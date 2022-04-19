Кто больше всего выиграет от провальных решений OnePlus

Моим первым телефоном OnePlus был OnePlus 3T, о котором мы снимали видео на нашем YouTube-канале. В то время он казался идеальным телефоном, который во многом превосходил iPhone, который тогда еще был аутентичным. Получение прав root и тонкая настройка были интересным приключением, а сами телефоны предлагали топовое оборудование и минимальный ценник. На фоне всего этого другие телефоны смотрелись чем-то странным. Особенно ”шедевры” Samsung, которые работали на бестолковом и никому не нужном Tizen. Это была просто боль и унять ее было тяжело.

OnePlus или Samsung

Со временем через мои руки прошло еще несколько телефонов этого китайского бренда. О них мы тоже рассказывали на нашем сайте и снимали видео. Но в прошлом году что-то случилось. OnePlus пошла не в ту сторону, а Samsung, наоборот, выпустила отличное поколение своих флагманов и очень своевременно отказалась от линейки Note.

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Новое поколение OnePlus

Давайте вернемся к запуску OnePlus 9. Компания шла по восходящей траектории, наконец доведя OxygenOS до уровня, где у нее было достаточно функций, чтобы люди были довольны. Затем OnePlus объявила о своем партнерстве с Hasselblad, дав надежду на то, что проблемы с камерой, с которыми нам пришлось столкнуться, наконец-то будут устранены.

Многие готовы были поверить, что OnePlus собирается начать борьбу с Samsung, как с лидером мира Android-смартфонов, которого так и не смогли свергнуть ни Huawei, ни Xiaomi. Но камера OnePlus 9 Pro по-прежнему была его слабостью. Она была лучше, чем многие ожидали, но идеальной назвать ее было сложно. А учитывая, что партнерство с Hasselblad до сих пор находится в зачаточном состоянии, компании определенно было куда расти.

Недостатки OnePlus

Уведомления приложений, которые не работают должным образом, могут показаться мелочью, но это только часть проблем, с которыми сталкивались пользователи OnePlus 9. У него были проблемы с перегревом и другие, которые наслаивались друг на друга. А еще все это стоило очень дорого и мириться с этим, как несколькими годами ранее, было уже нельзя.

Выход OxygenOS 12 на Android 12 по мнению большинства пользователей был провалом. OnePlus объявила, что, по сути, будет поглощена OPPO, став чьим-то брендом второго эшелона. Прямо так не говорилось, но это было понятно.

OnePlus 9 и 9 Pro продемонстрировали столько многообещающих результатов, что пользователи искренне верили, что следующий флагман компании будет еще лучше и сможет конкурировать с лучшими из лучших смартфонов. Было куда расти, все мы надеялись, что эти возможности роста будут использованы.

Но потом состоялась CES 2022, на которой представили новый телефон, и по итогам презентации все было замечательно, но на деле вышло не так хорошо. А еще телефон запускался постепенно на разных рынках. При этом так и не дошел до России. Во многом проблема неравномерного запуска может быть связана с различными версиями программного обеспечения, найденными в китайском варианте (ColorOS) по сравнению с остальным миром (OxygenOS)

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OnePlus не продается в России

Если вам нужен OnePlus 10 Pro где-либо, кроме Китая, вы не сможете получить «лучшую» версию. Вместо этого вы будете ограничены 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. Модель с 12 ГБ ОЗУ доступна только для Китая. Это не очень приятно. Особенно для пользователей из тех стран, где смартфон продается официально, но не предлагается в максимальной версии.

Такая версия может появиться в разных регионах и по разным данным должна это сделать, но когда это случится непонятно, и пользователям остается или ждать, или покупать то, что есть, или выбирать для себя другого производителя.

Пока все выглядит довольно печально для фанатов марки. Они просто не могут понять, что стало с телефонами, которые они так полюбили за последнее время. Карл Пей ушел из компании, пытаясь выпустить на рынок очередной бренд для противостояния Apple.

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OxygenOS и ColorOS

OxygenOS и ColorOS в какой-то момент станут одной операционной системой, и OnePlus просто окажется подчиненной компанией, которой будут доставаться некоторые разработки Oppo, но слава самостоятельного бренда ее уже не ждет. По крайней мере пока.

Все это на руку Samsung, которая выпустила Galaxy S22 — отличный телефон, который легко станет одним из лучших телефонов года. Тем более, что компания взялась за голову и стала более основательно подходить к вопросу создания гаджетов. Она перестала пихать в них все — лишь бы было — и стала делать их для людей. Одна OneUI чего стоит. OnePlus действительно могла бы перевернуть рынок с ног на голову, но так и не сделала этого. Возможно, Пей сыграл более важную роль, чем просто «пиарщик», но этого оказалось мало. Посмотрим, что будет с Nothing.