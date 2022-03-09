Apple выпустила новый iPhone SE 3. Одна камера, огромные рамки и цена, как у топового Samsung

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Артем Сутягин 0

Apple уже приучила нас к тому, что у нее есть как минимум три крупных события в году. Во-первых, осенняя презентация новых номерных поколений iPhone, во-вторых, летняя конференция MWC. С недавнего времени есть еще и весенняя презентация, которая проводится примерно в марте-апреле и на которой нам показывают новое поколение iPhone SE и некоторые другие относительно недорогие продукты. На этот раз все было немного иначе и нам показали, наоборот, очень дорогой и мощный компьютер, о котором в основном и говорили. Но нашлось место и для пары слов о новом iPhone SE 3. Собственно, этого было достаточно, чтобы рассказать о нем все, ведь почти ничего не поменялось.

айфон

Новый iPhone SE 3 может начать хорошо продаваться, но не в России.

Вышел новый iPhone

Представление новинок состоялось в рамках мероприятия под названием Peek Performance. Из названия можно было догадаться, что речь пойдет о мощных устройствах, которым вряд ли будет iPhone SE 3. Хотя никто и не сомневался, что он получит процессор как в iPhone 13, но в остальном он не будет блистать производительностью, а внешне и вовсе будет мало отличаться от того, что нам представили еще в iPhone 6 в 2014 году.

На презентации была еще одна новинка — зеленый цвет. Именно в него теперь, кроме прочего, будут красить iPhone 13 и iPhone 13 Pro. В прошлом году нечто подобное было с iPhone 12 и фиолетовым цветом. Это просто расширение палитры, чтобы у тех, кто еще не купил базовые версии iPhone, был более широкий выбор.

iPhone

Выпускать телефоны с такими рамками может позволить себе только Apple.

Что нового в iPhone SE 3

Из новинок, которые есть в iPhone SE 3, покупатели должны оценить новый процессор. Apple представила смартфон с мощнейшим процессором A15 Bionic, таким же, как и в быстром семействе iPhone 13. Этот чип хорошо конкурирует с лучшими продуктами от Qualcomm и Samsung и обеспечит максимальную производительность телефона в течение многих лет. Важно отметить, что он позволяет использовать новые функции камеры, такие, как Smart HDR4 и перевод текста в реальном времени. Apple не указала, сколько памяти доступно для нового iPhone SE, но на выбор предлагается 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. С ценой все грустно, но к ней вернемся в конце, поэтому дочитайте до конца.

A15

Новый iPhone SE теперь работает на A15

Apple заявляет, что переднее и заднее стекло iPhone SE (2022) было улучшено, хотя и не стала называть его Ceramic Shield. Напомню, именно под такой маркировкой выпускается стекло для старших моделей.

Больше подробностей об iPhone и других гаджетах Apple можно найти на наших коллег на AppleInsider.ru

Есть ли у айфона 5G

Важным обновлением iPhone SE (2022) стала его возможность работать в сетях пятого поколения. Проще говоря, у него есть поддержка 5G, которую Apple включает во все iPhone после того, как представила такую функцию в 2020 году в 12-ом поколении. Эта поддержка ограничена частотой менее 6 ГГц (2×2 MIMO) 5G — но iPhone SE по-прежнему сможет подключаться ко многим мировым сетям 5G. В России это пока неактуально. Несмотря на уже развернутые тестовые сети в крупных городах, о массовом применении речи пока не идет.

Функций, которые перенесены из старого iPhone SE (2020), довольно много, начиная с 4,7-дюймового IPS-дисплея Retina с Touch ID в кнопке Home. Также у телефона всего одна 12 Мп камера сзади и 7 Мп селфи-камера спереди. Но если разрешение не изменилось, то новые функции камера получила, включая фотографические стили, Deep Fusion и портретный режим. iPhone SE (2022) также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Такой же рейтинг был и в предыдущем поколении линейки SE. Это меньше, чем IP68 в топовых моделях, но для обычной жизни более чем достаточно.

iPhone

Камера всего одна, но снимает она хорошо.

Как и в случае с более дорогими iPhone, iPhone SE (2022) по-прежнему использует фирменный разъем Apple Lightning для передачи данных и проводной зарядки. Есть в новинке и беспроводная зарядка, которую наш Иван Герасимов считает бесполезной, а я наоборот поддерживаю, но ее скорость не сообщается. Хотя Apple и заявляет, что она стала быстрее, чем в предыдущем поколении.

Классные товары с AliExpress, которые скоро подорожают.

Сколько стоит iPhone SE 3

Новинка будет доступна для предзаказа с 11 марта, а в магазинах появится с 18 марта. Всего будет три цвета (черный, белый и красный). Вот только в России купить этот телефон пока будет сложновато.

iPhone

А еще новый iPhone SE очень экологичен

Кроме того, что Apple приостановила работу фирменного интернет-магазина, новинка еще и стала дороже. Предыдущее поколение стартовало от 40 000 рублей при базовой стоимости модели в 400 долларов. Теперь она подорожала до 430 долларов. В reStore и многих других магазинах цена прошлогоднего поколения стартует от 62 000 рублей. А значит, смело можно полагать, что новинка обойдется примерно в 70 000 рублей, если не будет существенных изменений курса или других переменных.

Если за 40 000 рублей это был отличный телефон, хоть и в немного устаревшем дизайне (но он многим нравился), то за такие деньги говорить о привлекательности новинки для покупателей в России точно не стоит. За эти деньги можно купить некоторые ультимативные модели других производителей. Их подборку мы сделаем в ближайшее время.

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