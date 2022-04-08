5 причин купить OnePlus 10 Pro и 2 причины избежать этой ошибки

OnePlus 10 Pro, безусловно, один из лучших телефонов на Android, которые вы можете купить прямо сейчас. Привлекательный дизайн, производительность на уровне конкурирующих флагманов Android и приемлемая цена. Любой из этих факторов будет достаточной причиной для приобретения данного смартфона. Но не все так просто. Как и у любого другого устройства, у него есть плюсы и минусы, которые мы можем оценить, только трезво взглянув на него со всех сторон. Если у вас возникло желание приобрести этот гаджет, давайте сначала вместе обсудим несколько причин сделать это и несколько причин отказаться от этой затеи.

Почему надо купить OnePlus 10 Pro

Камеры OnePlus 10 Pro

Начиная с серии OnePlus 9 в прошлом году, компания подружилась со специалистом по объективам Hasselblad для улучшения камер на своих флагманских телефонах. Долгое время OnePlus отставала от других производителей телефонов, но теперь ситуация начала меняться. Этот шаг сразу же принес дивиденды, поскольку в OnePlus 9 Pro были значительно улучшены камеры. Эта тенденция продолжается с OnePlus 10 Pro.

В частности, изображения, снятые 48-мегапиксельной основной камерой OnePlus 10 Pro, не уступают ни одной камере среди конкурентов. А еще у пользователей будет сверширокоугольный объектив 150 градусов, что мало кто может предложить на рынке. Кроме этого, вы также можете снимать в 10-битном цвете, если хотите, а обновленный режим Pro поддерживает 12-битный RAW и расширенный динамический диапазон.

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Время работы без подзарядки

Многие флагманские телефоны предлагают большие батареи. OnePlus 10 Pro входит в эту группу благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч. Но иметь большую батарею и получать от нее максимальную отдачу — это две разные вещи. К счастью, OnePlus 10 Pro сумел реализовать свой потенциал.

Многие тесты показывают, что смартфон в одном и том же режиме с конкурентами по цене работает примерно на 15-20% дольше, что будет очень кстати. Помогает в этом и адаптивная частота обновления экрана. Поэтому у OnePlus 10 все хорошо с автономностью.

Телефон с быстрой зарядкой

Это в полной мере относится к OnePlus 10 Pro. Он знаменует собой дебют OnePlus SuperVooc мощностью 80 Вт. Это много и позволяет зарядить телефон намного быстрее, чем его конкурентов. А еще у него в комплекте есть зарядное устройство. Оно обеспечивает почти полную зарядку огромной батареи не многим больше, чем за 20 минут.

Лучшие дисплей OnePlus

Если вам нравится большой экран, вам понравится OnePlus 10 Pro. Он предлагает 6,7-дюймовый экран с разрешением 3216 x 1440. Более того, переменная частота обновления может увеличиваться до 120 Гц, что делает его очень плавным и быстрым. При отсутствии активности частота обновления падает до минимальных значений, благодаря чему получается существенно повысить автономность.

Стоит отметить, что OnePlus уделила особое внимание калибровке цветов в OnePlus 10 Pro, и многие журналисты отметили это. Что еще более важно, OnePlus 10 Pro имеет разную калибровку цветов для разной яркости, что исключительно положительно сказывается на качестве картинки и позволяет обойти особенности работы современных экранов. В итоге цвета остаются точными вне зависимости от того, насколько вы выставите яркость экрана.

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Выгодный телефон

После провала цены на OnePlus 9 Pro, который стоил более 1000 долларов, OnePlus одумалась. Стоимость OnePlus 10 Pro начинается с 899 долларов, что соответствует цене Pixel 6 Pro. Это даже дешевле, чем Galaxy S22 Plus и S22 Ultra, которые работают на том же Snapdragon 8 Gen 1, что и OnePlus 10 Pro. Значит, его цена отлично сбалансирована.

И OnePlus не так уж и сэкономила, чтобы достичь этой цены, как вы можете видеть из функций, описанных выше. Для производителя телефонов, стремящегося переманить клиентов у Apple и Samsung, это выигрышная стратегия и, возможно, одна из самых веских причин для покупки OnePlus 10 Pro.

Почему не надо покупать OnePlus 10 Pro

Слабый телеобъектив

Выше мы уже писали, что камера OnePlus 10 Pro лучшая среди многих. Но идеально все не бывает. Поэтому давайте подумаем, что в ней может быть не так. И ответ есть — это 8-мегапиксельный телеобъектив.

Я не говорю, что нужно гнаться за мегапикселями, но 8 Мп довольно мало, особенно по сравнению с двумя объективами по 10 Мп на Galaxy S22 Ultra или датчиком 48MP, который использует Pixel 6 Pro. В результате снимки с зумом, сделанные с помощью OnePlus 10 Pro, не выглядели такими резкими и детализированными, как у конкурентов.

Телефон с защитой от воды (нет)

Один из способов, которым OnePlus снижает затраты на свои флагманы, является отказ от получения рейтинга водонепроницаемости. Он показывает пользователям, насколько хорошо гаджет защищен от воды, но требует денег с каждого выпущенного устройства. OnePlus заявляет, что такие телефоны, как OnePlus 10 Pro, могут противостоять воде, но не имеют сертификата IP, подтверждающего это утверждение.

Интересно, что, например, в США, некоторые операторские версии имеют этот рейтинг. Такая ”экономия на спичках” смущает и отталкивает. Пусть производители, даже имея рейтинг защиты от воды, не покрывают гарантией повреждения в случае ее попадания внутрь, но отказ от рейтинга все-таки смущает.

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Покупать OnePlus 10 Pro или нет

Купив OnePlus 10 Pro, вы получите полнофункциональное устройство премиум-класса по отличной цене. Тем не менее, слабый телеобъектив и отсутствие рейтинга водонепроницаемости могут оттолкнуть потенциальных клиентов. Если эти факторы важны для вас, рассматривайте другое устройство. Если нет, включите OnePlus 10 Pro в свой шорт-лист.