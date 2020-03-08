Почему я против смартфонов? Конечно, не во всем

Так получилось, что в конце недели я предлагаю вам обсудить интересные темы, которые касаются или касались многих. Я не старался специально инициировать это, как рубрику, и даже не заметил, как это произошло, но именно к выходным возникает желание уйти от новостей и поднять интересный вопрос. В этот раз я задумался над тем, что было бы, если бы сейчас не было смартфонов. Как бы изменилась наша жизнь, если спроецировать на нее начало нулевых годов. И знаете что? Я пришел к выводу, что было бы не так плохо. И вот почему.

Прежде всего стоит сказать, что я не собираюсь топить за отказ от благ цивилизации и говорить о том, что это все лишнее, а вот в “тысяча девятьсот кхе-кхе году” было лучше. Нет, тогда было сложнее, чем сейчас, но не так, как думают многие. Особенно те, кому меньше 22-25 лет.

Я понимаю, что действительно смог бы прожить без смартфона. Возможно, дело в том, что моя сознательная жизнь уже проходила в те времена. Но иногда у меня есть ощущение, что в чем-то тогда было прям хорошо.

Какие технологии появились за последние 15 лет

Когда в середине нулевых я закончил школу, у меня был обычный кнопочный телефон, который мне купили родители. Я уже точно не помню, какой именно аппарат у меня был на тот момент, но кажется, им был Siemens A35. Для своего времени он не был аппаратом уровня “бизнес”, но был добротным середняком. Типа хорошего Honor или Samsung за 15000-20000 в наше время.

Уже позже через мои руки прошли Siemens M55, Samsung E330, Motorola Razr V3, SonyEricsson W810i и пара других моделей, до тех пор, пока я не обзавелся первым поколением iPhone в первые пару месяцев после начала прордаж.

Напишите в комментариях, если вы имели опыт использования указанных телефонов, и как вы к ним относились

На момент, когда я заканчивал школу, даже не во всех квартирах был стационарный Интернет. В то время он только-только начинал переходить на ADSL, хотя я жил в ближайшем Подмосковье. Я даже прекрасно помню телефоны с диском, когда мы ненавидели друзей, у которых в номере телефона был ноль и казалось, что быстрее дойти до него пешком, чем дождаться, пока диск вернется в исходное положение.

Естественно, в те времена не было мессенджеров, социальных сетей, банковских сервисов, геолокации и прочего. Тем не менее, не зная о том, что существование таких вещей возможно, мы прекрасно жили. Тогда даже было нормально подойти на улице к человеку и спросить сколько времени. Сейчас это просто неслыханно.

Из средств коммуникации тогда были только зарождавшиеся чаты, в которых люди обсуждали любые темы с незнакомыми собеседниками. Впрочем, иногда люди даже умудрялись знакомиться так и продолжать общаться в оффлайне. В конце концов, Тиндером тогда даже не пахло.

Одним из первых сервисов, которые нельзя назвать мессенджерами в современном понимании, но являвшихся ими по сути, был ICQ — знаменитая “аська”. Помню, как в мобильном варианте я пользовался ей с КПК, когда сидел в институте. Многие устанавливали ее даже на кнопочные телефоны, но это было то еще удовольствие.

Стоит отметить, что мобильный Интернет на GPRS-скоростях в то время стоил нехилых денег. И то это было уже примерно в 2005-2007 году. С другой стороны, тогда его не на что было тратить в таких количествах, как сейчас. О потоковых сервисах и YouTube тогда даже не мечтали.

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Почему без смартфонов лучше

Теперь поговорим о том, с чего я начал. А именно о том, почему иногда мне хочется, чтобы смартфонов не было.

Конечно, сейчас многие поспорят и скажут, что у них не так, но глупо отрицать, что сейчас все настолько перешло в онлайн, что мы перестали жить реальной жизнью. Вместо того, чтобы позвонить кому-то и просто потрепаться, мы пишем в мессенджер, вместо посещения массового мероприятия и знакомства с реальными людьми, мы знакомимся в Тиндере, а вместо похода в Макдональдс за углом, мы лучше закажем доставку через Яндекс или Delivery Club.

Конечно, есть и плюсы, которые выражаются в том, что мы можем получить доступ к банковскому счету или вызвать такси, не объясняя, к какому подъезду надо подать машину. Но могли бы мы обойтись без этого? Думаю, да!

Особенно часто я так думаю, когда понимаю, что оказываюсь на связи со всем миром и не могу никуда от него прятаться. У меня есть чаты с друзьями, с семьей, с коллегами, с партнерами и так далее. Есть чаты по каждому проекту на работе и по каждому мероприятию с друзьями и знакомыми. Туда постоянно сыплется много информации, 90 процентов из которой просто не нужно. Многие добавят сюда чаты с родителями и учителями одноклассников их ребенка и чаты жилых комплексов, в которых они живут. К счастью такого у меня нет, но мне все равно хватает. Хватает того, что рядом со мной постоянно находятся десятки человек. А ведь так хочется побыть одному.

Возможно, моя продуктивность была бы ниже, если бы я не был на связи 24/7, но именно такой тотальный онлайн не дает мне уединиться в себе. Конечно, я могу отключить телефон, но тут же изнутри начинает грызть небольшой червячок, который заставляет думать о том, что я пропущу что-то важное.

Кто помнит времена, когда не было мобильных телефонов, вспомнит, что мы не были постоянно на связи, но как-то мы умудрялись находить друг друга и это не было большой проблемой.

Еще одним минусом повальной онлайнизации являются новости. С одной стороны, их важно получать свежими, но так ли важно следить за всеми новостными Telegram-каналами, чтобы знать о подтоплении двора на другом конце города через три минуты после происшествия, а не через пару часов, когда пойдет уже проверенная и достоверная информация? В итоге, все сначала получают кучу слухов, а потом в тех же пабликах читают проверенные новости.

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В итоге, все это вызывает перегрузку сознания, которая в реальной жизни совершенно не нужна, но от которой никуда не деться. Я пробовал отказаться от этого и понимал, что ровным счетом ничего не меняется. Но при этом у меня появлялось очень много свободного времени. Иногда это доходит до того, что ты заходишь почитать новости и выпадаешь на час, а то и более. Даже в дороге куда приятнее убить время чтением интересной статьи, книги или просмотром фильма.

Как прожить без смартфона

Отказаться от лишней информации в жизни и организации своего времени очень просто. Надо просто с умом подойти к той информации, которую ты получаешь. Например, можно вести переписку в течение 15 минут, чтобы договориться о чем-то, а можно позвонить и обсудить все голосом за две минуты. Есть исключения, но в целом это работает именно так.

Также можно рассмотреть варианты, отказа от некоторых каналов информации. Не полного, а просто перестать постоянно чекать, что там происходит. Заходить вечером и спокойно просматривать ленту на предмет важной информации. Например, как в нашем новостном Telegram-канале, куда мы хоть и стараемся выкладывать интересные новости как можно скорее, но по большому счету ничего не случится, если пролистать ленту вечером и прочитать только заинтересовавшие статьи.

А количество новостных каналов можно просто смело сократить, так как большинство из них читается просто заголовками, которые плюс-минус одинаковые у всех.

Проведя такую своего рода инвентаризацию своих источников информации, можно понять, что лишней информации в жизни стало меньше, а свободного времени больше. Это всегда приятно.

Почему я не откажусь от смартфона

Несмотря на сказанное выше, я не собираюсь отказываться от смартфона. Сказанное мной не является старческим брюзжанием о золотых временах, тем более, что я моложе очень большого количества наших читателей.

Смартфоны дают нам блага, которые действительно делают нашу жизнь проще, но, как это обычно и бывает, блага не приходят одни. Иногда они приносят с собой негативные моменты и каждый из нас сам решает, как ему распоряжаться своим временем и данными ему технологиями возможностями.

Хочу еще отметить, что очень рад своей возможности жить в то время, в которое я живу. Кто застал те времена, про которые я говорил в начале статьи, согласятся, что жить, получая каждый год новое революционное устройство, сменяющее предыдущее или дополняющее его, существенно интереснее, чем приходить на все готовое.

Под “готовым” я имею в виду нынешнее время, когда новые гаджеты не появляются каждый день. Смартфоны просто стали меряться новыми, но не всегда нужными, функциями, но нового средства связи по большому счету мы не получали с выхода первого iPhone. Интересные разработки нам показывают постоянно, но что кроме смарт-часов, планшетов и “айкосов” вошло в нашу жизнь на постоянной основе?

Как не крути, раньше скорость появления новых гаджетов была выше, а дизайнеры и маркетологи не были так зашорены. Кто-то вспомнит известную присказку, скажет, что и сахар раньше был слаще, но перед написанием статьи я подготовился. Все в возрасте 25-35 лет согласились с моим рассуждениями о том, что мы застали очень интересный технологический рывок, и что смартфоны принесли нам не только добро, но очень большое количество прокрастинации.

Как люди отключают уведомления

Не только я один придерживаюсь описанного выше пути. Многие, с кем я разговаривал, в целом меня поддержали. Даже внутри редакции, среди людей, для которых техника это не только профессия, но и увлечение, я нашел отклик.

Например, владелец AndroidInsider.ru и ещё нескольких интернет-проектов Михаил Королев и вовсе отказался почти от всех приложений и уведомлений на своём смартфоне. Я попросил его дать комментарий по этому поводу и вот, что он сказал.

От уведомлений я отказался уже очень давно, наверное, года два назад. Оставил уведомления только на телефонные звонки, все остальное выключил — и звуки, и пуши. Если кто-то будет умирать, он позвонит мне, а не напишет в ВК. Дергать из кармана телефон каждый раз, когда кто-то решил написать тебе в личку или в чатик, когда некое приложение решило что-то сообщить дико важное — нет, спасибо, я хочу сам контролировать свою жизнь и иметь возможность углубиться в свои дела, свою учебу или отдых. Я сам решаю, когда пришло время проверить рабочие чаты, когда пришло время почитать новости (спойлер: я не делаю этого), когда я хочу ответить на e-mail. После этого стало сильно лучше, я мог идти по улице 20 минут и не смотреть в телефон. Но остались другие паразиты — Инстаграм, Фэйсбук, Твиттер. В телефоне появилось меню «Экранное время”, я изучил его и понял, что моя оставшаяся жизнь пройдет в инстаграме… а что я получаю взамен? Фотки знакомых или знаменитостей, которые несут в себе ноль информации и пользы.. нет, спасибо, я перестал вести Инстаграм, хотя у меня там под 7000 подписчиков, но я не готов тратить остаток жизни на это. Фэйсбук, Твиттер и Вконтакте — просто удалил. На компьютере я тоже не открываю эти приложения, удалил все закладки и забыл. Сначала, честно, было тяжело, я брал телефон жены и смотрел, что же там нового у друга или у знакомых, какие фоточки выложили, как идет их жизнь без меня. Слава Богу, это прошло. Ой, забыл про YouTube — это зло. Но тут сложней, приложение удалил, но иногда смотрю видео. НО только на английском или испанском языках. Хоть какая-то польза. Последним шагом было удаление почты, это рабочий инструмент и почта приходит 24 часа в сутки, для себя я решил, что работаю я только за компьютером. Почта была удалена, с ней в корзину отправился SLACK (рабочие чаты), я вышел из Github и прочих сервисов и захожу в них только с компьютера, только когда я работаю. Самое смешное в этой истории, что я, утопив свой iPhone X, взял у сына iPhone 7 и прекрасно хожу с ним почти год, он не тормозит, не смущает меня своим размером. Навигация + банковские приложения + музыка и браузер. Вот, что мне нужно, и чего мне хватает. За время, которое я получил взамен этого, я выучил немного испанский, улучшил английский, записался на курсы программирования и прохожу их уже 3 месяца, прочитал книгу по «Питону», научился монтировать видео в DaVinci … и стал офигенно эффективно работать, много дышал воздухом и не переживал, что в соседнем дворе прорвало трубу, а наши биатлонисты попались на допинге. Касательно новостей, раньше я постоянно их проверял, но потом понял, что если начнется война, я не смогу убежать, если упадет цена на нефть, я не смогу ее поднять, если к власти придут красные, я не смогу их остановить, так зачем я поглощаю целыми днями эти новости, наполненные негативом в большинстве своем. Лучше я буду учиться чему-то новому и спокойно работать. Михаил Королев, владелец AndroidInsider.ru

Также Михаил поделился скринами рабочего стола своего смартфона, чтобы было понятно, что там действительно почти ничего нет, кроме стоковых приложений.

Думаю, тут очень наглядно обозначены все плюсы отказа от лишней информации, которой пичкают нас наши смартфоны. Ну, а теперь слово вам! Увидимся в комментариях.