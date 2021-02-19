Интересная статистика: смартфоны, соцсети, Интернет

Не так давно в Сети появился интересный отчет, который показал нам, сколько людей в мире пользуется доступом в Интернет. Кроме этого, мы узнали, сколько людей пользуются социальными сетями, сколько из них делают это со смартфона и некоторые другие данные. Казалось бы, пользуются и пусть дальше пользуются, но такая статистика не просто любопытна сама по себе, но и дает нам понимание того, куда вообще движутся системы связи, как они повлияют на наше будущее и как заинтересованные структуры (например, рекламщики) смогут получить доступ к нашему самому сокровенному. Интереснее всего эти цифры становятся в связке друг с другом. Поэтому, давайте разбираться в них.

Статистика использования Интернет

Отчет дал нам понимание того, что по состоянию на январь 2021 года количество пользователей смартфонов во всем мире составляло 5,22 миллиарда, количество пользователей Интернета — 4,66 миллиарда, а количество пользователей социальных сетей составило 4,2 миллиарда.

Лучшие смартфоны, которые так и не вышли

Сколько людей живет на Земле

Стоит отметить, что по состоянию на январь 2021 года население мира составляет 7,83 миллиарда человек. Согласно отчету ООН, в настоящее время это число увеличивается со скоростью 1% в год. Это означает, что с начала 2020 года общая численность населения мира увеличилась более, чем на 80 миллионов человек.

Сколько людей пользуется смартфонами

С января 2020 года количество пользователей смартфонов увеличилось на 1,8% (93 миллиона). Всего в мире смартфонов уже больше, чем людей. По рукам разошлись 8,02 миллиарда активных устройств. Связано это с тем, что некоторые пользователи владеют двумя и более смартфонами. Общее количество смартфонов на руках у пользователей выросло на 0,9% (72 миллиона) за год.

Сколько людей пользуется сетью Интернет

В январе 2021 года количество людей, пользующихся Интернетом во всем мире, увеличилось на 316 миллионов (7,3%) по сравнению с тем же периодом прошлого года. В настоящее время пользователями Интернет в мире являются 59,5% жителей планеты. Существенное влияние на количество пользователей оказала вспышка пандемии коронавируса.

Глава Xiaomi рассказал, что делать со старыми смартфонами

Сколько людей пользуется социальными сетями

Что касается пользователей социальных сетей, то картина становится еще более интересной. В настоящее время во всем мире насчитывается 4,2 миллиарда пользователей. Это число увеличилось на 490 миллионов (13%) за последние 12 месяцев. Количество пользователей социальных сетей в настоящее время составляет более 53% населения мира. Этому тоже способствовала пандемия. Интересно, что социальными сетями пользуется примерно 80% пользователей Интернет.

Если посмотреть, сколько именно новых пользователей появилось у социальных сетей, то это количество за год составило 1,3 миллиона человек. Не путайте это количество с тем, насколько увеличилось общее число пользователей социальных сетей. Кто-то перестал пользоваться, но новых пользователей пришло больше. Отсюда и увеличение. Остается только добавить, что 1,3 миллиарда новых пользователей означает примерно 150 000 новых пользователей в час.

Средний пользователь социальных сетей проводит в них 2 часа 25 минут каждый день. В сумме ожидается, что пользователи посвятят этому способу досуга 3,7 триллиона часов.

Почему многие хорошие телефоны продаются только в Индии

Филиппинцы по-прежнему являются крупнейшими потребителями социальных сетей в мире. Они проводят них в среднем 4 часа 15 минут в день. Это на полчаса больше, чем колумбийцы, занимающие второе место.

Японские пользователи, наоборот, проводят в социальных сетях менее часа в день. В настоящее время это 51 минута. Но это этот показатель увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом.

Как долго люди пользуются телефонами

Данные App Annie показывают, что пользователи Android по всему миру используют свои телефоны более 4 часов в день. При этом отмечается, что сейчас со смартфонами пользователи проводят больше времени, чем с телевизорами. В среднем смартфон отнимает у пользователя на 7% больше времени, чем телевизор.

Всего же мы пользуемся Интернетом примерно 7 часов в день (на всех устройствах). То есть в неделю мы проводим примерно 2 суток в Сети. Еще столько же мы спим и только трое суток тратим на все остальное. То есть в Интернет мы проводим примерно 45 процентов нашей активной жизни.

Самая логичная причина не покупать дорогие Android-смартфоны

Как и в предыдущем примере, больше всего проводят в Интернет Филиппинцы — почти 11 часов в день. А японцы — менее 4,5 часов в день. Интересно, что в Китае тоже не так много люди проводят в Сети — всего 5 часов 22 минуты в день (на 1,5 часа меньше, чем в среднем по миру). Может быть поэтому Япония и Китай так быстро развиваются?

Пользуется ли кто-то голосовым поиском

Примерно 98% пользователей каждый месяц пользуются поисковыми системами. Но интересно не это, а то, что около 70% пользователей заявили, что начали выбирать и другие способы поиска. Так 45% глобальных пользователей Интернета заявили, что использовали голосовой поиск или голосовые команды в течение последних 30 дней.

Примерно 45% опрошенных заявились, что в течение последнего месяца обращались к социальным сетям для того, чтобы изучить то, что они хотят купить и составить свое мнение об этом.

Почему люди так много пользуются смартфонами

Интересно, что люди отдают предпочтение смартфонам при посещении интернет-страниц. Около 60% посещений было именно со смартфонов, и это количество растет. Во многом это связано с тем, что сайты все больше оптимизируются под маленькие экраны и пользоваться компьютером уже не так важно. А еще прирост достигается за счет развивающихся стран, в которых смартфоны распространяются все лучше. Связь в них нужна всем, а на компьютер и тем более интернет денег нет. В результате этого они пользуются смартфонами и для звонков, и для посещения интернет-страниц.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Мы и дальше будем наблюдать рост потребления контента, а смартфоны будут все дальше развиваться и распространяться. За это стоит опять же благодарить развивающиеся страны, развитие сетей и снижение стоимости самих смартфонов.