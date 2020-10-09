OnePlus рассказала, почему OxygenOS 11 — самая удобная оболочка для Android

Когда мы говорим об Android, мы, скорее всего, говорим о разных вещах. Несмотря на то что это единая операционка, в подавляющем большинстве случаев производители кастомизируют её и облачают в собственную оболочку. Это необходимо не только для того, чтобы выделить свои смартфоны, но и для того, чтобы открыть пользователям доступ к более широкому набору функций. Ведь оболочки, как правило, всегда обладают большим спектром возможностей, чем стоковая платформа. Однако из-за кардинальных отличий выбрать для себя подходящую оказывается очень сложно. Поэтому OnePlus объяснила, почему лучше выбирать OxygenOS.

Где скачать обои OnePLus 8T и каким будет сам смартфон

При разработке OxygenOS 11 перед OnePlus стояла нетривиальная задача по усовершенствованию фирменной оболочки. С функциональной точки зрения она уже давно находится в числе лидеров, по быстродействию обходит подавляющее большинство решений конкурентов, если не сказать, всех, а вот удобства, как ни странно, много никогда не бывает. А значит, разработчикам китайской компании было нужно сделать нечто такое, от чего OxygenOS могла бы стать ещё удобнее. Но сказать легче, чем сделать, поэтому был проведён мозговой штурм, результатом которого стало одно из самых масштабных обновлений в истории оболочки.

Обновление OxygenOS от OnePlus

Чтобы облегчить использование OxygenOS, разработчики OnePlus решили изменить компоновку элементов интерфейса. Это изменение напрашивалось уже давно. Поскольку смартфоны бренда, несмотря на минимальные рамки, обладают довольно большими дисплеями, тянуться к верхней части для выполнения тех или иных задач было не очень удобно. Но мало просто сделать удобно для группы разработчиков, чьи представления об удобстве могут отличаться от представлений рядовых пользователей. Поэтому взять за основу антропометрию, изучить предпочтения большой группы людей и положить полученные данные в основу новой оболочки.

Глава OnePlus рассказал, почему все должны купить OnePlus 8T

В процессе исследований выяснилось, что только 65% экрана находится в пределах досягаемости большинства пользователей. Им сложно дотянуться не только до верхней части экрана, но и, например, до левого нижнего угла при использовании в левой руке, а также до правого нижнего – при использовании в правой. Зелёный цвет обозначает зону, к которой у большинства пользователей есть свободный доступ, красный – куда пользователи не дотягивается вообще, а жёлтый – куда дотягивается с трудом. Поэтому все управляющие элементы просто убрали из этих зон и сместили к низу, в зелёную зону.

Что нового в OxygenOS 11

Вот что из этого получилось:

В верхней части экрана размещается информация, которая не требует активного взаимодействия, а может восприниматься пассивно. Это могут быть названия текущих процессов, приложений или, например, риски, указывающие на то, на каком экране в данный момент находится пользователь. Все контактные элементы, то есть те, которые требуют непосредственного взаимодействия с пользователем, находятся на нижних 2/3 экрана. Тут располагаются все кнопки, иконки, баннеры и т.д. Правда, без недостатков всё равно не обошлось.

Будте осторожны! Некоторые OnePlus сами делают сброс до заводских настроек

Оказалось, что разработчики OnePlus схалтурили и к моменту демонстрации банально не успели распространить новую концепцию на весь интерфейс OxygenOS целиком. В результате сейчас удобным можно назвать только главную страницу каждого приложения, а вот, если немного углубиться, то окажется, что там не всё так гладко. Но, как отметили в OnePlus, обновление ещё находится в стадии предварительного тестирования, и компания собирает отзывы пользователей. Поэтому разработчики, получив пожелания тестеров, постараются учесть их и воплотить ближе к релизу.