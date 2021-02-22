Какие смартфоны самые надежные

Вопросы надежности смартфонов уже давно не стоят в мире так остро, как раньше. Техника прошла определенный путь эволюции и унификации, на котором пришла к тому, что должно было произойти. Она стала надежной из-за того, что плохие решение уже откинуты, а для использования выбраны только самые хорошие и правильные. Минус в том, что все стало каким-то стандартным, но плюсы в том, что только так можно достичь настоящей надежности. При этом все равно у каких-то устройств она чуть выше, а у других чуть ниже. Нас часто спрашивают, какой смартфон более надежный, а какой менее. Попробуем расставить точки на ”i” в этой статье и ответить на вопрос, который беспокоит так многих.

Как определить надежность смартфона

Исследования надежности смартфонов производятся регулярно и носят самый разный характер. Одни направлены на то, чтобы выяснить, сколько времени потребуется, чтобы смартфон утонул в кислоте, другие показывают, с высоты какого этажа его можно уронить, а третьи просто анализируют, как часто пользователи обращаются за гарантийным ремонтом.

Интересная статистика: смартфоны, соцсети, Интернет

Мы же поговорим о простой бытовой надежности, которая измеряется несколькими показателями. В том числе и безопасностью, которая повышается со свежими обновлениями программного обеспечения.

Такой отчет несколько недель назад был опубликован специалистами аналитической компании Counterpoint Research. Их исследования часто отвечают на важные для нас вопросы и дают пищу для размышлений.

Как оценить надежность смартфона

В качестве мерила надежности смартфона в исследовании использовались 4 составляющие: частота обновлений Android, частота обновлений патчей безопасности, качество сборки и возможность использования устройства в корпоративном секторе. Во многим именно последнее является самым важным косвенным показателем безопасности. Логично, что если крупные компании выбирают именно этот смартфон, то он наиболее безопасен. Но мы говорим именно о надежности, поэтому будем рассматривать все с связке.

Почему выгружаются приложения на смартфонах Samsung

Какой смартфон самый надежный

Для многих не будет секретом, что самыми надежными смартфонами были признаны Nokia. Первое место бренду, который принадлежит китайской HMD Global, достается уже во второй раз подряд. В прошлом году бывшие финские смартфоны тоже были признаны самыми надежными.

Следом за одним китайским брендом идет другой — OnePlus. Удивительно, что оба производителя хоть и пользуются популярностью среди покупателей, но точно не входят даже в пятерку самых популярных в мире, занимая места ближе к концу первой десятки по количеству продаж.

На третьем месте, наоборот, идет бренд, который продает больше всех смартфонов в мире — Samsung. Заслуги компании также были оценены по достоинству. Во всех трех случаях (особенно в первом и втором) специалисты высоко оценили регулярность выхода обновлений для этих смартфонов, время поддержки и частоту появления обновлений безопасности.

Полная версия ТОП-10 смартфонов с точки зрения надежности выглядит следующим образом:

Nokia OnePlus Samsung Xiaomi Realme Huawei Lenovo Oppo Vivo LG

Многие спросят, где же Apple? Другие позлорадствуют, что компания не вошла даже в первую десятку. Дело в том, что купертиновские устройства не принимали участие в оценке — рассматривались только смартфоны на Android.

Как видим, в топе целых 8 китайских брендов и только 2 южнокорейских. Японские Sony и американские Google Pixel по какой-то причине не попали в этот список. Особенно удивляет отсутствие в нем именно ”пискселей”, которые отлично обновляются, но, судя по всему, не так широко распространены в корпоративном секторе. Или у них недостаточные возможности использования.

В исследовании оценивалась также степень распространения актуальной версии Android среди новых смартфонов. На момент исследования ей считалась десятая версия, но показатель в целом отражает положение дел из года в год, так как политика обновления редко сильно меняется в рамках одного производителя.

В этом случае стопроцентным покрытием моделей актуальной версией Android могут похвастаться только Nokia и OnePlus. С третьего по пятые места рейтинга бренды набрали соотвественно 89, 73 и 68 процентов покрытия.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Какой смартфон купить

Этот показатель не может являться главным при выборе смартфона, но я ответил на часто задаваемый вопрос, и из этого ответа следует, что больше всего с точки зрения надежности стоит обратить внимание на Nokia, OnePlus и Samsung.