сейчас, а дождаться iPhone 17
Главная причина не покупать iPhone 16 сейчас, а дождаться iPhone 17