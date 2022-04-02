Почему я начал думать, что iPhone SE 2022 это действительно круто

iPhone SE (2022) станет телефоном, который люди будут любить и ненавидеть одновременно. С одной стороны, он будет им нравиться, но их будет отпугивать дизайн из 2014 года. Но для некоторых людей это более выгодная покупка, чем, например, Pixel 5a и некоторые другие смартфоны в этом ценовом диапазоне. Споры будут длиться очень долго, но Apple действительно делает то, чего не делают другие. iPhone SE 2022 и Google Pixel 5a — это смартфоны, максимально сближают мир Android и Apple, но даже они слишком разные. Вот сейчас и рассмотрим, что это за модели и в чем именно так хорош iPhone SE 2022.

Кому нужен новый iPhone SE 3

Люди, которым нужен телефон, чтобы звонить, отправлять текстовые сообщения и листать ленту соцсетей, выбирают телефон исходя из этих требований. Более того, они будут пользоваться им довольно долго. Возможно, этот срок превысит даже 5 лет. Им отлично подойдет iPhone SE 2020. У него есть все, чтобы им можно было пользоваться и чтобы он прослужил долго. Пусть он и дорогой (особенно сейчас), но вопрос потребностей и наличия денег — это разные вещи.

Apple взяла iPhone 8 (выпущенный в 2017 году!) и заменила A11 Bionic новым A15 Bionic, который доступен в iPhone 13. Все остальное в основном такое же, как у iPhone 8, включая камеру, дисплей, ”кнопку домой” и многое другое. Как видим, этого достаточно, чтобы пользователи захотели купить новинку.

Кроме этого, именно такой подход позволил Apple сделать iPhone SE (2022) таким дешевым. Компания уже потратила много денег и времени на исследования и разработки этого дизайна, поэтому ей в основном нужно только заменить некоторые компоненты и получится ”совершенно новый телефон”.

Как долго iPhone SE 2022 будет получать обновления

Появление в этом телефоне A15 Bionic говорит о том, что Apple сможет поддерживать iPhone SE долгие годы. На данный момент iOS 15.4 (выпущенная 14 марта 2022 года) распространяется на iPhone 6S и новее. Он вышел в 2015 году. Да, семилетний телефон все еще получает обновления от Apple. И он может даже получить iOS 16, когда она выйдет осенью этого года.

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Если Apple обновляет телефоны, которым на данный момент семь лет, то сколько она будет выпускать свежие версии iOS для iPhone SE 2022? Это будет минимум 5-7 лет, а может и больше. Только представьте, что купив сейчас этот телефон, вы будете получать обновления после 2030 года. Выглядит сюрреалистично, но это возможно. Как минимум, он будет обновляться столько же, сколько и iPhone 13 Pro Max, который стоит в три раза дороже. Все из-за того, что внутри стоит один и тот же процессор.

Это, вероятно, главная причина, почему этот телефон идеально подходит для некоторых людей. Не всем так важно через 5 лет получить последнюю iOS, но в iPhone обновления безопасности связаны с операционной системой и не могут распространяться отдельно. Значит, все это время ваш телефон будет под защитой. А еще, в отличие от Android, вы будете получать обновление в первый день, когда оно выйдет. Не будет такого, что один телефон получит iOS 16 сегодня, а тот, что подешевле и не интересен производителю — через полгода.

Нужен ли телефон с 5G

Да, время 5G пока не пришло, но и он есть в iPhone SE 2022. Скажете, что он есть в более дешевых телефонах на Android? Вы будете правы, но часто они представляют из себя печальное зрелище, где все силы пущены на одну функцию. Зато можно сказать, что у него фантастическая камера (кто проверит?), крутой экран (тоже все относительно) и есть 5G (вот тут ВАУ!). Такое можно продать, особенно, если оно стоит чуть больше 100 долларов.

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На самом деле время 5G еще не пришло и специально гоняться за ним не стоит. Однако iPhone SE 2022 поддерживает 5G, а значит, он будет актуален через 5 лет. Но он останется не только с этими двумя символами в характеристиках, а еще с хорошей камерой и мощным процессором.

При этом iPhone SE 2022 стоит дешевле, чем Pixel 5a с 5G. Некоторые утверждают, что у него камера лучше, чем у iPhone, но многие тесты говорят, что они сопоставимы по качеству. Но iPhone SE хорош тем, что он прост в использовании. Он подойдет людям в возрасте и к нему не надо привыкать. Даже самые обычные пользователи смогут открыть приложение камеры и сделать снимок. Не нужно беспокоиться о переключении в портретный режим или какой-либо другой режим. Конечно, это возможно и на Pixel 5a с 5G, но иногда там все намного более медленно. Функционально — да, быстро — нет.

Недостаток iPhone SE, на который всем наплевать

Многим пользователям все равно, что у iPhone SE (2022) такие огромные рамки. Они не залипают часами в соцсети и не играют каждую свободную минуту в ”Колду”. Им нужно только одно — чтобы работало быстро, хорошо и понятно. И именно поэтому этот дизайн идеален. Конечно, многие из вас скажут, что это уродливый дизайн и очень устаревший, с чем я согласен, но он функционален, если вам не нужен огромный экран. А сам телефон от этого весит очень мало и буквально не ощущается в кармане. А еще при хвате снизу так будет меньше случайных касаний.

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И у iPhone SE 2022 есть Touch ID. В мире, где мы все еще время от времени носим маски, здорово иметь Touch ID вместо Face ID. Несмотря на то, что Apple наконец-то заставила Face ID работать с масками в iOS 15.4, сканер отпечатков, да еще и такой удобный, а не часто глючащий экранный, это хорошо.

В заключение я очень надеюсь, что и другие производители Android посмотрят на это со стороны и поймут, что от них требуются не только лопатоподобные монстры. Иногда нужно предложить альтернативу и хотелось бы посмотреть, что предложит Samsung или OPPO. Но особой надежды на это нет. А жаль…