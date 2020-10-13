Один из основателей OnePlus ушел из компании, чтобы создать новый бренд

OnePlus существует не так давно, но даже за это время смогла расположить к себе десятки миллионов пользователей во всем мире. Правда, в этом году компания немного изменила свою стратегию, начав производить не только флагманские устройства, но и что-то из среднего ценового диапазона. Вы вспомните OnePlus X, но тогда все было немного иначе. Тогда основные устройства стоили намного меньше конкурентов, а тут еще и слухи о выходе новых недорогих моделей. Как бы там ни было, но сейчас появились новости о том, что один из основателей уходит из компании. И делает он это для того, чтобы создать новый бренд. Сколько можно-то? С другой стороны, если у него получилось один раз, то он знает, что делает. Осталось только понять, что это будет за бренд, когда он появится и будет ли он независимым.

Кто основал OnePlus

Новости об уходе Карла Пея из OnePlus стали большим сюрпризом, так как он не просто отсиживается в крутом кабинете с огромным кожаным креслом, но и часто ”выходит в свет”. Многие знают его по мероприятиям, которые он проводит. Он стал более знакомым лицом, особенно когда речь идет о запуске продуктов, пресс-конференциях и интервью, которые проводятся для западной аудитории.

Намеки на уход соучредителя компании впервые появились на Reddit. Там всплыла внутренняя записка с подробным описанием лидерства OnePlus. Имя Карла Пея отсутствовало в документе. В документе на посту главы линейки OnePlus Nord его заменила Эмили Дай, региональный генеральный директор в Индии. В документе говорится, что Дай будет подчиняться непосредственно Питу Лау.

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Может показаться, что такой источник не является достаточным основанием полагать, что Пей действительно уходит из компании. Но есть и другие доказательства. В частности технический веб-сайт Android Central сообщает, что эта новость была подтверждена сразу двумя источниками. Также доказательства есть и у издания Android Police, которое первым опубликовало новость об уходе высокопоставленного сотрудника. Однако, оба эти ресурса сообщили, что OnePlus отказалась комментировать данный вопрос после того, как они обратились к ней за комментариями.

Новый бизнес основателя OnePlus

Теперь надо разобраться с тем, куда уходит Карл Пей. Такие специалисты не уходят в никуда и, как правило, находят себе новое хорошее место работы. Они или занимают одну из руководящих должностей в другой компании, которая работает в этой сфере, или идут наперекор всем и создают новую компанию.

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Сейчас создать настоящего конкурента на рынке смартфонов намного сложнее, чем несколько лет назад. Это было уже не раз доказано на практике. Даже то, что Энди Рубин так и не смог продвинуть свой бренд Essential, несмотря на его громкое имя, говорит о многом. Напомню, что именно он является создателем Android.

Что касается дальнейшей судьбы Карла Пея, TechCrunch поделился информацией, что он начинает работать над новым брендом. Пока информации о том, что именно это будет, нет. Нет даже информации о том, чем будет заниматься компания. Скорее всего, она будет связана со смартфонами, ведь именно это направление хорошо знакомо Пею, но есть другие варианты в смежных областях. Также неизвестно, будет ли это что-то полностью самостоятельное или оно будет связано с BBK Electronics, в состав которой входит OnePlus.

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Новые гаджеты BBK

Сотрудничество с BBK, конечно, будет куда более предпочтительным, ведь это доступ к огромным деньгам и отсутствие необходимости поиска сторонних инвесторов. Есть еще вариант, что он будет заниматься какой-то дочерней компанией OnePlus по созданию смежных продуктов. Вот только к такому варианту развития событий стоит относиться с долей скепсиса, ведь для этого его совсем не обязательно было выводить из штата основной компании.

На момент написания статьи в профиле Карла Пея в Твиттере по-прежнему значится «#NewBeginnings @oneplus», что косвенно перечеркивает все сказанное выше, но, скорее всего, это просто устаревшая информация, которая уже изменена. Что касается его профиля LinkedIn, то он до сих пор числится соучредителем OnePlus. С другой стороны, это тоже ни о чем не говорит, и даже уйдя из компании, он все равно останется ее соучредителем.

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Наверняка в ближайшие дни или недели появится куда больше подробностей о его новом месте работы, но дыма без огня не бывает, и когда дело доходит до таких новостей, можно почти не сомневаться в том, что он действительно уходит из компании, в которой он был соучредителем.

А как вы относитесь к таким новостям? Или от них вам, что называется, ”ни горячо, ни холодно”. Просто не надо забывать о том, что уход таких сотрудников может повлиять на политику компании.