Какой телефон с 5G купить и стоит ли сейчас это делать

Несколько дней назад мы публиковали статистику, согласно которой в мире телефонов с 5G уже продается больше, чем без него. При этом сами сети нового поколения развернуты далеко не везде. Их много в Китае, в Южной Корее и США, но они только набирают популярность в других странах. В России тоже не все так хорошо, как хотелось бы, но телефоны с 5G продаются. Так может быть стоит купить их сейчас, чтобы потом быть на коне? Я бы не советовал и в конце расскажу почему, но если вас не переубедить и вы хотите телефон, который, как говорится, будет поддерживать даже перспективные сети, то вот самые хорошие и/или оптимальные из них на сегодняшний день.

Много ли выпускается телефонов с 5G

Есть логика в том, что телефонов продается тем больше, чем масштабнее соответствующие сети. И наоборот, сети развиваются, когда есть устройства для потребления. Это как спор о курице и яйце. Но в нашем случае маркетологи сработали хорошо и начали мы именно с телефонов, которые разбирали, когда сетей толком еще не было. В итоге по последним данным отчетов, 51% продаваемых телефонов поддерживает 5G.

Лучшие телефоны с 5G

Samsung Galaxy S22+ — самый лучший телефон с 5G

Samsung Galaxy S22+ объединяет программное и аппаратное обеспечение в красивом дизайне, что делает его одним из лучших телефонов Android, которые вы можете купить с любой точки зрения. В то время, как старший брат, S22 Ultra, привлек к себе внимание из-за производительности, более дешевый S22+ стал более оптимальным, хотя и все еще дорогим телефоном.

Он работает на Snapdragon 8 Gen 1 и имеет поддержку сетей 5G во всех диапазонах. Поддержка mmWave означает, что этот телефон будет выдавать отличную скорость в плотных районах, таких как спортивные арены. Этот телефон также поддерживает Wi-Fi 6E, поэтому, если ваш домашний маршрутизатор поддерживает этот стандарт, вы получите максимальную скорость и стабильность.

Из прочего можно отметить 50 Мп камеру, зарядку до 45 Вт, батарею емкостью 4500 мАч, 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, который кажется маслянистым благодаря частоте дискретизации касания 240 Гц, защитное стекло Gorilla Glass Victus и степень защиты IP68.

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Google Pixel 6 Pro — лучший телефон на Android

Как и все телефоны Pixel, Pixel 6 Pro был разработан, чтобы продемонстрировать все лучшее из мира Android. Модель Pro поставляется с собственным процессором Google Tensor, поддержкой 5G, включая sub-6 и mmWave. Этот телефон также работает с Wi-Fi 6E, как и положено современному гаджету.

На задней панели вы получаете большую 50 Мп камеру, а также телеобъектив, который отличает ее от меньшей модели Pixel 6. Легендарное программное обеспечение Google для камеры помогает этому телефону делать хорошие снимки, в том числе ночью. У него 6,7-дюймовом OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч, оптимизированный Android 12 с Material You и многое другое, чтобы считать его лучшим телефоном на Android.

Google Pixel 6 — хороший телефон на Android

Google Pixel 6 делает шаг назад по сравнению со своим старшим братом, предлагая более сбалансированные характеристики по более доступной цене. Этот телефон поддерживает низкочастотный и среднечастотный диапазоны 5G.

Как и Pro, он оснащен процессором Google Tensor, обеспечивающим отличную производительность. Но у него меньший экран — 6,4 дюйма (OLED с частотой 90 Гц). Аккумулятор модель получила на 4614 мАч, есть 50 Мп основная камера и защита по стандарту IP68.

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OnePlus Nord N200 — недорогой телефон с 5G

OnePlus Nord N200 — самый дешевый телефон в этом списке, но он обладает мощным набором функций. Среди них есть поддержка низкочастотного и среднечастотного диапазона 5G. Если вы искали недорогой телефон с поддержкой сетей пятого поколения, то именно он может вам подойти. Но работает он не во всех сетях и перед покупкой это надо уточнить у оператора. Хотя сейчас в России никто ничего толком не скажет.

Процессор Snapdragon 480, на котором работает этот телефон, с легкостью справляется с большинством приложений Android, а аккумулятор емкостью 5000 мАч позволит ему работать целый день. Из прочего: дисплей с частотой обновления 90 Гц, диагональю 6,49 дюйма и стеклом Gorilla Glass 3. В этом телефоне 64 ГБ встроенной памяти, но ее можно расширить с помощью карты microSD. На задней панели у вас есть 13 Мп основная камера, способная делать неплохие снимки при дневном свете.

Nord N200 поставляется с Android 11, и OnePlus обещает обновление до Android 12, но когда именно — пока говорить рано. Да и потом обновлений не будет. Android 13 этот телефон уже не получит.

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Pixel 5a — самый сбалансированный Pixel

Этот телефон стоит дороже многих конкурентов, но Pixel 5a с поддержкой 5G тоже отличный вариант для использования. Это может быть один из самых недооцененных смартфонов 2021 года, но с точки зрения относительно доступных телефонов 5G — это один из лучших вариантов.

В основе Pixel 5a с 5G лежит процессор Qualcomm Snapdragon 765G, и на его производительность сложно жаловаться за такие деньги. Возможно, он не находится на том же техническом уровне, что и 865+ или 888, но для подавляющего большинства людей его скорости более чем достаточно. Вы также получаете 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и мощную батарею емкостью 4680 мАч.

Большим преимуществом Pixel 5a с 5G является его система камер, которая точно такая же, как и в более дорогом Pixel 5. Основная камера 12,2 Мп и сверхширокоугольная камера 16 Мп только на бумаге кажутся простыми. В реальности разрешение — не главная составляющая камеры. Надо смотреть на качество фотографий, и на практике это телефон делает потрясающие фотографии каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора.

Samsung Galaxy A42 5G — Samsung с 5G

Galaxy A42 5G выходит за рамки своей категории, как и большинство телефонов серии Galaxy A. A42 5G — один из самых дешевых телефонов с поддержкой sub-6 (включая C-диапазон) и mmWave 5G. Правда, он выпускается в нескольких версиях и тут надо быть внимательным при покупке.

Телефон имеет батарею емкостью 5000 мАч, камеру на 48 Мп, 6,6-дюймовый экран с небольшой выемкой вверху. Этот телефон поставляется с версией Android 11 от Samsung и в 2022 году планирует получить обновление до Android 12.

Другие телефоны с 5G

Есть и другие модели телефонов, которые поддерживают 5G. Среди них более дорогие складные Samsung и даже iPhone последних пары лет. Можно сказать, что у всех производителей в топовом сегменте есть поддержка 5G. Кроме, пожалуй, Huawei, которая скована санкциями и не может позволить себе такой роскоши.

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Стоит ли покупать телефон с 5G

Если вы специально целитесь в 5G и выбираете телефон исходя из этого, не стоит так делать. Время 5G в России еще не пришло и надо дождаться, пока тестовые сети станут массовыми. Но если вы изначально выбираете флагман, то в нем, скорее всего, изначально есть поддержка сетей пятого поколения.

Поэтому, мне кажется, пока вопрос выбора устройства с 5G стоять не должен. Выбирайте гаджет по другим параметрам, ведь сейчас за 5G еще приходится переплачивать, но оно того не стоит. Во-первых, неизвестно, когда эти сети появятся в России, а во-вторых, даже скоростей LTE в крупных городах сейчас более чем хватает. Обычно это бывает 30-100 Мб/сек, что позволяет смотреть 4K в несколько потоков.